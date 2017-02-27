Денег нет, но они держатся. Траты клубов РФПЛ год назад и сейчас

В ночь с 25 на 26 февраля в России закрылось трансферное окно. «Советский спорт» сравнил траты клубов РФПЛ сейчас и в прошлом году, а порассуждал о современных рыночных тенденциях.

Денег в футболе, как и в стране, стало меньше. В связи с этим многие клубы больше продавали, а не покупали. Выросла в популярности и аренда. На примерах нескольких клубов тенденция к снижению аппетитов и возможностей прослеживается как нельзя лучше. Правда, команд частных это касается в меньшей степени.

«Зенит» (потрачено зимой-2016 - 5 млн евро/ зимой-2017 – 13 млн евро) (здесь и далее – по данным transfermarkt.de)

Богатейший клуб России провел масштабную работу по усилению состава еще в прошлом году. Зимой 2016 года в Санкт-Петербург перебрались сразу четверо: Маурисио («Терек»), Жирков, Кокорин (оба – «Динамо») и Йованович («Црвена Зведа»). Важно, что только с Маурисио был заключен полугодовой договор (впоследствии продлен), остальные же присели на полноценные контракты сразу после перехода. Прошлой зимой сине-бело-голубые окончательно расстались только с Ткачуком («Рубин»), а оба Александра – Кержаков и Рязанцев – вернулись в клуб по окончании аренды.

В этом году ситуация вроде бы та же: клуб снова подписывает больше двух игроков. Правда, нужно оговориться: еще летом за рекордные 56 миллионов евро клуб покинул Халк. Столь серьезная сумма была разбита на два окна, а вскоре еще и увеличилась, ведь в Китай за 21 миллион зимой отправился Витцель.

Таким образом, благодаря двум удачным продажам «Зенит» смог не выделять дополнительных средств на приобретение новичков и сохранил прежнее положение на рынке. Этой зимой в клуб пришли Лунев («Уфа»), Цаллагов, Молло (оба - «Крылья Советов»), Эрнани («Паранаэнсе»), Иванович («Челси»), Зуйков («Волгарь»), Сиротов («Шинник») и Гардинер-Смит. В аренду был взят только один футболист –Батютин из «Уфы».

«Спартак» (6 млн евро/ 11 млн евро)

Ситуация московского «Спартака» вроде бы тоже не ложится на российскую действительность. Если денег стало меньше, почему уже второй клуб тратит этой зимой много больше, чем прошлой?

Тот «Спартак» боролся лишь за еврокубки и потому зимой подписал одного Мельгарехо («Кубань»). Нынешний имеет все шансы стать чемпионом впервые за долгие годы. Поэтому и приобретает сразу 8 футболистов, а еще одного –Тигиева («Анжи») – арендует. Под разные задачи клуб и продавал по-разному: зимой-2016 ушли Мовсисян, Озбилиз, Митрюшкин, Широков покинул клуб как свободный агент, Таски, Коста и Давыдов были отданы в аренду. Сейчас «Спартак» расстался только с Ромуло, Пуцко («Уфа»), а также командировал Зуева в «Крылья Советов») и Гулиева в «Анжи».

ЦСКА (0/0)

Армейцы этой зимой, снова не потратили ни копейки. Что год назад, что сейчас этому есть логическое объяснение. Бизнес Евгения Гинера – например, «Техпроминвест», структура «Ростеха», которая строит энергостанции в Крыму - частично пострадал в связи с украинским кризисом. Это не могло не отразиться на клубе. Кроме того, нельзя не сказать о стадионе. Из-за его строительства армейцы за последние несколько трансферных окон выпали из списка серьезных игроков на футбольном рынке.

В прошлом году армейцы бесплатно подписали Широкова («Спартак») и Ткачева («Кубань»), а также арендовали Оланаре («Гуанчжоу»). Зимой-2017 последний достался клубу уже бесплатно, плюс из аренды вернулись Витинью («Интернасьонал») и Васин («Уфа»). ЦСКА по-прежнему играет ограниченной группой игроков, но уже с новым тренером и на новом стадионе.

