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Смерть под колесами. Как ушел из жизни марафонец Александр Ромашкин

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Смерть под колесами. Как ушел из жизни марафонец Александр Ромашкин
Источник: Facebook

Российский ультрамарафонец Александр Ромашкин погиб в Московской области во время пробежки в результате столкновения с автомобилем. «Советский спорт» сообщает все, что нам стало известно к этому часу.

Жуткий сегодня день какой-то выдался, согласитесь… Сначала стало известно, что член сборной России по маунтинбайку Антон Гоголев погиб в результате столкновения с автомобилем. Спустя буквально несколько часов – новая информация, о трагедии, которая проихошла еще в субботу, но о которой сообщили не сразу. И здесь опять та же печальная фактура – столкновение с авто. Только пострадал уже не велосипедист, а марафонец…

Итак, что нам известно: российский ультрамарафонец Александр Ромашкин погиб в Московской области во время пробежки в результате столкновения с автомобилем. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил ультрамарафонец Дмитрий Ерохин.

«В субботу, 25 февраля 2017 года в 13:00 в поселке Белозерский (Воскресенский район Московской области) погиб ультрамарафонец Александр Ромашкин (дата рождения 17 ноября 1981 года), - написал Ерохин. - Сбила насмерть машина во время пробежки. Машина пошла на обгон его, зацепила и отбросила под колеса. Осталось трое детей».


По словам огромного количества специалистов, оставленных в комментариях, даже соблюдение всех правил предосторожности (например, бежать на двухполосной дороге только слева – навстречу машинам) не гарантирует безопасности: «Не удобно контролировать, что происходит сзади. А сзади [лихач] обгоняет фуру, летит за 120 в сантиметрах от вас. Вывод: никогда не надеяться, что сзади не [лихач]. Постоянно контролировать ситуацию сзади. Если лень обернуться, то при звуке машины максимально уходить на обочину! Меня это несколько раз спасало!» - делится Михаил Колодий.

По словам Ерохина, Ромашкин 3-4 февраля выступал на турнире «Ночи Москвы» (Кубке России по бегу на 100 км) и занял четвертое место, преодолев дистанцию за 8 часов 29 минут 50 секунд. Также стал чемпионом Москвы в 6-часовом беге с результатом 74 327 метров.

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