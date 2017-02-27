Накануне финала. Печальный и грустный Тегеран

В Тегеране результаты — грустные и закономерные. Однако в ожидании этих самых результатов и болельщикам, и самим девушкам пришлось изрядно попортить себе нервы.

...Их оставалось всего четверо — Анна Музычук из Украины, Тань Жонкью из Китая, Харика Дроннавали из Индии и россиянка Александра Костенюк. Правила остались прежними — две классических партии, а далее быстрые, блиц, армагеддон. Но многим, следящим за чемпионатом, показалось, что сыграно было не 11 партий на 4 человека, а как минимум три турнира с классическим контролем. В ожидании первой финалистки турнира, время тянулось очень долго.

Хотя Анна Музычук оформила свой выход в финал в классическом контроле — это уже никого не удивляет, украинка поражает своей стабильностью, желанием победить и свойством решать проблемы, не доводя до крайностей (до армагеддона). Если посмотреть на результаты, что называется, «на бумаге», то все очевидно — Музычук обыграла Александру Костенюк со счетом 2:0 и отправилась на заслуженный отдых без особых проблем. Казалось бы.





Костенюк — Музычук

К 17 ходу у белых была достаточно крепкая позиция, стоит лишь посмотреть на черного ферзя, «застрявшего» в лагере противника, чтобы убедиться, что белые играют на два результата...(У ферзя нет ни одного свободного поля!)

...Костенюк давила, гонялась за материалом, улучшала позицию...





...Но в процессе реализации «пропустила» несколько ударов и позволила сопернице отыграть несколько пешек. 56...Кg5 сыграли черные, и белым пришлось отдать пешку на h3 — грозит Л:e5 и Кf3 с выигрышем ферзя.

Дальше смотреть на позицию Александры было уж очень страшно — прозевав еще несколько пешек, Костенюк позволила сопернице начать атаку на ее короля и партия вскоре завершилась.

К сожалению, спортивная психология такова, что досадные поражения забываются долго, мучительно, и, как следствие, оставляют отпечаток на дальнейших результатах. Во второй классической партии Костенюк необходимо было отыгрываться черными, однако огромное желание привело к «разгрому» россиянки в 30 ходов.

Музычук — Костенюк

Во второй партии ситуация зеркальна — Музычук к 17 ходу играет на два результата — «дыра» на е7, пассивность черных и два слона дают белым неплохое позиционное преимущество.

Костенюк попыталась «выбраться» из ямы, в которую попала, однако 30.Ле7 решило исход борьбы. Теряется пешка, либо пешка проходит в ферзи. 1—0.

Вот так и закончилось российское представительств о на чемпионате мира в Тегеране. Правильно в футболе говорят — не забиваешь ты — забивают тебе.

Судьба второй путевки в финала решалась между китаянкой и индийкой, причем выиграть, как и в первом матче, могла и та, и другая в равной степени. В первой партии Тань Жонкью прессинговала Харику «по всем фронтам», и в итоге оформила очко красивой позицией:





Тань — Харика

на 44 ходу последовало Л:h6,и черным пришлось сдаться — если Ф:h6, то Ф:h6, gh и Сf6+, а в других вариантах теряется ферзь.

А вот вторая партия, вполне возможно, заставит детских тренеров еще раз повторить со своими подопечными мат конем и слоном одинокому королю (чтобы, наконец, запомнили!), ведь подобная ситуация, когда игроки топ-уровня не могут поставить в подобной позиции мат, на чемпионате мира встречается уже третий раз! Харика смогла «вспомнить» правильные расстановки к 162 ходу, а до этого бедняга черный король путешествовал по всей доске, пока белые не загнали его в «правильный» угол на a8 (при белопольном слоне).

В быстрых шахматах удача вновь переходила из рук в руки — первую партию выиграла индийка, причем победу она оформила в 17 (!!) ходов. Видимо, решила за прошлую длинную партию отыграться:





Харика — Тань

Белые достаточно быстро начали атаку на короля — еще в дебюте быстро провели f4-f5, перестроились на королевский фланг и теперь имеют подавляющее преимущество. После 17.Лf4 черным пришлось сдаться — от мата по линии h нет защиты.

Девушки доигрались до «смертельного» Армагеддона, великого и ужасного, и право играть белыми (а, соответственно, и выигрывать в любом случае при форе в минуту) досталось Харике Дроннавали. Но, как бывает часто, «судьба, проказница, шалунья», распорядилась устроить украинско-китайс кий финал (такой финал пророчили многие эксперты, однако на месте Тань представлялась другая шахматистка), и Харика просрочила время.Стоит отметить, что индийская шахматистка давно штурмует финалы чемпионатов мира, останавиливаясь либо на стадии четвертьфинала, либо в полуфинале. Что ж, придется штурмовать вновь.

26 февраля у шахматисток — официальный выходной, после чего финалистки сыграют четыре классические партии, и, если не смогут определить сильнейшую, отправятся в плавание в быстрых шахматах. Преимущество, конечно же, имеет Анна Музычук — и по перфомансу турнира (средний рейтинг, который формируется из рейтингов соперниц), и по силе, и по мотивации — Анна еще до турнира сказала, что стать чемпионкой мира — ее цель. Для Тань попадание в финал,впрочем, как и для многих, является практически сенсацией — на ее месте (должна была быть) могла быть рейтинг-фаворит Ю Веньюн, с ней и «сталкивали» Музычук в финале еще до начала турнира. Анна может продолжить семейную традицию чемпионств — лишь совсем недавно полномочия чемпионки мира сняла с себя ее младшая сестра Мария, проиграв в матче из 12 партий китаянке Хоу Ифань.