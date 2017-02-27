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Фантастический Роман. Роман Репилов выиграл Кубок мира

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фантастический Роман. Роман Репилов выиграл Кубок мира
Источник: Reuters

Победа Романа Репилова в общем зачете Кубка мира в санном спорте и провал наших бобслеистов на чемпионате планеты в Кенигзее. Как выступали россияне в зимних видах спорта?

САННЫЙ СПОРТ

Что было: этап Кубка мира
Где было: Альтенберг (Германия)
Результат сборной России: 1 золото, 1 бронза
Роман Репилов ярко оформил победу в Кубке мира – взял золото последнего этапа.

Еще раз – 20-летний россиянин завоевал Большой хрустальный глобус!

Из наших саночников такое удавалось лишь раз и лишь Альберту Демченко - в 2005-м. Потом шесть раз подряд побеждал итальянец Армин Цогеллер, пять раз кряду - немец Феликс Лох. Репилов прервал гегемонию последнего.

Уже с первых этапов Роман начал стабильно заезжать в призы - серебро Винтерберге, золото - в Парк-Сити, еще два вторых места - в Сигулде и в Оберхофе. Плюс - две медали в спринте, включая золотую (Сигулда). Поднявшись в лидеры общего зачета еще к Новому году, Репилов так этот статус и не потерял. Его преследовали то американец Такер Уэст, то наш же Семен Павличенко, то набравший форму Лох… Не дотянулся никто. И этап в Альтенберге поставил яркую точку в этом сезоне для россиянина. Бронза в командной эстафете - только приятный бонус к главному призу.

ИТОГИ КУБКА МИРА

Мужчины
Общий зачет
Имя Страна Очки

1. Роман Репилов Россия 845
2. Феликс Лох Германия 748
3. Вольфганг Киндл Германия 700
4. Семен Павличенко Россия 686
…8. Степан Федоров Россия 591

Женщины
Общий зачет
Имя Страна Очки

1. Натали Гейзенбергер Германия 982
2. Татьяна Хефнер Германия 865
3. Татьяна Иванова Россия 683

Эстафеты
Страна Очки

1. Германия 531
2. Латвия 405
3. Россия 395

БОБСЛЕЙ/СКЕЛЕТОН

Что было: чемпионат мира
Где было: Кенигзее (Германия)
Результат сборной России: 1 бронза

Чемпионат мира, который должен был состояться в Сочи, в итоге прошел в Германии - и обернулся для российской сборной разочарованием. Все началось с переворота нашей сильнейшей пары в женском бобслее - Надежда Сергеева допустила ошибку и вместе с Анастасией Кочержовой не смогла закончить первую попытку. К счастью, обошлось без травм.

Продолжилось все не лучшим образом. Пусть и без других «аварий». Александр Касьянов в соревнованиях двоек показал скромнейший 19-й результат, Алексей Стульнев здесь остался 17-м. При этом в случае с Касьяновым была надежда, что все исправится в четверках - ведь, как никак, он все еще лидирует в общем зачете Кубка мира! Однако максимум, чего сумел добиться лидер сборной - попасть на 9-ю строчку протокола. Это даже не лучший результат среди россиян - Максим Андрианов опередил его на одну позицию.

В женском скелетоне мы изначально на награды не рассчитывали - даже бронзовый призер Олимпиады в Сочи Елена Никитина в нынешнем сезоне выступает бледно, лишь раз сумев попасть в топ-10 на этапах Кубка мира. Ей удалось это и в Кенигзее, но - лишь 9-е место. И даже Александр Третьяков остался в итоге без медали.

Олимпийский чемпион по ходу этого сезона принял участие в семи этапах - и шесть раз попал на подиум. Одержав, при этом, две победы (в Лэйк-Плэсиде и, кстати, в Кенигзее). Единственный раз Третьяков остался без медали в швейцарском Сенкт-Морице, но российский флаг над подиумом повесили и там - в борьбе за третье место Александра опередил Никита Трегубов. В Кенигзее все повторилось так же. Третьяков - опять четвертый. Трегубов - с бронзой. И эта награда 22-летнего красноярца (на счету которого - победа на молодежном чемпионате мира в этом году) - единственный повод для радости по итогам турнира.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Страна З С Б Всего

1. Германия 5 3 2 10
2. США 1 0 1 2
3. Латвия 1 0 0 1
…5. Россия 0 0 1 1

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Что было: чемпионат мира по спринтерскому многоборью
Где было: Калгари (Канада)
Результат сборной России: 1 «малая» бронза

Турнир в Канаде - предпоследний в нынешнем сезоне, на который… не приехал Павел Кулижников. Еще он не приехал на чемпионат мира на отдельных дистанциях и не приедет - на финал Кубка мира. В итоге Калгари остался без действующего чемпиона мира в спринте, который продолжает восстановление после травм и психологического срыва, делая ставку на следующий год. А сборная России осталась без лидера. И Руслан Мурашов, формально получивший этот статус, продемонстрировал, что может быстро бегать лишь 500 м. А вот на «тысяче»…

На «тысяче» в Канаде он не вошел даже в топ-10 - остался лишь 14-м. И это предопределило отсутствие Руслана в списке претендентов на медали по сумме многоборья (после субботы он шел в общем зачете на 11-й строчке, в воскресенье снялся со второй «тысячи» и в итоге остался 26-м). Так что «малая» бронза на «пятисотке» стала единственной наградой в копилке нашей сборной (тут Мурашова опередили голландец Кьелд Нуйс и представитель Казахстана Роман Креч). У девушек все ненамного лучше - Ольга Фаткулина явно не вышла на пик формы и стала 9-й в многоборье, без «малых» наград.

В общем, тяжело нам без Кулижникова.

ФРИСТАЙЛ

Что было: этап Кубка мира (ски-кросс)
Где было: Миасс (Россия)
Результат сборной России: без медалей

У России отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетоны. Мы сами отказались от этапа Кубка мира в биатлоне. От нас же требуют отдать и биатлонный ЧМ-2021. Выходит, стартов мирового уровня в стране не будет?

К счастью, не все международные федерации так же категоричны по отношению к нашей стране. Так что Миасс в календаре сезона в ски-кроссе остался. И лидеры мирового Кубка до Челябинской области добрались. И всем были довольны. Правда, российским болельщикам пришлось порадоваться лишь самому турниру, ведь наши лыжники до наград не дотянулись. Лучшими стали Игорь Омелин (14-е место) и Анастасия Чирцова (6). Победили француз Арно Боволена и канадка Мариэль Томпсон.

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