Жозе Моуринью: Златан? Никогда не уговариваю игрока продлить контракт

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов после победы над «Саутгемптоном» (3:2) в финале Кубка английской лиги.

Об игре Ибрагимовича

– Златан выиграл для нас трофей, он провел выдающийся матч. – говорит специалист. – Погба тоже был на высоте, однако, Ибрагимовичу не было равных. В этом матче «Саутгемптон» был лучше «Юнайтед», у них было больше шансов забить. Согласен, они заслуживали дополнительного времени, но благодаря Залатану, у нашей команды было преимущество, – сказал Моуринью.

– Мне сейчас непросто, потому что выигрывать титулы всегда тяжело. – продолжает португалец. – Конечно, справиться с давлением еще труднее, но я стараюсь делать все ради своих игроков, потому что очень люблю свою работу. Что касается самой игры, то я с самого начала знал, что «Юнайтед» ждет непростой матч. Да, трофей достался именно нам, но, повторюсь: судьба титула должна была решиться в дополнительное время, – отметил Моуринью.

– Вне всяких сомнений эта победа имеет важное значение для всех болельщиков «МЮ». Но лично для меня это тоже большое достижение, потому что я всегда нацелен на победу. Какой бы клуб я не тренировал, мне всегда хочется побеждать. Конечно, сейчас я чувствую облегчение, но дела обстоят совсем иначе, поскольку мы хотим большего. У меня еще есть два года, так что я надеюсь выиграть больше трофеев, – сказал Моуриниью.

О непростом графике

– Думаю, что «Саутгемптон» спокойно готовился к финалу, в то время когда нам предстояло провести матчи в Кубке Англии, Премьер-лиге и Лиге Европы. Поэтому соперник доминировал в некоторых эпизодах. На мой взгляд, нам очень повезло, что мы отыгрались со счета 2:0, а после того, как «МЮ» забил один мяч, игра пошла в другом направлении, – сказал португалец.

О продлении контракта с Ибрагимовичем

– Никогда не прошу руководство предложить тому или иному футболисту улучшенный контракт. – То же самое касается игроков: еще никогда прежде я не просил кого-то подписать новое соглашение. Когда-то Златан решил перебраться из «Интера» в «Барселону». Конечно, мне было грустно, но кто смог бы его остановить? Да, мне хочется, чтобы Ибрагимович остался в команде, и я уверен, что он продолжит выступления в чемпионате Англии, – сказал Моуриниью.

– Не хочу загадывать, потому что сегодня мы радуемся нашему триумфу. – продолжает наставник «МЮ». – Предпочитаю говорить лишь о том, что происходит сегодня. Конечно, теперь одним турниром для «Юнайтед» стало меньше. Больше месяца мы думали именно о Кубке английской лиги. Сейчас эта борьба подошла к концу.

Что касается «Саутгемптона», то очевидно, что этот клуб движется в правильном направлении. Они растут. Сейчас у них в составе достаточно хороших игроков, а руководит всей командой отличный специалист. Их болельщики также заслуживают добрых слов» – заключил Моуриниью, слова которого приводит официальный сайт «Манчестер Юнайтед».