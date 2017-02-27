Жозе Моуринью: Златан? Никогда не уговариваю игрока продлить контракт
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов после победы над «Саутгемптоном» (3:2) в финале Кубка английской лиги.
Об игре Ибрагимовича
– Златан выиграл для нас трофей, он провел выдающийся матч. – говорит специалист. – Погба тоже был на высоте, однако, Ибрагимовичу не было равных. В этом матче «Саутгемптон» был лучше «Юнайтед», у них было больше шансов забить. Согласен, они заслуживали дополнительного времени, но благодаря Залатану, у нашей команды было преимущество, – сказал Моуринью.
– Мне сейчас непросто, потому что выигрывать титулы всегда тяжело. – продолжает португалец. – Конечно, справиться с давлением еще труднее, но я стараюсь делать все ради своих игроков, потому что очень люблю свою работу. Что касается самой игры, то я с самого начала знал, что «Юнайтед» ждет непростой матч. Да, трофей достался именно нам, но, повторюсь: судьба титула должна была решиться в дополнительное время, – отметил Моуринью.
– Вне всяких сомнений эта победа имеет важное значение для всех болельщиков «МЮ». Но лично для меня это тоже большое достижение, потому что я всегда нацелен на победу. Какой бы клуб я не тренировал, мне всегда хочется побеждать. Конечно, сейчас я чувствую облегчение, но дела обстоят совсем иначе, поскольку мы хотим большего. У меня еще есть два года, так что я надеюсь выиграть больше трофеев, – сказал Моуриниью.
О непростом графике
– Думаю, что «Саутгемптон» спокойно готовился к финалу, в то время когда нам предстояло провести матчи в Кубке Англии, Премьер-лиге и Лиге Европы. Поэтому соперник доминировал в некоторых эпизодах. На мой взгляд, нам очень повезло, что мы отыгрались со счета 2:0, а после того, как «МЮ» забил один мяч, игра пошла в другом направлении, – сказал португалец.
О продлении контракта с Ибрагимовичем
– Никогда не прошу руководство предложить тому или иному футболисту улучшенный контракт. – То же самое касается игроков: еще никогда прежде я не просил кого-то подписать новое соглашение. Когда-то Златан решил перебраться из «Интера» в «Барселону». Конечно, мне было грустно, но кто смог бы его остановить? Да, мне хочется, чтобы Ибрагимович остался в команде, и я уверен, что он продолжит выступления в чемпионате Англии, – сказал Моуриниью.
– Не хочу загадывать, потому что сегодня мы радуемся нашему триумфу. – продолжает наставник «МЮ». – Предпочитаю говорить лишь о том, что происходит сегодня. Конечно, теперь одним турниром для «Юнайтед» стало меньше. Больше месяца мы думали именно о Кубке английской лиги. Сейчас эта борьба подошла к концу.
Что касается «Саутгемптона», то очевидно, что этот клуб движется в правильном направлении. Они растут. Сейчас у них в составе достаточно хороших игроков, а руководит всей командой отличный специалист. Их болельщики также заслуживают добрых слов» – заключил Моуриниью, слова которого приводит официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Матч
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон - 3:2 (2:1)
Голы
Ибрагимович 19 (1:0). Лингард 39 (2:0). Габбьядини 45 (2:1). Габбьядини 48 (2:2). Ибрагимович 87 (3:2).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Смоллинг, Погба, Мата (Кэррик, 46), Эррера, Валенсия, Лингард (Рэшфорд, 77), Марсьяль (Феллайни, 89), Ибрагимович
Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Йошида, Соареш, Бертран, Ромеу, Рэдмонд, Уорд-Проуз, Дэвис (Родригес, 90), Тадич (Буфал, 77), Габбьядини (Лонг, 83)
Предупреждения:
Эррера, 24; Лингард, 41 - Ромеу, 18; Стивенс, 40; Рэдмонд, 56
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
26 февраля 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция