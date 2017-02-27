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Переходный период. Главные трансферы РФПЛ – состоявшиеся и сорвавшиеся

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Переходный период. Главные трансферы РФПЛ – состоявшиеся и сорвавшиеся
Источник: ФК «Спартак»

«Советский спорт» подвел итоги зимнего трансферного окна в России, выбрав пять самых знаковых переходов и столько же трансферов, которые в итоге сорвались.

ТОП-5 СВЕРШИВШИХСЯ ТРАНСФЕРОВ

Александр САМЕДОВ (РОССИЯ). Полузащитник, 32 года.

Откуда: «Локомотив». Куда: «Спартак»

Стоимость трансфера: 3,5 млн. евро (здесь и далее – по данным transfermarkt.com)

На момент начала сезона этот переход выглядит почти идеальным. Об этом говорит статистика. 32 года? Есть более интересные факты. Например, больше Самедова в нынешнем сезоне за «Локо» не забил никто (четыре гола). И это при том, что в конце осени полузащитник не играл по решению Юрия Семина.

За пять матчей в сборной при Станиславе Черчесове Самедов набрал четыре очка по системе гол+пас (2+2). То есть, судя по статистике, «Спартак» приобрел одного из лучших российских игроков на данный момент. Правда, в контрольных матчах за «Спартак» от Самедова ждали большего.

Бранислав ИВАНОВИЧ (СЕРБИЯ). Защитник, 33 года.

Откуда: «Челси» (Англия). Куда: «Зенит»

Стоимость трансфера: бесплатно

«Зенит» бесплатно заполучил игрока из обоймы лучшей команды Англии. Что тут добавить? Да, Иванович уже не так хорош, как прежде. Но и российская премьер-лига – не английская. А ошибка в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» только заставит Ивановича еще усерднее работать и доказывать, что он до сих пор топ-игрок. Для РФПЛ так точно.

Кристиан РАМИРЕС (ЭКВАДОР). Защитник, 22 года.

Откуда: «Ференцварош» (Венгрия). Куда: «Краснодар»

Стоимость трансфера: 1,5 млн. евро

Матчи с «Фенербахче» показали, что у «Краснодара» появился современный крайний защитник – быстрый, техничный и умеющий поддерживать атаку. Соотношение цены и дальнейших перспектив – отличное. Рамиресу всего 22 года, есть опыт игр за сборную Эквадора. В общем, блеск!

Александр ЗУЕВ (РОССИЯ). Полузащитник, 20 лет

Откуда: «Спартак». Куда: «Крылья Советов»

Стоимость трансфера: аренда

Взрывная скорость, хороший дриблинг – все это есть. Прибавлять Зуеву нужно в завершающей стадии атак и в стабильности. Игрок это сам понимает, о чем и рассказал в недавнем интервью «Советскому спорту». Зуев в первом же товарищеском матче за «Крылья» отметился голом – с «Тосно» (4:2). Пока он стабильно играет в стартовом составе. Надо понимать, Вадим Скрипченко рассчитывает на него, как на замену Молло, ушедшему в «Зенит». При удачном стечении обстоятельств заменить француза Зуеву вполне по силам.

Аарон ОЛАНАРЕ (НИГЕРИЯ). Нападающий, 22 года

Откуда: «Гуанчжоу Фули» (Китай). Куда: ЦСКА

Стоимость трансфера: свободный агент

Нигериец весной играл за ЦСКА в аренде. И впечатлил – фактурный (рост под 190 см), при этом техничен и главное – ярко проявил себя в важных матчах – забивал «Локомотиву» (1:1) и «Зениту» (1:4).

Начав в качестве запасного, Оланаре довольно быстро добился места в основе. И в пяти играх, когда выходил с первых минут, забил три мяча. А потом случилась травма крестообразных связок, из-за которой игрок потерял полгода. На сборах Виктор Гончаренко пока не так много доверяет Оланаре и даже открыто критикует его за невыполнение установок. Но есть уверенность, что если выпадет шанс, форвард им воспользуется.

ТОП-5 СОРВАВШИХСЯ

Кристиан БАССОГОГ (КАМЕРУН). Нападающий, 21 год

Откуда: «Ольборг» (Дания). Куда мог перейти: «Локомотив»

Где в итоге оказался: «Хэнань Цзянье» (Китай)

Юрий Семин очень хвалил этого игрока. И когда трансфер все-таки сорвался – сожалел. И было почему. Только за зиму 2017 года Бассогог успел выиграть Кубок Африки в составе Камеруна и стать лучшим игроком этого турнира. Проблема нападения «Локо» могла быть решена одним трансфером. Но футболист выбрал китайский клуб.

Алексей МИРАНЧУК (РОССИЯ). Полузащитник, 21 год

Откуда: «Локомотив». Куда мог перейти: «Рубин»

Где в итоге оказался: «Локомотив»

Миранчук хотел себя попробовать в другом клубе? Хотел, раз подавал заявление об уходе из «Локомотива». Была ли в этом поступке изначально личная позиция или его подговорили агенты – не важно. Однако переход в «Рубин» не состоялся, хотя клуб предлагал за игрока 5 млн. евро. Юрий Семин сказал, что этот игрок ему нужен. В итоге Миранчук свое заявление об уходе отозвал.

Николас ЛОМБЕРТС (БЕЛЬГИЯ). Защитник, 31 год

Откуда: «Зенит». Куда мог перейти: «Галатасарай, «Брюгге», «Гент», «Бешикташ»

Где в итоге оказался: «Зенит»

Ломбертс хочет играть, но не получает игровой практики. «Зенит», понятно, хочет быть уверен в завтрашнем дне: если вдруг кто-то из тех, на кого делается ставка, сломается, есть опытный и квалифицированный бельгиец. Но приход Ивановича, казалось, должен был помочь сторонам найти компромисс. По словам агента, Мирча Луческу даже пообещал Ломбертсу, что отпустит его. Итог мы знаем – Николас остался в «Зените». В запасе «Зенита» – так будет точнее.

Роман ШИРОКОВ (РОССИЯ). Полузащитник, 35 лет

Откуда: без клуба, работает председателем Общероссийского профсоюза футболистов. Куда мог перейти: «Урал»

Где в итоге оказался: в профсоюзе

Особых иллюзий по поводу возможного возвращения никто не питал. Все-таки последние несколько лет Широков играл не так ярко и оказался не нужен ЦСКА, который стал его последним клубом. Поэтому вряд ли после полугодичного простоя, пусть и с регулярными тренировками, состоялось бы триумфальное возвращение. Но российский футбол стал бы чуть интереснее – это факт. Жаль, что Роман в итоге выбрал работу в профсоюзе, а не вернулся на поле.

Кристиан НОБОА (ЭКВАДОР). Полузащитник, 31 год

Откуда: «Ростов». Куда мог перейти: «Зенит»

Где в итоге оказался: «Ростов»

«Зенит» рассматривал вариант с Нобоа, в «Ростове» не исключали, что эквадорец переберется Петербург. Однако трансфер так и не состоялся – Кристиан остался в команде Курбана Бердыева, где является одним из ключевых игроков.

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