Разорение орлиного гнезда. Обзор 24-го тура бундеслиги
«Советский спорт» рассказывает об очередном туре чемпионата Германии и драме известного вратаря.
6:0 (12.03.2011)
5:0 (20.08.2011)
9:2 (30.03.2013)
3:1 (14.12.2013)
8:0 (14.02.2015)
5:0 (14.08.2015)
Такова история последних встреч «Баварии» и «Гамбурга» на «Альянц Арене» в цифрах. Конечно, мюнхенцы частенько громят в родных стенах и других соперников по национальному первенству, но нельзя не признать – именно северяне чаще других проваливают самый суровый экзамен в бундеслиге с диким треском.
В минувшую субботу история жестоких избиений пополнилась еще одной главной. Команда Карло Анчелотти, войдя во вкус после перерыва, отгрузила в ворота Рене Адлера восемь безответных мячей. Авторитетный вратарь, которого в этот вечер было по-настоящему жалко, после финального свистка мог лишь посетовать на несобранность товарищей по команде и безвольно проигранные единоборства на всех участках поля.
Очередной гол в исполнении Роберта Левандовски
Адлеру действительно можно лишь посочувствовать. Мало того, что он выступает за богатый по меркам чемпионата Германии, но хронически проблемный клуб, в котором ни один год не обходится без тренерских отставок (и текущий сезон не стал исключением), так еще и «Бавария» всякий раз отводит душу именно на Рене. За всю карьеру 32-летний голкипер ни разу не выиграл у «красных», а пропустил от них более 50 мячей!
А ведь карьера Адлера могла сложиться совсем иначе. Сегодня немецкие вратари имеют негласный знак качества на мировом трансферном рынке. «Барселона» охотно приобрела Марка-Андре Тер Штегена, «ПСЖ» - Кевина Траппа, «Лестер» - Рона-Роберта Цилера, а «Ливерпуль» - Лориса Кариуса. Но еще, казалось бы, совсем недавно страна не знала, кто сможет достойно заменить в национальной команде Оливера Кана и Йенса Леманна, сошедших со сцены.
Предполагалось, что на чемпионате мира-2010 в ЮАР ворота «бундесманншафт» будет защищать опытный Роберт Энке, но герой футбольного Ганновера, долгие годы страдавший от депрессии, трагически ушел из жизни. После этого реальных кандидатов на пост номер один в сборной осталось только двое – Рене Адлер из леверкузенского «Байера» и Мануэль Нойер из «Шальке 04». Причем Йоахим Лев, выбирая из двух молодых вратарей, изначально больше доверял именно Адлеру. В частности, он защищал ворота немцев в знаменитом матче с Россией на стадионе «Лужники», единственный гол в котором забил Мирослав Клозе. А Жером Боатенг, умотанный на фланге Владимиром Быстровым, был удален с поля.
Полететь в Африку Рене помешала серьезная травма ребра, кардинально изменившая расклад сил, а отчасти и весь ход мировой футбольной истории. Нойер на мундиале не оплошал, и через год пошел на повышение в «Баварию». В Мюнхене он станет четырехкратным чемпионом страны, победителем Лиги Чемпионов-2012/13 и четырежды лучшим вратарем мира по версии IFFHS (2013 – 2016). А карьера Адлера покатилась по наклонной плоскости.
Jubiläum! @Manuel_Neuer blieb beim 8:0 gegen den HSV zum 100. Mal in einem BL-Match für den #FCBayern ohne Gegentor: https://t.co/WfYyr7Z1g3 pic.twitter.com/XkMbOPJXg9— FC Bayern München (@FCBayern) 25 февраля 2017 г.
Наконец, в 2012 году руководство «Байера» сочло, что Рене, конечно, хороший голкипер, но не Орел (именно так переводится с немецкого фамилия Адлера), и сделало ставку на юного Бернда Лено. А бывший кумир болельщиков «аспириновой» команды, за которым долго охотился «Манчестер Юнайтед», вынужденно принял приглашение «Гамбурга». В противном случае именитый вратарь мог остаться вовсе без игровой практики. Класс Рене стал одним из ключевых факторов, позволивших клубу из крупного портового города удержаться в первой бундеслиге. А ведь на грани вылета «динозавры» балансировали не раз.
В игре с «Баварией» Адлер выручал свою команду как мог: чего только стоит сэйв в первом тайме после удара Роберта Левандовски в упор… Но и он был не в силах предотвратить плановую экзекуцию. А лидеры чемпионата воспользовались подходящим случаем для улучшения личной статистики.
Halbe Stunde rum. Und unsere Jungs drücken das Gaspedal hier weiter durch. Robben-Aufsetzer, Lewy-Kopfball, Dauer-Druck! #FCBHSV 2-0 pic.twitter.com/KWHWCfU6E7— FC Bayern München (@FCBayern) 25 февраля 2017 г.
Левандовски все же добился своего: сделав натуральный хет-трик, он догнал Пьера-Эмерика Обамеянга в таблице лучших бомбардиров чемпионата (по 19 голов). Французский вингер Кингсли Коман отличился впервые в сезоне. Арьен Роббен довел счет своих голов в составе «Баварии» до 125: таким образом, он сравнялся по этому показателю с Клаудио Писарро и вышел на седьмое место в истории клуба. А сколько еще мог забить голландец, не являющийся «чистым» нападающим, если бы он получал меньше повреждений?
Отметим и то, что для Карло Анчелотти игра с «Гамбургом» стала 1000-й по счету в тренерской карьере.
"Ein perfekter Tag, ein perfektes Spiel!"— FC Bayern München (@FCBayern) 25 февраля 2017 г.
Die Stimmen zu #FCBHSV: https://t.co/eQ2Eh0HNT7 pic.twitter.com/Em4LdNSBjs
Матч
Голы
Видаль 17 (1:0). Левандовски 24 (2:0 - пен.). Левандовски 42 (3:0). Левандовски 54 (4:0). Алаба 56 (5:0). Коман 65 (6:0). Коман 69 (7:0). Роббен 87 (8:0).
Состав
Бавария: Нойер, Лам (Рафинья, 67), Мартинес, Алаба, Хуммельс, Алькантара (Коман, 60), Роббен, Видаль, Левандовски (Саншеш, 57), Коста, Мюллер
Гамбург: Адлер, Сакаи, Маврай, Дуглас, Джуру, Мюллер (Хант, 62), Костич (Вальдшмидт, 72), Холтби, Юнг, Уолес, Грегорич (Экдаль, 60)
Предупреждения:
нет - Дуглас, 37
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
25 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция
Из других событий 24-го тура стоит отметить победу «Лейпцига» над крепким и неуступчивым «Кельном»: боевитая дружина Ральфа Хазенхюттля, забуксовавшая было на старте второго круга, продолжает настойчиво преследовать лидера.
Поражение «Байера» в домашнем матче с «Майнцем» до предела осложнило леверкузенцам дальнейшую борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.
А бывший защитник бременского «Вердера» и «Баварии» Валерьен Исмаэль не продержался на посту главного тренера «Вольфсбурга» и четырех месяцев. Амбициозная и состоятельная команда в данный момент занимает лишь 14-ю строчку турнирной таблицы. По-видимому, руководство концерна «Фольксваген» приняло необдуманное и скоропалительное решение, уволив минувшей осенью Дитера Хеккинга. Коллектив под его руководством, в котором солировал еще Юлиан Дракслер, год назад доставил массу неприятностей мадридскому «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Результаты других матчей 24-го тура чемпионата Германии
Матч
Вольфсбург - Вердер - 1:2 (1:2)
Голы
Гнабри 10 (0:1). Гнабри 18 (0:2). Майораль 20 (1:2).
Состав
Вольфсбург: Бенальо, Треш (Герхардт, 81), Кнохе, Родригес, Хорн, Дидави (Гомес, 63), Блащиковски, Арнольд, Малли, Луис Густаво, Майораль (Нтеп, 74)
Вердер: Видвальд, Сане, Бауэр, Велькович, Мойсандер, Селасси, Эггештайн М. (Гриллич, 75), Бартельс (Кайнц, 60), Гнабри (Писарро, 82), Юнузович, Крузе
Предупреждения:
Арнольд, 86 - Бартельс, 45; Видвальд, 69; Сане, 90
Судья:
Вольфганг Штарк (Германия)
Место и дата
24 февраля 22:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Дармштадт - Аугсбург - 1:2 (0:0)
Голы
Хеллер 47 (1:0). Верхаг 54 (1:1 - пен.). Бобадилья 85 (1:2).
Состав
Дармштадт: Эссер, Сулу, Милошевич, Холланд, Федецкий, Алтынтоп, Гондорф, Хеллер, Сэм (Бойд, 46), Чолак (Шипплок, 76), Розенталь (Сиригу, 35)
Аугсбург: Хитц, Верхаг, Стафилидис, Хинтереггер, Качар, Алтынтоп, Ку Чжа Чол (Фрамбергер, 90), Моравек (Ляйтнер, 77), Кор, Чжи Дон Вон, Бобадилья (Гюнтер-Шмидт, 89)
Предупреждения:
Хеллер, 88 - нет
Судья:
Йохен Дреес (Германия)
Место и дата
25 февраля 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция
Матч
Фрайбург - Боруссия - 0:3 (0:1)
Голы
Папастатопулос 13 (0:1). Обамеянг 56 (0:2). Обамеянг 70 (0:3).
Состав
Фрайбург: Шволов, Торрехон, Союнчу, Гюнтер, Кюблер (Игньевски, 85), Франц, Булут (Кемпф, 24), Хёфлер, Грифо, Петерсен (Нидерлехнер, 64), Филипп
Боруссия: Бюрки, Герреру, Дурм, Бартра, Пищек, Папастатопулос, Вайгль, Ройс (Пулишич, 81), Кастро, Дембеле (Кагава, 76), Обамеянг (Шюррле, 82)
Предупреждения:
Филипп, 67 - нет
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
25 февраля 17:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция
Матч
РБ Лейпциг - Кёльн - 3:1 (2:0)
Голы
Форсберг 5 (1:0). Маро 34 (2:0 - автогол). Осако 54 (2:1). Вернер 66 (3:1).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Шмитц, Комппер, Халстенберг, Орбан, Ильзанкер, Демме, Кейта (Кайзер, 86), Форсберг (Хедира, 65), Вернер (Сельке, 84), Забитцер
Кёльн: Кесслер, Суботич, Хектор, Хайнц, Ольковски, Маро (Цоллер, 46), Хёгер (Йоич, 76), Клеменс, Рауш, Модесте, Осако
Предупреждения:
Ильзанкер, 62 - Маро, 7; Рауш, 39; Хёгер, 68; Хектор, 84
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
25 февраля 17:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Белль 3 (0:1). Озтунали 11 (0:2).
Состав
Байер: Лено, Топрак, Драгович (Кисслинг, 54), Хенрихс, Едвай, Кампль, Бельараби, Хавертц (Брандт, 67), Бендер (Юрченко, 79), Волланд, Эрнандес
Майнц: Лёссль, Донати, Рамальо, Буссманн, Белль, Фрай, Латца, Озтунали, Муто (Самперио, 89), Кордоба (Гбамин, 90), де Бласис (Квайсон, 76)
Предупреждения:
Бендер, 10 - Муто, 74; Латца, 83; Гбамин, 90
Судья:
Беньямин Бранд (Германия)
Место и дата
25 февраля 17:30, БайАрена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Ибишевич 53 (1:0). Дарида 83 (2:0).
Состав
Герта: Ярстейн, Брукс, Платтенхардт, Штарк, Лангкамп (Лустенбергер, 87), Пекарик, Шелбред, Дарида (Дуда, 89), Харагучи, Калу (Миттельштедт, 81), Ибишевич
Айнтрахт: Градечки, Очипка, Чендлер, Варела (Блум, 69), Тавата, Эктор, Гачинович, Безушков (Тарашай, 63), Хасебе, Сеферович, Ребич
Предупреждения:
Брукс, 4; Харагучи, 40 - Гачинович, 58; Эктор, 75
Удаления:
нет - Сеферович, 78
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
25 февраля 20:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция
Матч
Ингольштадт - Боруссия М - 0:2 (0:0)
Голы
Штиндль 61 (0:1). Хан 90 (0:2).
Состав
Ингольштадт: Хансен, Брегери, Зуттнер, Матип, Тиссеран (Киттель, 72), Юнг (Роджер, 46), Хадергьонай, Гросс (Хинтерзеер, 78), Моралес, Коэн, Лескано
Боруссия М: Зоммер, Вендт, Кристенсен, Янчке, Вестергор, Штробль (Дауд, 61), Джонсон, Хофманн, Крамер, Штиндль (Раффаэл, 87), Дрмич (Хан, 80)
Предупреждения:
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
26 февраля 17:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция
Матч
Шальке 04 - Хоффенхайм - 1:1 (1:0)
Голы
Состав
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Колашинац (Аого, 82), Настасич, Бадштубер, Горецка, Калигиури (Майер, 57), Стамбули, Шёпф, Бенталеб, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 84)
Хоффенхайм: Бауманн, Бичакчич (Швеглер, 60), Зюле Н., Хюбнер, Амири (Шалаи, 64), Терраццино (Крамарич, 70), Демирбай, Фогт, Цубер, Руди, Вагнер
Предупреждения:
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
26 февраля 19:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция