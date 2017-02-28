Александр Тихонов: Будем так готовиться, на Олимпиаде медалей не будет

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги ЧМ по биатлону и сделал прогноз на Олимпиаду.

- Я планировал два золота, одно серебро и одну бронзу, - говорит Александр Тихонов.

- Аргументируйте, пожалуйста.

- Первое – в смешанной эстафете. Договаривались, что Старых бежит первый этап, второй – Акимова. Дальше - как и было в гонке. Второе золото – в мужской эстафете. И надеялся, что Антон Шипулин, наконец, уйдет от четвертых мест, но ему не хватило одного выстрела в масс-старте. Но это уже второй вопрос. В общем, здесь мы обо всем договорились, а приехали в Хохфильцен и там все переиграли, Старых не поставили.

- Что значит, договорились. Есть же штаб сборной, руководство федерации…

- Вот они и решили. Считаю, что сапоги должен точить сапожник. Когда приминаются важные решения, надо приглашать специалистов. Я 51 год в биатлоне. А когда не прислушиваются, результат один и тот же. Если мы будем также готовиться к Олимпиаде, думаю, у нас не будет ни одной медали. Если все мы оставим на своих местах.

- Почему вы так категоричны на счет Олимпиады? Биатлонная мужская команда вроде бы сложилась…

- Зачем вы меня спрашиваете, если и так все знаете? Я хоть раз ошибся в своих прогнозах?

- Практически не ошибаетесь…

- Не практически, а не ошибаюсь.

- С вашей подаренной Шипулину шубой не все ясно…

- У нас любят собирать всякое дерьмо. Во-первых, это была не шуба, а куртка на собольем меху, пошитая лучшим мастером Красноярска Олегом Коноваловым. Я обещал – я подарил.

- Писали, что вы чуть ли не сразу после гонки, прямо на улице сняли с себя…

- Так и было, но Антон сказал: «Александр Иванович, вы ж замерзнете». Тогда я вечером пришел к Антону в номер, и вручил подарок. Он примерил, куртка ему как раз подошла и говорит: «Александр Иванович, вам не жалко?». У меня фамилия другая, чтоб жалеть. Мы поговорили. Я ему сказал, что нужно к сезону готовиться в команде, тогда будет рост. А как он тренируется отдельно, толку не будет.

- Антон согласился с вашим доводом?

- Если бы я руководил федерацией, я бы Антону давно запретил индивидуально готовиться. Сказал ему, что потенциал у Антона огромный, но реализовать его в этой команде ему будет сложно.

Что сказал на мой довод? Ничего, это его личное дело.

P.S. На днях Александр Иванович Тихонов стал профессором Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова. Профессорское звание легенде нашего биатлона было присвоено наряду с учеными из Англии, Германии и Словакии.