«Томь» (-/0)

Теперь о государственных клубах или тех, в чей бюджет вкладывается регион.

Старый-новый участник РФПЛ, находящийся на госдотациях, уже покинули 13 футболистов. Частные или корпоративные («Газпром», РЖД и др.) инвесторы всегда пляшут от собственных возможностей, а вот регион привык довольствоваться спущенной сверху суммой. Так произошло и в Томске, команда которого финансово не подготовилась к участию в чемпионате России.

Всему виной не столько изначально скромный бюджет, сколько забывчивость: область не перевела клуб на потребности РФПЛ. Сохранила бюджет первого дивизиона, да и тот обеспечивала через пень-колоду. Например, в премиальный фонд клуба были заложены какие-то деньги, но по факту регион израсходовал их на другие нужды.

Волна кризиса зацепила «Крылья Советов», «Амкар» и «Урал» и «Ростов», но эти клубы все-таки пострадали меньше. Во-первых, были удачные продажи – Селихов, Джикия, Цаллагов, Молло. Во-вторых, «Ростов» накормил себя Лигой чемпионов. В-третьих, есть какие-то сторонние спонсоры. К тому же все четыре клуба не являются новичками РФПЛ, их бюджет еще год назад предполагал игру в высшем дивизионе отечественного футбола. А, как показывает практика, самые большие финансовые проблемы возникают именно у новичков.

«Уфа» (0,06 млн евро/0)

Тенденция «экономим на всем» коснулась преимущественно государственных клубов. «Уфы», которая не только успешно продает игроков в столицу, но и принимает в свои ряды футболистов оттуда же, этой зимой не потратила ничего. Либо не афишировала траты: transfermarkt.de напротив фамилии Пучко ставит знак вопроса. Кроме спартаковца полноценные контракты подписали свободные Карп («Витоорул»), Йокич («Вильярреал»), Пауревич («Хаддерсфилд»).

«Амкар» (0/ 0,04 млн евро)

Яркий пример того, что удачные продажи не всегда оборачиваются покупками. . Прошлой зимой в Пермь бесплатно приехали Дзахов, Мищенко («Ворксла») и Гиголаев («Рух»). Этой зимой в команду Гаджи Гаджиева бесплатно перешел Гасилин («Зенит»), а Вамбольт («Балтика») – за скромные 40 тысяч евро.

«Оренбург» (-/0,6 млн евро)

Оренбуржцы никогда прежде не тратили денег в РФПЛ, поэтому впервые укрепляться в РФПЛ новичку пришлось именно сейчас. За 600 тысяч евро приехал Дюриш («Виктория», Пльзень), а по соглашению аренды в клубе оказались Григорьев («Ростов») и Кержаков («Зенит»). Кстати, «Оренбург» продал в «Анжи» Батова, но за сколько – неизвестно.

«Ростов» (2 млн евро/0)

Команда Курбана Бердыева в прошлом сезоне боролась за еврокубки, поэтому зимняя кампания оказалось масштабной. Несмотря на потраченные 2 миллиона евро, в команду пришли сразу шесть футболистов. Но за деньги ростовчане взяли только Кудряшова («Терек»), а, например, Эззатоллахи («Атлетико») и Ерохин («Урал») достались клубу бесплатно.

Зимой-2017 клуб, где тоже задерживают зарплату, за неизвестную сумму приобрел младшего брата Баштуша – Нандиньо («Кабушкорп») и бесплатно залучил двух именитых – Девича («Рубин») и Могилевца («Зенит»). Еще в команду безвозмедно перебрался Сорокин («Сахалин»).

Особняком во всей этой истории – «Рубин», который закупился еще летом, и тратиться зимой даже не думал.