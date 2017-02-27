Страшная смерть члена сборной России. Водитель снова сбил велосипедиста (видео)

Велогонщик на автостраде в России – признак вероятной беды. Нет у нас дорожной культуры, люди гибнут на ровном месте.





Это у меня не укладывается в голове. Случай дикий, вопиющий.

Велогонщик Антон Гоголев – член сборной России, серебряный призер страны по марафону. Был чемпионом в 2012 году.

32 года, из Ижевска. Есть старший брат Максим Гоголев – тоже член сборной России по маунтинбайку.

Ребята приехали в Сочи на тренировки. Катили по трассе Адлер – Сочи. А где им еще ехать? И вот в воскресенье вечером в Адлере, на улице Ленина, невдалеке от олимпийского парка, в Антона Гоголева врезается иномарка с абхазскими номерами.

Водитель летел на большой скорости и хотел перестроиться, но не справился с управлением и снес велосипедиста, после чего по инерции полетел дальше и врезался в металлический отбойник.

Антон получил очень серьезные травмы и был в тяжелом состоянии доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Он скончался, не приходя в сознание.

Водителя арестовали на месте. Следователи предполагают, что он был под кайфом – алкоголь или наркотики.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Устинович сказал в интервью ТАСС:

«Видимо, был сильный удар. Как я могу предположить, его всего сломало, судя по фотографиям… Я с Антоном отработал 15 лет, начиная с юниоров и заканчивая чемпионатом мира в Андорре. И ему, и его брату Максиму, которому 36 лет, я говорил: у нас стареют тренерские кадры, заканчивайте езду и катайтесь для себя, начинайте работать тренерами.

Но они отвечали – мы еще погоняемся, нам это нравится…».

Вот что меня поразило. Об этой истории сразу не написали, да и сейчас она широко не обсуждается. Хотя погиб член сборной России. Только сами велосипедисты, которые с ним тренировались, начали писать в соцсетях.

Знатоки мне рассказали, что Адлер – традиционное место велотренировок в СССР и России. Причем место не самое идеальное. Сочетание безумного сочинского трафика с велосипедистами, которые работают группами, постоянно перестраиваются и едут в довольно широком пелотоне – явный путь к ДТП. Вот оно и произошло.

Если тот шофер был под кайфом, то даже обсуждать нечего. Если не был, то наверняка тоже виноват – превысил скоростной режим. Но вообще водители очень не любят группы велосипедистов. А сами спортсмены, которые всерьез думают о своей жизни, ездят с машиной сопровождения – она идет сзади и закрывает их от автомобильных гонщиков. Но таких предусмотрительных – где-то 10-15 процентов. Остальные ездят так…

Нас не удивляет, когда раскладываются байкеры. Они летают на бешенной скорости и тоже попадают в ДТП со страшным исходом. Но велосипедистов на дорогах России тоже гибнет очень много. Сразу же всплыло несколько историй:

- Мастер спорта, 27-летняя велосипедистка Ольга Чемезова готовилась к соревнованиям в Ижевске, но ее насмерть сбил водитель «Урала» - грузовик, груженый песком. Причем девушки двигались ему навстречу, то есть видели машину. Вторая спортсменка чудом осталась жива;

- Три года назад, с интервалом в пару дней, на дороге были сбиты два велосипедиста. Сначала погибла член сборной России по маунтинбайку, 19-летняя Виктория Федорченко – на МКАДе объезжала остановившуюся машину по второму ряду. Вообще езда по МКАД – это опасность по определению. А потом 30-летний Алексей Пичугин погиб на Домодедовском шоссе – его убил пьяный водитель, который совершал обгон справа по обочине. И если девочку из сборной мало кто знал, то «Стерх» (прозвище Пичугина) считался одним из самых известных московских гонщиков…

«Советский спорт» публикует пост из соцсетей.





Здесь вы можете оказать помощь семье погибшего Антона Гоголева.

Не хочется быть моралистом, но кажется, что велосипедист на дорогах в России – это какая-то аномалия. Нет у нас культуры уважения к этим участникам дорожного движения. Поэтому и гибнет столько людей. Да, от судьбы не уйдешь, но…

Ребята, подумайте сто раз, когда вы выезжаете на велосипеде на автотрассу. И берегите себя.

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