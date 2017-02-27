Карнавал дзюдо: российские борцы стали героями Гран-при

Турнир Гран-при, прошедший в Дюссельдорфе, не только совпал с немецким карнавалом, но и сам стал фееричным шоу.

Последний зимний уикенд в Дюссельдорфе – время праздника. Карнавал в городе на Рейне – один из самых масштабных. Участники Гран-при по дзюдо, жившие в центре города, в районе, где ведут бизнес десятки японских корпораций, все дни находились в эпицентре событий, когда горожане на улицах, независимо возраста и пола, представали в образах самых необычных персонажей из сказок и мультфильмов. У дзюдоистов же был свой праздник. Приятно, что общее действо, в котором по традиции правили бал родоначальники дзюдо –понцы, выставившие в Германии молодой состав, и все равно первенствовавшие в общем зачете, было украшено яркими выступлениями россиян.

Чемпион Европы, призер чемпионата мира Камал Хан-Магомедов (66 кг), вернувшийся на большой соревновательный татами после полугодового перерыва, в Дюссельдорфе доказал соперникам, публике, а главное, себе, что он по-прежнему в звездной обойме, что не намерен сдавать позиций, и в новом олимпийском цикле будет бороться за награды чемпионатов Европы и мира. И хотя Камал в четвертьфинале с грузином Маргвелашвили ошибся и красиво упал, в группе утешения не дал никому сомневаться в своем превосходстве. В борьбе за «бронзу» с израильтянином Шмаиловым Хан-Магомедов не церемонился и первой же стремительной атакой подбросил соперника вверх, почти на уровень висящего на трибуне российского флага, и, докрутив руками, обрушил на татами.

«Мне очень нужна была эта медаль, - признался Камал, сойдя с пьедестала. – После Олимпиады, на которую я не попал, очень тяжело было настраиваться на новый цикл. Когда тебе 30 лет, ты еще силен, но видишь, что подрастает и уже поддавливает молодая смена, ты начинаешь смотреть в будущее уже не так оптимистично, как в 20. Тем не менее, я сегодня настроился и сделал почти все, что мог».

Не было равных россиянам в категориях 73 и 81 кг, где победу праздновали Денис Ярцев и Аслан Лаппинагов. Говорят, что понравиться всем невозможно. Однако Ярцев в Германии получил признания и восторги со всех возможных сторон. Им были довольны тренеры, поскольку результат радовал; ему аплодировали понимающие дзюдо немецкие зрители, наслаждавшиеся красивыми бросками в исполнении Ярцева на протяжении всего дня; фотографы с удовольствием листали полученные на поединках россиянина удачные фото; и даже рефери похвалили Дениса за грамотную и яркую борьбу, которую легко было судить, поскольку преимущество Ярцева не вызывало вопросов. Соперники признавали его превосходство, да и сам победитель остался в итоге доволен собой, поскольку не просто выиграл турнир, а взял в финале реванш над принципиальным соперником – олимпийским чемпионом грузином Шавдатуашвили, выбившим Ярцева в Бразилии из борьбы за награды и запомнившимся к тому же неспортивным поведением на татами.

Удивил разнообразием эффектной техники Лаппинагов, заставивший по ходу дня капитулировать сильных оппонентов.Серебро Дюссельдорфа досталось брату олимпийского чемпиона Рио Хасана Халмурзаева - Хусену (90), давшему в финале настоящий бой мощному грузину Гвиниашвили, а бронза - Казбеку Занкишиеву (100). Наша команда завоевала в Германии пять медалей (2-1-2), и заняла место в тройке сильнейших среди представителей 50 стран вслед за японцами (5-4-7) и грузинами (2-2-0).

Экспериментальны е правила, начавшие действовать в феврале 2017 года, показали действенность избранной международной федерацией дзюдо новой стратегии, направленной на повышение динамичности поединков, их зрелищности и понятности даже для несведущей публики, случайно зашедшей с карнавала «на огонек» в зал дзюдо.



