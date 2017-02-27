Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Фиорентина- : -Торино
Хоккей  Витязь- : -СКА
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Футбол  Лестер Сити- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Накануне финала. Печальный и грустный Тегеран

Анастасия Катышкина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Накануне финала. Печальный и грустный Тегеран
«Советский спорт» уже рассказывал о проходящем в Иране первенстве мира по шахматам среди женщин, в том числе о том, как сужается круг претенденток за корону и о том, как россиянка Александра Костенюк вышла в полуфинал. Увы, в полуфинале единственную оставшуюся в игре россиянку постигла неудача.

В Тегеране результаты — грустные и закономерные. Однако в ожидании этих самых результатов и болельщикам, и самим девушкам пришлось изрядно попортить себе нервы.

...Их оставалось всего четверо — Анна Музычук из Украины, Тань Жонкью из Китая, Харика Дроннавали из Индии и россиянка Александра Костенюк. Правила остались прежними — две классических партии, а далее быстрые, блиц, армагеддон. Но многим, следящим за чемпионатом, показалось, что сыграно было не 11 партий на 4 человека, а как минимум три турнира с классическим контролем. В ожидании первой финалистки турнира, время тянулось очень долго.

Хотя Анна Музычук оформила свой выход в финал в классическом контроле — это уже никого не удивляет, украинка поражает своей стабильностью, желанием победить и свойством решать проблемы, не доводя до крайностей (до армагеддона). Если посмотреть на результаты, что называется, «на бумаге», то все очевидно — Музычук обыграла Александру Костенюк со счетом 2:0 и отправилась на заслуженный отдых без особых проблем. Казалось бы.


Костенюк — Музычук

К 17 ходу у белых была достаточно крепкая позиция, стоит лишь посмотреть на черного ферзя, «застрявшего» в лагере противника, чтобы убедиться, что белые играют на два результата...(У ферзя нет ни одного свободного поля!)

...Костенюк давила, гонялась за материалом, улучшала позицию...


...Но в процессе реализации «пропустила» несколько ударов и позволила сопернице отыграть несколько пешек. 56...Кg5 сыграли черные, и белым пришлось отдать пешку на h3 — грозит Л:e5 и Кf3 с выигрышем ферзя.

Дальше смотреть на позицию Александры было уж очень страшно — прозевав еще несколько пешек, Костенюк позволила сопернице начать атаку на ее короля и партия вскоре завершилась.

К сожалению, спортивная психология такова, что досадные поражения забываются долго, мучительно, и, как следствие, оставляют отпечаток на дальнейших результатах. Во второй классической партии Костенюк необходимо было отыгрываться черными, однако огромное желание привело к «разгрому» россиянки в 30 ходов.


Музычук — Костенюк

Во второй партии ситуация зеркальна — Музычук к 17 ходу играет на два результата — «дыра» на е7, пассивность черных и два слона дают белым неплохое позиционное преимущество.


Костенюк попыталась «выбраться» из ямы, в которую попала, однако 30.Ле7 решило исход борьбы. Теряется пешка, либо пешка проходит в ферзи. 1—0.

Вот так и закончилось российское представительство на чемпионате мира в Тегеране. Правильно в футболе говорят — не забиваешь ты — забивают тебе.

Судьба второй путевки в финала решалась между китаянкой и индийкой, причем выиграть, как и в первом матче, могла и та, и другая в равной степени. В первой партии Тань Жонкью прессинговала Харику «по всем фронтам», и в итоге оформила очко красивой позицией:


Тань — Харика

на 44 ходу последовало Л:h6,и черным пришлось сдаться — если Ф:h6, то Ф:h6, gh и Сf6+, а в других вариантах теряется ферзь.

