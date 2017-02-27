Шарапова на «Оскаре». Итоги теннисной недели

Елена Веснина и Екатерина Макарова – чемпионки Дубая, наш Александр Бублик радует Казахстан, а Мария Шарапова пришла на церемонию вручения «Оскаров». Обзор теннисной недели – от «Советского спорта».

ЧЕМПИОНЫ НЕДЕЛИ

ТУРНИРЫ ATP

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (БРАЗИЛИЯ)

Категория: ATP 500

Чемпион: Доминик Тим (Австрия)

Финалист: Пабло Каррено-Буста (Испания)

МАРСЕЛЬ (ФРАНЦИЯ)

Категория: ATP 250

Чемпион: Жо-Вилфрид Тсонга (Франция)

Финалист: Люка Пуй (Франция)

ДЭЛРЕЙ-БИЧ (США)

Категория: ATP 250

Чемпион: Джек Сок (США)

Финалист: Милош Раонич (Канада)

ТУРНИРЫ WTA

ДУБАЙ (ОАЭ)

Категория: Premier

Чемпион: Элина Свитолина (Украина)

Финалист: Каролина Возняцки (Дания)

БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ)

Категория: International

Чемпион: Тимеа Бабош (Венгрия)

Финалист: Люси Сафарова (Чехия)

Жо-Вилфрид Тсонга и Элина Свитолина выиграли по второму титулу подряд. Француз в итоге вернулся в топ-10, поднявшись разом на 7-ю строчку, украинка – в топ-10 дебютировала. Свитолина в принципе резко прибавила с начала года – с момента поражения от Анастасии Павлюченковой в 3-м раунде Australian Open она выиграла 12 матчей кряду, взяв титулы в Тайбэе и Дубае, плюс принеся пару побед своей команде в Кубке Федерации. Однако триумф в Арабских Эмиратах стал для нее главным в карьере, ведь предыдущие пять титулов Элина заработала на турнирах более младшей, Международной категории. Больше всего успех украинки расстроил Каролину Возняцки – она-то свой второй финал подряд проиграла (после Дохи на прошлой неделе, где датчанка уступила тезке из Чехии – Плишковой).

Из других результатов стоит отметить победу Тимеи Бабош – венгерка, не выигрывавшая матчей с октября прошлого года, внезапно стала чемпионкой на первом в истории турнире в Будапеште. То-то порадовались местные болельщики! Так же, как во Флориде, где титул взял Джек Сок. Но там радость условная – Милош Раонич с финала снялся из-за травмы.

РОССИЯНЕ

В одиночках наши теннисисты опять нас радовали не особо. Лишь Даниил Медведев сумел добраться до четвертьфинала, уступив в Марселе Люке Пую (тот потом дойдет до финала). Впрочем, о Дане – позже. И без трофеев все-таки не обошлось – Елена Веснина и Екатерина Макарова завоевали титул в паре, став лучшими в Дубае.

Чемпионки Рио признаются – золото Игр серьезно повлияло на их жизнь. Девушек узнают, благодарят, поддерживают.

- Стояла в очереди в супермаркете – так мальчик пропустил меня вперед, сказав: «Спасибо вам за Олимпиаду!» - призналась Веснина.

И так – во всем.

А ведь была еще победа на Итоговом…

Но в нынешнем сезона наша лучшая пара пока трофеев не выигрывала. Финал в Брисбене, четвертьфинал Australian Open, обиднейшее поражение в первом круге в Дохе… В Дубае прорвало! С трудом, на тоненького, но Веснина с Макаровой добрались до решающего матча, где обыграли Андреа Хлавакову и Шуай Пен (им же, кстати, они уступили в Мельбурне). Почти 140 000 долларов призовых на пару – солидный бонус к очередному титулу, ставшему для российского дуэта уже девятым.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

- Неплохо для первого матча! – улыбался Хуан-Мартин Дель-Потро, победив в первом круге в Дэлрей-Бич.

Чемпион US Open-2009 несколько лет убил на борьбу с травмами, в прошлом году вернулся, взял в Рио серебро, блеснул на паре турниров, прорвался в топ-100, и…. снова «сломался». Как итог – пропущенный старт сезона, отсутствие на Australian Open и очередные разговоры о возможном завершении карьеры аргентинца.

