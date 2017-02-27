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Красная армия всех сильней. Россия выиграла «военную Олимпиаду»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Красная армия всех сильней. Россия выиграла «военную Олимпиаду»
Источник: «Советский спорт»

Сборная России заняла первое общекомандное место в медальном зачете зимних Всемирных игр в Сочи.

Сборная России уверенно выиграла общий зачет III зимних Всемирных военных игр, завершившихся в Сочи 27 февраля. Российские спортсмены собрали более двух десяткой золотых медалей – у ближайших конкурентов из Италии нет и десяти.

- Российские военные атлеты показали, что они являются сильнейшими на планете, - признал полковник армии Кувейта, президент Международного совета военного спорта Абдулхаким Аль-Шино. – Это были лучшие зимние Военные игры в истории. Спасибо вашей стране за это!

Олимпиада в погонах

На то это и военные игры, чтобы тон задавали не привычные нам всем виды спорта, такие, как лыжные гонки или шорт-трек, а специализированные, армейские, имеющие прикладное значение. Таким видом спорта для нас стало ориентирование на лыжах. В нем мы не отдали соперникам ни одной победы – все золото «военной Олимпиады» завоевали наши офицеры – восемь самых ценных медалей в копилку российской сборной.

Были и разочарования. Это и лишь одно индивидуальное золото в биатлоне, которое нам принес Максим Цветков, при провале сборной в эстафете и в женской гонке патрулей. Это и неудача в шорт-треке, где наш Олимпийский чемпион Руслан Захаров не смог завоевать ни одного золота. Огорчили и горнолыжники – ни одной медали в личном зачете.

Не обошлось без курьезов. Есть на Военных играх такая штука – командный зачет. В него попадает сумма результатов трех лучших представителей страны в каждом из лыжных видов спорта. Чьи спортсмены в среднем выступили лучше своих соперников, те и победили. Так в женском ски-альпинизме, где нужно взбираться на гору с лыжами на спине, а затем скатываться с нее на время, была разыграна лишь одна медаль – золото. Выиграла его, конечно, сборная России. Комичность ситуации в том, что всего в состязании приняли участие шесть спортсменок: три россиянки, две француженки и итальянка. Команда была только у нас – вот мы и взяли золото.

Дружба через спорт

Всего в Сочи приехали представители 26 стран – меньше, чем на предыдущие «военные Олимпиады» в Италию и Францию. Это сильно расстроило посла Военных игр режиссера Никиту Михалкова.

- Я сожалею, что сюда не приехали спортсмены из сборных Америки и Украины, - признался мэтр кинематографии. – Я бы не хотел, чтобы политика вмешивалась в спорт, но как явление, то что в Сочи опять приехало такое огромное количество спортсменов, да еще и военных, и из огромного количества стран – это прекрасно. В этом есть какая-то надежда, что это будет больше сплачивать, нежели разделять.

Однако участие в соревнованиях принимали представители лишь 25-ти стран. Это – еще одна комичная ситуация. Дело в том, что Турцию в Сочи представляли исключительно официальные лица – ни одного спортсмена на старт так и не вышло. Была, кстати, и команда, состоящая из одного единственного атлета – сборная Армении. Из Еревана в Россию приехал горнолыжник Тадевос Погосян.

В общем, было все, что присуще таким крупным спортивным форумам: радость, горечь, счастье, боль, смех и слезы. Главное, что была дружба – дружба между теми, кто в нашем представлении должен воевать: между солдатами и офицерами в разных формах, вне зависимости от цвета камуфляжа и количества звездочек на погонах. На лыжне все были равны. А победила на этот раз – Россия!

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