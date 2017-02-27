Петля Корбут. Великая гимнастка выставила на продажу все – от медалей до значков

Легендарная Ольга Корбут, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, пустила с молотка все награды, завоеванные за спортивную карьеру.

***

Точнее – почти все: на аукцион не была выставлена золотая медаль Мюнхена-1972 за победу в соревнованиях на бревне. Остальные пять олимпийских наград были проданы более чем за $200 000.

Дороже всего покупатели оценили командное золото Мюнхена - $66 000.

Аналогичная награда Монреаля-1976 ушла за $57 600.

Медаль за победу в Мюнхене в вольных упражнениях купили за $52 800.

Два олимпийских серебра в сумме потянули на $49 200.

После вычета аукционного процента Корбут получит $183 000. В принципе этих денег хватило бы на нормальное существование. Однако Ольга мелочиться не стала и выставила на продажу все, что заслужила за яркую карьеру и что обнаружилось в ящиках стола. Нераспроданными остались: значки мастера спорта и мастера спорта международного класса, орденские книжки, первый американский паспорт, полученный в 2000 году, набор из шести медалей ЧМ-1974 в Варне. На продажу были выставлены даже восемь аккредитаций на турниры…

***

Чудо с косичками – так называли Олю Корбут, ставшую в 1970-х воплощением перемен в гимнастике. Смелость, риск, азарт – этим брала юная спортсменка. С нее начался бум гимнастики в Америке после гастролей Ольги в США в 1972-м. Она стала первой настоящей звездой в этом виде. Первой, кто работал не только на рекорды, но и на зрителя.

Карьера гимнастки коротка, а после нее Корбут потерялась. Пробовала найти себя в Америке, переехав туда с мужем и сыном в 1991-м, - не получилось. Тренировала, но безуспешно. Стоять у помоста 300 дней в году – это не для нее. Быть в центре внимания, раздавать интервью и улыбки, быть звездой – вот что ей было нужно и чего она была лишена.

Она до сих пор безумно популярна в Америке, но все же она там не своя. Ее слава принадлежит другой стране. Это Боб Бимон может до сих пор получать дивиденды с одного-единствен ного (пусть и великого) прыжка. Корбут же через 10 лет после переезда в Америку поймали на краже товаров из супермаркета на копеечную сумму. Еще спустя пару месяцев за изготовление фальшивых денег в тюрьму угодил ее единственный сын Ричард…

***

В 2008-м на канале «Спорт» вышел проект «Собрание олимпийских сочинений». Вот, что рассказала мне сценарист и редактор сериала Светлана Петрийчук:

- Мы ее очень долго искали: Ольга живет в Америке, а из бывших знакомых в России и Белоруссии почти ни с кем связей не поддерживает. Нашли мы Ольгу через ее бывшего мужа – солиста «Песняров» Леонида Борткевича. Переговоры были непростыми: она нас очень долго «динамила». В итоге согласилась, затребовав за интервью пять тысяч долларов. И еще попросила привезти ей пять блоков сигарет из Duty Free.

– И что курит трехкратная олимпийская чемпионка?

– «Кент». Уже в разговоре по телефону она произвела впечатление очень эксцентричного человека. Такой она и оказалась. Что сразу бросилось в глаза – Корбут феноменально работает на камеру. Сниматься она очень любит: эта страсть в ней осталась с юности. Но сейчас у нее не слишком хорошо идут дела. И снимали мы Ольгу в доме ее богатых друзей.

– Она не хочет вернуться?

– Очень хочет. Причем не в Белоруссию, а в Россию. На родине ей делать нечего: Ольга из-за горячего характера со многими испортила отношения. А Корбут очень хочет тренировать национальную команду. Ждет, что ее позовут в Россию.

– И какие запросы у олимпийской чемпионки?

– Она хочет жениха. И место, где жить. Финансовые запросы у нее по московским меркам очень скромные – ей реализация нужна.

***

Корбут не позвали. Да и не могли позвать, учитывая уровень претензий – национальная сборная, не меньше.

С именем гимнастки связаны несколько именных элементов: «Сальто Корбут» на бревне и «Петля Корбут» на брусьях. Последний – безумно опасный элемент, который впоследствии запретили. Похоже, что сейчас сама Корбут попала в «петлю», продав все мало-мальски памятные вещи.

Погасшая звезда. Человек без памяти. Чудо без косичек…