Прикол дня – канадский хоккеист разговаривает по банану, как по телефону (видео)

Самые интересные события игрового вечера в лиге мы представляем в нашей рубрике «Пять гвоздей НХЛ».

ГОЛ





«Чикаго» обыграл «Сент-Луис» в центральном матче дня и сейчас прет как танк (9 побед, одно поражение в последних 10 играх), думая обогнать «Миннесоту» и занять первое место в Западной конференции.

Победный гол забил Артем Анисимов с передачи Артемия Панарина. Очень красивая комбинация.





Анисимов забил 22-й гол в сезоне и повторил личный рекорд. Столько же он забивал за 81 матч в «Коламбусе» (сезон-2013/14). Но теперь еще четверть чемпионата впереди. Может и до 30 шайб дотянуться.

ГЕРОЙ





Сергей Бобровский сделал все, чтобы его «Коламбус» победил «Рейнджерс». Команды сражаются за третье место в Столичном дивизионе. Боб гениально проводит сезон. После Нового года у него, как и у всей команды, случился легкий спад. Но можно понять, ведь «Коламбус» взлетел на умопомрачительную высоту.

Теперь же Бобровский снова в порядке – две победы в последних трех матчах. Сергей сравнялся с Деваном Дубником (32) из «Миннесоты» по этому показателю. Оба – лидеры лиги. Интересно, сможет ли Боб одержать 40 побед за сезон? Это было бы круто.

ТРЕЙД

Две громкие сделки состоялись ночью.

«Миннесота» забрала у «Аризоны» центрфорвардов Мартина Ганзала и Райана Уайта плюс пик четвертого раунда драфта-2017 – и отдала пик первого раунда драфта-2017, а также пик второго раунда-2018.

Тут все понятно. «Дикари» делают ставку на этот плей-офф и увеличивают глубину состава, жертвуя будущим, а «Аризона» просто распродает активы. Тем более контракты Ганзала и Уайта истекают после этого сезона.

Обмен «Тампы» с «Лос-Анджелесом» более туманный.

«Молния» отдала основного вратаря Бена Бишопа и пик пятого раунда драфта-2017.

«Короли» отдали резервного голкипера Петера Будая, защитника Эрика Чернака и пик седьмого раунда драфта-2017.

Могу это объяснить только так – «Тампа» разгружает платежную ведомость, чтобы получить маневр перед дедлайном и в будущих сделках. И как-то укрепляет пошатнувшуюся защиту – генменеджер Стив Айзерман похвалил Чернака. Хотя это не топ-защитник.

«Лос-Анджелесу» предложили по дешевке элитного вратаря, и они отдали героя Будая, который тащил на себе команду, заменяя травмированного Куика. Думаю, «короли» постараются обменять одного из двух голкиперов до дедлайна. Моя версия – это сложный обмен с участием нескольких команд, и он еще не завершен.

ЗВЕЗДЫ

Отмечу двух игроков. Во-первых, Коннор Макдэвид первым в лиге перевалил отметку в 70 очков и увеличил отрыв от Сидни Кросби на четыре очка в борьбе за «Арт Росс Трофи». Просто посмотрите, как Макдэвид улетел от защитников «Нэшвилла». Это напомнило эпизод на Кубке мира в матче против сборной России. По тому же правому флангу.

Во-вторых, Филип Форсберг – он забил уже 8 голов в последних четырех матчах. Форвард «Нэшвилла» был не так заметен, и сезон у него получался средним. Но тут парня просто прорвало.





ПРИКОЛ

Форвард «Калгари» Джонни Годро набрал 8 очков в последних четырех матчах.

Вот он дает интервью, а сзади в кадр заходит защитник его команды Дуги Хэмилтон и начинает разговаривать… по банану.

С другой стороны… Ну а почему нет?

ЦИТАТА

«Почему мы обменяли Бена Бишопа и право выбора в пятом раунде драфта в «Лос-Анджелес»? Из-за потолка зарплат надо принимать тяжелые решения».

Стив АЙЗЕРМАН, генменеджер «Тампы»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* – Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал 28 сэйвов в матче с «Рейнджерс» (5:2)

2** –Артем АНИСИМОВ (Чикаго)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Сент-Луисом» (4:2)

3*** – Артемий ПАНАРИН (Чикаго)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Сент-Луисом» (4:2)

ТАБЛО

Чикаго – Сент-Луис – 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Тэйвз, П.Кейн, АНИСИМОВ (ПАНАРИН), Керо – Поаярви, Пьетранжело

Ч: Панарин (0+1; +1, 0, 3, 15.39)

Анисимов (1+0; +1, 0, 2, 16.50)

СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 1, 20.27)

Рейнджерс – Коламбус – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Нэш, Фаст – Веннберг (2), Аткинсон (2), Андерсон

К: в Бобровский (30-28; 93,3%, 60.00)

Аризона – Баффало – 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

Доми, Макгинн, Врбата – Айкел, Родригес

Б: Куликов (0+0; -1, 0, 0, 19.07)

Даллас – Бостон – 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

Клингберг, Гудлер, Сегин – Маршан, Крейчи, Ватрано, Бержерон (2), Спунер

Каролина – Калгари – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Раск – Ферланд, Годро (2)

Нэшвилл – Эдмонтон – 5:4 (2:1, 2:3, 1:0)

Эллис, Форсберг, Фиддлер, Уилсон, Арвидссон – Макдэвид, Лучич, Летесту, Эберле

Флорида – Оттава – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Маршессо – З.Смит, Туррис

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.