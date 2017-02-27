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Антонио Конте: У «Челси» есть Виллиан, поэтому я могу спать спокойно

Источник:  ФК «Челси»Комментарии
Виллиан и Антонио Конте
Виллиан и Антонио КонтеИсточник: Twitter.com

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после победы над «Суонси» в матче 26-го тура АПЛ (3:1).

О целях на текущий сезон 

– Очень важно продолжать в том же духе, – говорит итальянец. – Мы имеем прекрасную возможность сохранить первое место за собой. Сейчас нужно постараться улучшить наше положение, – сказал Конте.

Матч с «Суонси»? Эта команда играет очень компактно. Нам было трудно находить свободное пространство между линиями. Что касается Фабрегаса, то я очень рад за него. Но также я рад и за Матича, который отлично справился, выйдя на замену. Канте играет просто фантастически. Именно поэтому мы лидируем в чемпионате – все мои футболисты играют очень и очень хорошо, – считает Конте.

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Об игре Фабрегаса

– В матче с «Суонси» я принял решение выпустить Сеска с первых минут, но не забыл, что Матич, как и Канте, проводит фантастический сезон. Мы должны продолжать в том же духе. Наша общая цель важнее отдельно взятого игрока. В любом случае я доволен игрой Фабрегаса, особенно его отношением к тренировкам. 

Очень рад, что у меня есть возможность руководить игроками такого уровня, – продолжает наставник «синих». Речь идет не о об игроках среднего уровня, а о топ-футболистах. Это просто здорово, когда в твоем составе есть такой игрок, которого ты можешь поставить в основу, и он будет думать о команде, а не о личном положении.

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О роли Виллиана

– Хотел бы отметить этого игрока. Педро вышел в старте, но отношение Виллиана было на должном уровне, и когда ты знаешь, что в твоем распоряжении есть такой игрок, ты можешь спокойно спать по ночам. 

О возможном разговоре с Фабрегасом

– Нет, ко мне никто не подходил, и, как правило, я не люблю подобных бесед. Но мне нравится о многом беседовать с игроками. Это мой первый сезон в команде, я стараюсь лучше узнать футболистов, а они учатся понимать меня. Важно наладить хороший диалог с каждым игроком. Если честно, то, полагаю, это правильный подход. Всегда предпочитаю говорить правду, нежели лукавить.

Если какой-то игрок хочет моих объяснений по поводу принятых мною решений, моя дверь всегда открыта, а ответ остается прежним — я хочу побеждать и всегда, на каждый матч, стараюсь принимать наилучшее решение, – заключил Конте, слова которого приводит официальный сайт «Челси».

Матч

Челси - Суонси - 3:1 (1:1)

Голы

Фабрегас 19 (1:0). Льоренте 45 (1:1). Педро 72 (2:1). Коста 84 (3:1).

Состав

Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Канте, Фабрегас, Азар (Виллиан, 85), Мозес (Зума, 85), Педро (Матич, 76), Коста

Суонси: Фабиански, Моусон, Ольссон, Фернандес, Ноутон, Корк, Кэролл (Айю, 76), Фер, Сигурдссон, Роутледж (Нарсинг, 81), Льоренте

Предупреждения:

Луиз, 75 - Ноутон, 35; Ольссон, 36; Фер, 80

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

25 февраля 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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