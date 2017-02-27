Разорение орлиного гнезда. Обзор 24-го тура бундеслиги

«Советский спорт» рассказывает об очередном туре чемпионата Германии и драме известного вратаря.

6:0 (12.03.2011)

5:0 (20.08.2011)

9:2 (30.03.2013)

3:1 (14.12.2013)

8:0 (14.02.2015)

5:0 (14.08.2015)

Такова история последних встреч «Баварии» и «Гамбурга» на «Альянц Арене» в цифрах. Конечно, мюнхенцы частенько громят в родных стенах и других соперников по национальному первенству, но нельзя не признать – именно северяне чаще других проваливают самый суровый экзамен в бундеслиге с диким треском.

В минувшую субботу история жестоких избиений пополнилась еще одной главной. Команда Карло Анчелотти, войдя во вкус после перерыва, отгрузила в ворота Рене Адлера восемь безответных мячей. Авторитетный вратарь, которого в этот вечер было по-настоящему жалко, после финального свистка мог лишь посетовать на несобранность товарищей по команде и безвольно проигранные единоборства на всех участках поля.

Очередной гол в исполнении Роберта Левандовски



Адлеру действительно можно лишь посочувствовать. Мало того, что он выступает за богатый по меркам чемпионата Германии, но хронически проблемный клуб, в котором ни один год не обходится без тренерских отставок (и текущий сезон не стал исключением), так еще и «Бавария» всякий раз отводит душу именно на Рене. За всю карьеру 32-летний голкипер ни разу не выиграл у «красных», а пропустил от них более 50 мячей!

А ведь карьера Адлера могла сложиться совсем иначе. Сегодня немецкие вратари имеют негласный знак качества на мировом трансферном рынке. «Барселона» охотно приобрела Марка-Андре Тер Штегена, «ПСЖ» - Кевина Траппа, «Лестер» - Рона-Роберта Цилера, а «Ливерпуль» - Лориса Кариуса. Но еще, казалось бы, совсем недавно страна не знала, кто сможет достойно заменить в национальной команде Оливера Кана и Йенса Леманна, сошедших со сцены.

Предполагалось, что на чемпионате мира-2010 в ЮАР ворота «бундесманншафт» будет защищать опытный Роберт Энке, но герой футбольного Ганновера, долгие годы страдавший от депрессии, трагически ушел из жизни. После этого реальных кандидатов на пост номер один в сборной осталось только двое – Рене Адлер из леверкузенского «Байера» и Мануэль Нойер из «Шальке 04». Причем Йоахим Лев, выбирая из двух молодых вратарей, изначально больше доверял именно Адлеру. В частности, он защищал ворота немцев в знаменитом матче с Россией на стадионе «Лужники», единственный гол в котором забил Мирослав Клозе. А Жером Боатенг, умотанный на фланге Владимиром Быстровым, был удален с поля.

Полететь в Африку Рене помешала серьезная травма ребра, кардинально изменившая расклад сил, а отчасти и весь ход мировой футбольной истории. Нойер на мундиале не оплошал, и через год пошел на повышение в «Баварию». В Мюнхене он станет четырехкратным чемпионом страны, победителем Лиги Чемпионов-2012/13 и четырежды лучшим вратарем мира по версии IFFHS (2013 – 2016). А карьера Адлера покатилась по наклонной плоскости.

Наконец, в 2012 году руководство «Байера» сочло, что Рене, конечно, хороший голкипер, но не Орел (именно так переводится с немецкого фамилия Адлера), и сделало ставку на юного Бернда Лено. А бывший кумир болельщиков «аспириновой» команды, за которым долго охотился «Манчестер Юнайтед», вынужденно принял приглашение «Гамбурга». В противном случае именитый вратарь мог остаться вовсе без игровой практики. Класс Рене стал одним из ключевых факторов, позволивших клубу из крупного портового города удержаться в первой бундеслиге. А ведь на грани вылета «динозавры» балансировали не раз.

В игре с «Баварией» Адлер выручал свою команду как мог: чего только стоит сэйв в первом тайме после удара Роберта Левандовски в упор… Но и он был не в силах предотвратить плановую экзекуцию. А лидеры чемпионата воспользовались подходящим случаем для улучшения личной статистики.

Halbe Stunde rum. Und unsere Jungs drücken das Gaspedal hier weiter durch. Robben-Aufsetzer, Lewy-Kopfball, Dauer-Druck! #FCBHSV 2-0 pic.twitter.com/KWHWCfU6E7 — FC Bayern München (@FCBayern) 25 февраля 2017 г.

Левандовски все же добился своего: сделав натуральный хет-трик, он догнал Пьера-Эмерика Обамеянга в таблице лучших бомбардиров чемпионата (по 19 голов). Французский вингер Кингсли Коман отличился впервые в сезоне. Арьен Роббен довел счет своих голов в составе «Баварии» до 125: таким образом, он сравнялся по этому показателю с Клаудио Писарро и вышел на седьмое место в истории клуба. А сколько еще мог забить голландец, не являющийся «чистым» нападающим, если бы он получал меньше повреждений?

Отметим и то, что для Карло Анчелотти игра с «Гамбургом» стала 1000-й по счету в тренерской карьере.

Из других событий 24-го тура стоит отметить победу «Лейпцига» над крепким и неуступчивым «Кельном»: боевитая дружина Ральфа Хазенхюттля, забуксовавшая было на старте второго круга, продолжает настойчиво преследовать лидера.

Поражение «Байера» в домашнем матче с «Майнцем» до предела осложнило леверкузенцам дальнейшую борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

А бывший защитник бременского «Вердера» и «Баварии» Валерьен Исмаэль не продержался на посту главного тренера «Вольфсбурга» и четырех месяцев. Амбициозная и состоятельная команда в данный момент занимает лишь 14-ю строчку турнирной таблицы. По-видимому, руководство концерна «Фольксваген» приняло необдуманное и скоропалительное решение, уволив минувшей осенью Дитера Хеккинга. Коллектив под его руководством, в котором солировал еще Юлиан Дракслер, год назад доставил массу неприятностей мадридскому «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Результаты других матчей 24-го тура чемпионата Германии

Матч Фрайбург - Боруссия - 0:3 (0:1) Голы Папастатопулос 13 (0:1). Обамеянг 56 (0:2). Обамеянг 70 (0:3). Состав Фрайбург: Шволов, Торрехон, Союнчу, Гюнтер, Кюблер (Игньевски, 85), Франц, Булут (Кемпф, 24), Хёфлер, Грифо, Петерсен (Нидерлехнер, 64), Филипп Боруссия: Бюрки, Герреру, Дурм, Бартра, Пищек, Папастатопулос, Вайгль, Ройс (Пулишич, 81), Кастро, Дембеле (Кагава, 76), Обамеянг (Шюррле, 82) Предупреждения: Филипп, 67 - нет Судья: Даниель Зиберт (Германия) Место и дата 25 февраля 17:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция