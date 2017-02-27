Не Романом единым. Кто из россиян побеждал в Кубке мира

Победа 20-летнего Романа Репилова в общем зачете Кубка мира по санному спорту стала одним из главных событий выходных. «Советский спорт» вспомнил, кто из россиян еще выигрывал Большой хрустальный глобус в зимних видах спорта.

Небольшое вступление – из 12 видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр, и в которых проводят Кубок мира, лишь в четырех Большой хрустальный глобус никогда не доставался россиянам. У нас были победы на отдельных этапах и в горных лыжах, и в прыжках с трамплина, но те успехи оставались разовыми акциями. В зимнем двоеборье не было даже их. Наконец, в шорт-треке ни Виктор Ан, ни Семен Елистратов, ни другие россияне тоже не выигрывали общий зачет – но побеждали в зачетах «малых», на отдельных дистанциях.

Итак - обо всем поподробнее.

БИАТЛОН

1992 Анфиса РЕЗЦОВА

1993 Анфиса РЕЗЦОВА

1996 Владимир ДРАЧЕВ

Сергей Чепиков, хоть и выигрывал чемпионат мира в смешанной эстафете уже в 2006 году, но двух своих успехов в общем зачете Кубка мира добился еще в советскую эпоху – в 1990 и 1991 годах. С тех пор россияне брали Большой хрустальный глобус всего трижды. Непобедимая в начале 90-х Анфиса Резцова стала лучшей в 1992-1993 годах, Владимир Драчев – в 1995-м. Причем последний опередил в борьбе за первое место нашего же Виктора Майгурова. В 2002-м Драчев опять будет претендовать на Кубок мира и останется вторым (вслед за Бьерндаленом), но – уже в составе сборной Белоруссии. Из россиян так близко к итоговой победе подбирались Павел Ростовцев (2002, уступил Рафаэлю Пуарэ), Дмитрий Ярошенко (2008, Бьерндалену) и Антон Шипулин (2015, Мартену Фуркаду). Из россиянок – Альбина Ахатова (2003, выиграла Мартина Глагов) и Ольга Пылева (2004, Лив-Грете Пуаре).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

1992 Елена ВЯЛЬБЕ

1993 Любовь ЕГОРОВА

1995 Елена ВЯЛЬБЕ

1997 Елена ВЯЛЬБЕ

1998 Лариса ЛАЗУТИНА

2001 Юлия ЧЕПАЛОВА

Почти наверняка в ближайшем будущем победу в Кубке мира оформит и Сергей Устюгов – в свои 24 года он уже считается одним из лучших лыжников планеты. Пока наши мужчины таких успехов здесь не добивались, хотя отстраненный ныне от выступлений Александр Легков трижды оставался вторым в общем зачете (2007, 2013, 2014). Женская сборная выступала куда ярче – только Елена Вяльбе собрала пять Кубков (три из них – в постсоветский период)! Правда, почти все эти победы пришлись на 90-е. С тех пор, как Юлия Чепалова выиграла общий зачет в 2001-м, а Лариса Лазутина в том же году стала третьей, никто из наших девушек в конце сезона не попадал в топ-3. Сейчас отдельные победы на этапах – в радость. На желтую майку россиянки давно не претендуют.

БОБСЛЕЙ

2009 Александр ЗУБКОВ

У сборной России всегда все было хорошо в четверках – один Зубков собрал здесь 5 малых Кубков мира, плюс один такой трофей есть у Евгения Попова (2007), а в нынешнем сезоне каким-то чудом в лидерах держится Александр Касьянов. Вот в двойках результаты поскромнее… Так что и в битве за Большой хрустальный глобус двукратный чемпион Олимпиады в Сочи все время уступал самую малость, оставаясь на обиднейших вторых местах. Причем проигрывал разным соперникам – в 2005-м швейцарцу Мартину Аннену, в 2006-м – канадцу Пьеру Людерсу, в 2008-м – немцу Андре Ланге, в 2011-м – опять же немцу Мануэлю Мачата, в 2012-м – и снова немцу Максу Андту, плюс – латышу Оскарсу Мельбардису (2013) и американцу Стивену Холкомбу (2014). Лишь в 2009-м паззл, наконец, сошелся, принеся Зубкову заветный трофей. По ходу сезона он одержал всего две победы (в двойках – в Парк-Сити, в четверках – в Сенкт-Морице), но был так стабилен, что опередил в общем зачете швейцарца Беата Хефти более, чем на 100 очков.

СКЕЛЕТОН

2009 Александр ТРЕТЬЯКОВ

Последние семь Кубков мира выиграл Мартинс Дукурс. Трижды за это время вторым в общем зачете был его старший брат Томас. А вот последним, кто побеждал до латыша, является как раз наш Третьяков. В 2009-м предельно скромный и еще юный красноярец сначала проигрывал немцу Франку Роммелю, однако ударно завершил сезон двумя победами в Парк-Сити. И их хватило, чтобы взять Кубок! Впоследствии Александр выиграет чемпионат мира (2013) и Олимпиаду (2014), но вот в борьбе за Большой хрустальный глобус ни разу не окажется в тройке.

САННЫЙ СПОРТ

2005 Альберт ДЕМЧЕНКО

2017 Роман РЕПИЛОВ

Список обладателей Кубка мира по санному споту рябит одними и теми же фамилиями. Норберт Хубер – 11 трофеев, Армин Цогеллер – 10, Хансйорг Раффль – 8 (не обманывайтесь именами, они все – итальянцы). Австриец Маркус Прок выиграл 10, последние 5 Кубков ушли к немцу Феликсу Лоху… Но россияне в этом списке тоже есть. Альберт Демченко на один год прервал гегемонию Цогеллера (в 2005-м), а Роман Репилов только что оборвал серию триумфов Лоха. Да, чемпионат Европы в этом сезоне выиграл наш Семен Павличенко, чемпионат мира – австриец Вольфганг Киндл, но Большой хрустальный глобус ушел все-таки к 20-летнему Репилову!

ФРИСТАЙЛ

1994 Сергей ШУПЛЕЦОВ

2003 Дмитрий АРХИПОВ

Во фристайле общий зачет менее важен, чем в отдельных дисциплинах. Больно разнятся сами дисциплины. Слишком разные виды, разное количество стартов, которые проходят в разное время и в разных местах… Но, все же, сводная таблица есть. И дважды ее возглавляли россияне. В 1994-м Сергей Шуплецов почти не знал себе равных в могуле, хотя и проиграл тогда главный старт, оставшись с серебром в Лиллехаммере. Тем не менее, Кубок мира достался именно ему. В 2003-м этот успех повторил Дмитрий Архипов (не путать с форвардом хоккейного «Ак Барса»), выступавший в лыжной акробатике.

СНОУБОРД

2011 Екатерина ТУДЕГЕШЕВА

В сноуборде с сезона-2010 в принципе нет общего зачета – по тем же причинам, по которым он не так важен во фристайле. Кубки мира здесь разыгрывают в отдельных категориях. И россиянам традиционно лучше удается слалом. Правда, единственный трофей завоевала лишь Екатерина Тудегешева. У нее сложные отношения с Олимпиадами, но на счету спортсменки – два золота чемпионатов мира, включая первое в истории нашей команды (2007 и 2013). А заодно – Хрустальный глобус 2011 года. К слову, в прошлом сезоне Екатерина была второй (вслед чешкой Эстер Ледецкой).

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

2015 Павел КУЛИЖНИКОВ

В коньках общий зачет Кубка планеты ввели с 2012 года, и до сих пор сами спортсмены не придают ему особого значения. У спринтеров – своя борьба, у стайеров – своя… Чего мешать все в одну кучу? Но все же, Большой хрустальный глобус тут один. Доставался, в основном, голландцам – Кьелду Нуйсу (дважды), Йорриту Бергсме… Разок победил американец Шанни Дэвис (2014). И еще один раз – наш Павел Кулижников.

Сезон 2014-2015 стал бенефисом будущего рекордсмена мира! Он только вернулся после дисквалификации за метилгексанамин и сразу начал доминировать на всех международных стартах. На «пятисотке» Павла было не остановить. На «тысяче» он выступал не так стабильно, но побеждал и здесь. Итог – два малых Кубка (500 и 1000) и уверенный триумф в общем зачете. Годом спустя Кулижников дважды побьет рекорд планеты (500 м), возьмет еще три золота ЧМ (500, 1000 и в спринтерском многоборье), а в Кубке мира проиграет Нуйсу лишь потому, что пропустит финальный этап из-за истории с мельдонием. Этот сезон у Павла не задался из-за травм и психологических проблем, но что будет, когда он вернется?

ШОРТ-ТРЕК

Пусть в общем зачете россияне пока Кубок мира не выигрывали, но как не вспомнить пять побед на отдельных дистанциях? Тем более, граница, что из этого более важно, в шорт-треке размыта также, как в коньках. Между тем на 500 метров малый Кубок брали Виктор Ан (2014) и Дмитрий Мигунов (2015, 2016). На 1000 м – дважды Семен Елистратов (2015, 2016). Последний сезон вышел чуть скромнее, но это не страшно. Главное – что будет через год.