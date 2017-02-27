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Кровавые драки русских фанатов: новая страшилка (видео)

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кровавые драки русских фанатов: новая страшилка (видео)
Источник: Associated Press

Вслед за BBC свой документальный фильм о поведении агрессивных русских фанатов сняли в США.

История с выходом фильма ВВС об околофутбольной среде наделала немало шума. Справедливости ради стоит признать, что не все британские журналисты солидаризировались с мнением коллег – авторов фильма, а некоторые так и вовсе заявили: верить британским журналистам не стоит.

Но вот теперь, вслед за ВВС пугалку-страшилку о русских футбольных фанатах затеяли изобразить за океаном. Авторами небольшого документального фильма стали журналисты «Vice News» на одном из популярных кабельных каналов.

Тут надо проговорить одну принципиальную вещь: европейский футбол, или, как его здесь называют, соккер, не слишком в США популярен. А те, среди кого популярен, вряд ли устремятся в Россию большими массами в дни чемпионата мира-2018.

Героями нового фильма стали фанаты из двух российских городов, сообщившие журналисту об особенностях «околофутбола», взявшие с собой на «просмотровую» драку и даже познакомившие со своими семьями. Канадского автора фильма удивило, что хулиганы в быту являются прекрасными семьянинами.

Драке, поразившей канадского журналиста, не помешали даже суровые сибирские морозы, и узнал, что самые рьяные хулиганы в обычной жизни могут быть примерными семьянинами.

Российские журналисты, уже ознакомившиеся с фильмом, признают, что взгляд кабельного канала из США оказался немного более объективным, чем фильм ВВС. Мало того, что в фильме дают высказаться российским функционерам, так еще и более корректно дают перевод, сопровождающие субтитры и т.д.


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