Но Дельпо еще борется! Во Флориде он не остановился только на успехе в поединке с Кевином Андерсеном. Дошел до полуфинала. «Жду не дождусь проверки сил в борьбе с Раоничем!» - радовался Хуан-Мартин. Проверку не выдержал. Канадцу уступил. Кто ж знал, что Милош следом снимется?

В финале против Сока у Дель-Потро были бы все шансы на победу. Но и так – подъем до 32-й строчки рейтинга, а главное – заряд уверенности в своих силах. Весь сезон впереди. Аргентинец еще пошумит.

ПРОРЫВ

Россиянин Александр Бублик собрал урожай из выигранных «фьючерсов», прежде чем выйти в четвертьфинал Кубка Кремля-2016, а следом – навести шороху на Australian Open, где он в первом же раунде обыграл 16-ю ракетку мира Люку Пуя (плюс до этого – прошел квалификацию). Теперь – новый успех. Пусть не на турнире ATP, но челленджер – тоже неплохо! В Морелосе (это Мексика) Бублик пробился в финал, в двух сетах обыграв в последнем матче чилийца Николаса Ярри. И этот титул дал ему возможность подняться до 137-й строчки рейтинга ATP. Бублику, напомним, 19 лет. 20 исполнится только в июне.

И все бы здорово, но грустно от простого факта: ведь Александр хоть и россиянин, но с осени прошлого года представляет Казахстан.

- Мы просто устали ждать поддержки национальной федерации, - подчеркивал тогда отец спортсмена.

МОЛОДЕЖЬ

Еще о молодежи – ATP активно продвигает «поколение NEXT», привлекая внимание к юным теннисистам. Юные – это те, кому нет 22 лет. Для них теперь есть свой, отдельный рейтинг. И даже свой Итоговый турнир – пройдет в Милане осенью. Вот в этом самом рейтинге у россиян – особая позиция! Двое – в топ-5, трое – в топ-20 и шестеро – в топ-100. К слову, лидирует тут тоже русский парень. Но представляющий Германию – Александр Зверев-младший.

МОЛОДЕЖНЫЙ РЕЙТИНГ ATP

Имя Возраст Страна Очки

1 (1). Александр Зверев 19 Германия 340

2 (2). Даниил Медведев 21 Россия 250

3 (17). Каспер Рууд 18 Норвегия 225

4 (4). Андрей Рублев 9 Россия 171

5 (3). Ной Рубин 21 США 165

6 (5). Хен Чон 20 Корея 163

7 (12). Александр Бублик 19 Казахстан 160

8 (6). Омар Ясика 19 Австралия 135

9 (7). Фрэнсис Тиафу 19 США 111

10 (9). Тейлор Фриц 19 США 110

19 (15). Карен Хачанов 20 Россия 65

54 (51). Иван Гахов 20 Россия 11

88 (79). Ален Авидзба 17 Россия 2

95 (84). Максим Ратнюк 20 Россия 2

Как видите – Медведев, благодаря четвертьфиналу в Марселе (и, конечно, январскому финалу в Ченнае), тут держится на второй строчке. Рублев во Франции на прошлой неделе пробился из квалификации в основную сетку. Да, уступил в первом же круге украинцу Илье Марченко, но очков все равно заработал! Карен Хачанов пока заметно ниже, но тоже разыграется. Бублик теперь 7-й, но представляет Казахстан….

А еще обратите внимание на Рууда. Норвежец год назад был 1110-м в мировом рейтинге! Теперь – 133-й. На третьем в карьере турнире ATP молодой парень прошел в полуфинал (проиграл в Рио Каррено-Бусте). Такого взлета мы давно не видели!

ШАРАПОВА

И как не вспомнить о Марии? Шарапова вернется совсем скоро – через два месяца, на турнире в Штутгарте. 26 апреля. Запомните это число. Это ровно через неделю после того, как ей исполнится 30.

Пока же россиянка не скучает. Обещает сыграть выставочные матчи в Мадриде, тренируется с Алексом Кузнецовым, и… посещает вечеринку на церемонии вручения «Оскара». Да-да – Шарапова вживую видела позор, как «Ла-ла-ленду» чуть по ошибке не вручили статуэтку в номинации за «Лучший фильм». Мария ходит на эти церемонии последние лет 10, но подобный казус увидела впервые.

Впрочем, их вовсе не случалось никогда.