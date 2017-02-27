Прощаемся с «шутами», «витязями», «зубрами»?

Сегодня вечером состоятся четвертые матчи первого раунда плей-офф в Западной конференции. В трех парах счет 3-0. Лишь серия московского «Динамо» с «Торпедо» затянется как минимум на две игры и послезавтра непременно переедет в Москву.

ЦСКА (1) – «Йокерит» (8)

Армейцы себе не изменяют и гнут свою линию. «Шуты» состязаются с ними в мощи и скорости. При минимуме голевых моментов соперники позавчера в Хельсинки удивили обилием заброшенных шайб. Вратари не выручают, хотя их винить язык не поворачивается. От москвича Сорокина отвернулся фарт. Но он бессменно играет. В отличие от своего друга и соперника из Питера Игоря Шестёркина.

Удивляет упорство Дмитрия Квартальнова, команда которого, добившись перевеса в счете, начинает его сохранять, сушит игру и расплачивается пропущенными шайбами.

Два года назад куда более мастеровитый «Йокерит» вернул серию (полуфинал конференции) в Москву, а ЦСКА на четыре матча лишился Да Косты (сотрясение мозга).

Как-то будет теперь?

Начало: 19.30 мск, КХЛ-ТВ HD

Матч Йокерит - ЦСКА Место и дата 27 февраля 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

«Динамо» Мск (3) – «Торпедо» (6)

Пять лет назад соперники провели не менее захватывающую серию, завершившуюся в шестом матче. Его провели в ДС «Мегапорт» на Ходынском поле. Бело-голубые в присутствии 13500 тысяч зрителей (рекорд посещаемости Москвы в плей-офф) победили 3:2 благодаря яркой игре Михаила Анисина. В форме автозаводцев тогда выходил нынешний динамовец защитник Хиетанен.

Все три матча этой серии завершились в овертайме. Силы соперников равны. Защитник бело-голубых Кутейкин, наказанный в третьей игре большим дисциплинарным штрафом до конца встречи, дисквалификации избежал. Его победный гол во втором поединке вошел в историю розыгрышей Кубка Гагарина.

У главного тренера нижегородцев Петериси Скудры есть пространство для кадрового маневра. Не исключено, сегодня он вернет в состав опытных Фролова и Жердева.

Начало – 19.00

Матч Торпедо - Динамо Место и дата 27 февраля 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

СКА (2) – «Витязь» (6)

Этот матч выбран каналом «Матч ТВ» для показа в большой хоккейный понедельник. Хотя более интригующим выглядит сшибка в Нижнем Новгороде. Уже мало кто верит даже в способность команды Валерия Белова, что называется, «попылить». 4 (1+3) балла за результативность Дацюка впечатляют. Но болельщикам хочется борьбы.

Питерцы легко перенесли потери Шипачёва (его заменил Коскиранта) и Плотникова (в первом звене выходит Кетов). С Кетовым тройка Дацюка сморится даже монолитнее, чем в прежнем сочетании.

Бедный вратарь Сятери отразил 41 бросок, пять шайба пропустил, а на «банке» сидел неопытный дебютант Тодыков. Так что поменять финна не было возможности.

Сумеют ли «витязи» дать записному фавориту бой, хотя бы как в стартовом матче серии, и порадовать родных болельщиков? Или Дацюк и Ко в очередной раз полнит личные бомбардирские счета и отправится ждать вторую кубковую жертву?

Интересно, как сегодня болельщики проголосуют ногами?

Начало: 19.30, «Матч ТВ»

Матч Витязь - СКА Место и дата 27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

«Локомотив» (4) – «Динамо» Мн (5)

Неужели выход в плей-офф оказался для минчан пределом мечтаний? Не понимают, что происходит, и сами динамовцы. Извиняются в телевизионном эфире, пожимают плечами, в недоумении поднимают глаза к небу.

А железнодорожники , похоже, усвоили прошлогодний урок, когда в серии со СКА они мало походили на кубковую команду. Даже с поправкой на силу соперника.

Любопытный штрих: третий матч, выигранный железнодорожника ми 5:1, Пашнин, Рафиков, Аверин, Ильенко и Апальков завершили с отрицательным коэффициентом полезности «-1». Ларчик открывается просто – три из пяти шайб гости забросили в большинстве.

Начало: 19.30, КХЛ-ТВ