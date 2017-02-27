Валерий Масалитин: Чалов – пример для молодежи, такие парни составят костяк ЦСКА

Сегодня 18-летний форварда ЦСКА Федор Чалов продлил контракт со столичным клубом до 2020 года. Корреспондент «Советского спорта» обсудил эту тему с экс-нападающим армейцев Валерием Масалитиным.

– Продление контракта с Чаловым связано с финансовыми трудностями или этот игрок может стать одним из лидеров ЦСКА?

– Конечно. Вообще, столичный клуб в последнее время делает ставку на своих воспитанников. Это очевидно. На мой взгляд, это очень положительный шаг, особенно с финансовой точки зрения. Рад, что в стане армейцев дают шанс своим воспитанникам, которые могут закрепиться в основе. У Чалова был шанс проявить себя, он это и сделал, поэтому с ним и продлили трудовое соглашение.

– На ваш взгляд, какие планы у руководства ЦСКА на этого футболиста?

– Возможно, в его контракте прописана приличная сумма отступных. Это вполне классическая история. Могут ли продать в зарубежный клуб? А почему нет?

– Мы помним, что Федор дебютировал за основу еще в прошлом году при Леонде Слуцком. Как вы думаете, Виктор Гончаренко сыграл важную роль в вопросе продления контракта или руководство ЦСКА все решило еще в декабре?

– Парень стал проходить в основу, поэтому при любом тренере клуб пролил бы контракт с этим игроком. От Гончаренко это не зависело. Большую роль здесь играют обстоятельства, а именно проблема с нападающими. Одним из вариантов был Чалов. Решили посмотреть его в деле, а он зарекомендовал себя, как перспективный игрок. Думаю, что это касается и Астемира Гордюшенко, и Тимура Жамалетдинова. Но я считаю, что надо было делать это раньше. С другой стороны никто не снимал с команды результат, особенно это касается Лиги чемпионов. Из-за этого клуб не мог дать возможности молодым ребятам. Поэтому кстати, и ушел в «Спарту» Вячеслав Караваев.

– Жалеете, что этот защитник покинул команду?

– Сложно сказать. С одной стороны, сложилась такая ситуация, что у парня просто не было перспективы в ЦСКА, а любой клуб всегда сожалеет об уходе своих игроков. С другой стороны – он получает практику. К тому же, Караваеву было просто покинуть команду.

– Как думаете, Чалову по силам выиграть конкуренцию у Оланаре и Витиньо?

– Думаю, что конкуренция еще никому не мешала. Это заставит Федора еще больше тренироваться, он будет заряжен на игру. Любой человек вам это скажет. В любом случае у Чалова появится шанс, но другой вопрос – сможет ли Федор им воспользоваться. Здесь еще важно отметить тяжелую травму Оланаре. Наберет ли он форму?

– Что сейчас самое важно для 18-летнего Федора? Наверняка этот игрок переживает эмоциональный подъем...

– Конечно, на него сейчас начнут равняться игроки школы ЦСКА. У Чалова «выросли» крылья за спиной. Этот парень – настоящий пример для все молодежи, который проходит сборы с основой. Вообще, очень похвально, что ЦСКА не забывает о своих воспитанниках. Думаю, еще три-четыре человека появятся в команде. Я имею ввиду молодых, который составят через год костяк команды, – сказал Масалитин.