А вот вторая партия, вполне возможно, заставит детских тренеров еще раз повторить со своими подопечными мат конем и слоном одинокому королю (чтобы, наконец, запомнили!), ведь подобная ситуация, когда игроки топ-уровня не могут поставить в подобной позиции мат, на чемпионате мира встречается уже третий раз! Харика смогла «вспомнить» правильные расстановки к 162 ходу, а до этого бедняга черный король путешествовал по всей доске, пока белые не загнали его в «правильный» угол на a8 (при белопольном слоне).

В быстрых шахматах удача вновь переходила из рук в руки — первую партию выиграла индийка, причем победу она оформила в 17 (!!) ходов. Видимо, решила за прошлую длинную партию отыграться:


Харика — Тань

Белые достаточно быстро начали атаку на короля — еще в дебюте быстро провели f4-f5, перестроились на королевский фланг и теперь имеют подавляющее преимущество. После 17.Лf4 черным пришлось сдаться — от мата по линии h нет защиты.

Девушки доигрались до «смертельного» Армагеддона, великого и ужасного, и право играть белыми (а, соответственно, и выигрывать в любом случае при форе в минуту) досталось Харике Дроннавали. Но, как бывает часто, «судьба, проказница, шалунья», распорядилась устроить украинско-китайский финал (такой финал пророчили многие эксперты, однако на месте Тань представлялась другая шахматистка), и Харика просрочила время.Стоит отметить, что индийская шахматистка давно штурмует финалы чемпионатов мира, останавиливаясь либо на стадии четвертьфинала, либо в полуфинале. Что ж, придется штурмовать вновь.

26 февраля у шахматисток — официальный выходной, после чего финалистки сыграют четыре классические партии, и, если не смогут определить сильнейшую, отправятся в плавание в быстрых шахматах. Преимущество, конечно же, имеет Анна Музычук — и по перфомансу турнира (средний рейтинг, который формируется из рейтингов соперниц), и по силе, и по мотивации — Анна еще до турнира сказала, что стать чемпионкой мира — ее цель. Для Тань попадание в финал,впрочем, как и для многих, является практически сенсацией — на ее месте (должна была быть) могла быть рейтинг-фаворит Ю Веньюн, с ней и «сталкивали» Музычук в финале еще до начала турнира. Анна может продолжить семейную традицию чемпионств — лишь совсем недавно полномочия чемпионки мира сняла с себя ее младшая сестра Мария, проиграв в матче из 12 партий китаянке Хоу Ифань.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Украинка Анна Музычук обыграла Костенюк и вышла в финал чемпионата мираУкраинка Анна Музычук обыграла Костенюк и вышла в финал чемпионата мираУкраинка Анна Музычук стала первой финалисткой чемпионата мира по шахматам, который проходит в Иране.Юшечки и пешечки: женский чемпионат мира по шахматамЮшечки и пешечки: женский чемпионат мира по шахматам22 февраля в Иране были определены пары полуфиналисток первенства мира по шахматам среди женщин.Россиянка Костенюк вышла в полуфинал чемпионата мира по шахматамРоссийская шахматистка Александра Костенюк обыграла представительницу Китая Ни Шицюнь во второй партии четвертьфинала чемпионата мира среди женщин, который проходит в Тегеране.Гунина и Лагно стали призерами чемпионата мира по шахматам в блице, победила украинка МузычукВ Дохе (Катар) прошел чемпионат мира по шахматам в блице. У женщин чемпионкой стала украинка Анна Музычук, в тройку призеров попали также россиянки Валентина Гунина и Катерина Лагно.Александра Костенюк стала чемпионкой России по шахматамЗавершился суперфинал чемпионата России по шахматам среди женщин. За тур до окончания соревнований победу на турнире себе обеспечила Александра Костенюк.Шахматистка Александра Костенюк пробежала Парижский марафонДвенадцатая чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк приняла участие в Парижском марафоне. Александра преодолела дистанцию за 4 часа 8 минут 56 секунд.Хоу Ифань вернула себе титул чемпионки мира по шахматам22-летняя китайская шахматистика Хоу Ифань сегодня стала чемпионкой мира по шахматам.Хоу Ифань черными обыграла Музычук в шестой партии матча за звание чемпионки мираШестая партия за звание чемпионки мира по шахматам между украинкой Марией Музычук и китаянкой Хоу Ифань завершилась победой китайской шахматистки. Хоу Ифань в этой партии играла черными.Хоу Ифань и Музычук сыграли вничью в пятой партии за звание чемпионки мираПятая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам между китаянкой Хоу Ифань и украинкой Марией Музычук завершилась вничью. Белыми играла китайская шахматистка.Владимир Крамник сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕРоссиянин Владимир Крамник сохранил вторую позицию в мартовском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает сайт организации.Российские шахматистки обыграли венгерокЖенская сборная России обыграла команду Венгрии в седьмом туре командного чемпионата Европы, который проходит в исландском Рейкьявике.Костенюк обыграла Дзагнидзе в 3-м туре этапа Кубка мираРоссийская шахматистка Александра Костенюк одержала победу над грузинкой Наной Дзагнидзе в партии третьего тура на первом этапе Гран-при ФИДЕ, который проходит в Монте-Карло.16-летняя Горячкина - чемпионка России по шахматамАлександра Горячкина стала победительницей Суперфинала чемпионата России по шахматам, который сегодня завершился в Чите.Горячкина сохранила лидерство на ЧР по шахматам в ЧитеСегодня в Чите завершился 10-й тур Суперфинала чемпионата России по шахматам, в женском турнире Александра Горячкина сыграла вничью белыми с Натальей Погониной и сохранила лидерство в турнире.Горячкина продолжает лидировать на ЧР по шахматам в ЧитеСегодня в Чите, где проходят суперфиналы чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин, прошел 9-й тур, сообщает пресс-служба РФШ.Горячкина захватила единоличное лидерство в чемпионате России по шахматам в ЧитеСегодня в Чите прошел 8-й тур чемпионата России по шахматам, после которого в турнире женщин образовался единоличный лидер - Александра Горячкина, сообщает пресс-служба РШФ.На чемпионате России по шахматам стало трое лидеровВ Чите завершился 6-й тур чемпионата России по шахматам, после которого в турнире стало трое лидеров, сообщает пресс-служба РШФ.Матч за звание чемпионки мира по шахматам пройдет во Львове, оргкомитет возглавит Петр ПорошенкоОчередной матч за звание чемпионки мира по шахматам пройдет во Львове в 2016 году.Кирсан Илюмжинов: Я хотел бы организовать матч за звание чемпионки мира по шахматам во ЛьвовеПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов прибыл с рабочим визитом во Львов.Крамник и Костенюк сыграли в шахматы с детьми12 июня в Женеве прошло командное первенство по шахматам среди учеников женевских и псковских школ с обязательным преподаванием шахмат.
Главные новости
Футбол
Алексей Сорокин: Стадион в Петербурге по готовности к Кубку конфедераций обогнал «Фишт»
Футбол
Карлес Пуйоль: Поле на новом стадионе в Петербурге находится в полном порядке
Хоккей
Видео дня: «Ак Барс» в матча с «Салаватом» играл всемером
Футбол
Игорь Ефремов: Во вторник в «Луч-Энергию» поступят первые деньги
Футбол
Дядюн и Билялетдинов покинут «Рубин», Рыжиков может продлить контракт
Хоккей
«Тампа-Бэй» обменяла Бишопа в «Лос-Анджелес»
Футбол
Бруно Сориано: Пенальти в матче с «Реалом»? Мяч отскочил мне в руку, которую я не двигал
Футбол
Сборные России и Аргентины откроют «Лужники» 11 ноября
Футбол
Ильгиз Фахриев: Летом «Рубин» еще раз постарается приобрести Миранчука
Футбол
Иско не сможет перейти в «Барселону» ближайшим летом
все новости