«Сделаем так, что сани будут не менее популярны, чем футбол»

Победитель общего зачета Кубка мира 20-летний российский саночник Роман Репилов рассказал в интервью «Советскому спорту», как его поздравил знаменитый немец Феликс Лох, когда сани сравняются по популярности с футболом и в чем особенности корейской кухни.

«МАМА БУДЕТ СТИРАТЬ ПЫЛЬ С ХРУСТАЛЬНОГО ГЛОБУСА»

- Поздравляем, Роман! Это грандиозный успех, или только начало великого пути?

- Спасибо большое, но скорее, второе. Особенно учитывая, что через год Олимпиада. Хорошо, что такой предолимпийский сезон получился.

- Теперь окончательно поверили в свои силы?

- Я в них никогда не сомневался.

- Олимпийский чемпион Феликс Лох, наконец, отдал вам должное, похлопал по плечу?

- Феликс поздравил, а затем в своем инстаграме выложил фото с награждения и подписал: «Поздравляю, Романа Репилова! Ты был лучшим на протяжении всего сезона и заслужил глобус. Ты – настоящий чемпион!» Что сказал Альберт Демченко? Поздравил, и сказал, есть к чему стремиться.

- Удалось в Альтенберге отметить победу?

- Мне подарили бутылку шампанского на награждении, мы ее выпили всей командой и отправились в гостиницу – надо было собираться в дорогу.

- За победу на этапе Кубка мира призовые скромные – в районе 1200 евро. Хотя бы за Хрустальный глобус оплата достойная?

- Честно говоря, не выяснял, не до этого было совсем. Но думаю, не обидят.

- Были бы вы футболистом, вся предстоящая неделя была бы расписана по минутам после такой победы – съемки, интервью. Не жалеете, что футболом не занялись?

- Нисколько. Футболисты ничего давно не выигрывают. А мы своими результатами добьемся, что сани в России будут не менее популярны, чем футбол.

- Оптимистично. Где Хрустальный глобус будете хранить?

- Дома.

- Может, стоит в банк сдать – ценный приз все-таки?

- Нет, в банк не надо. Все родственники должны посмотреть на него, а мама будет с него пыль стирать.

«СОБАК В КОРЕЕ УЖЕ НЕ ЕДЯТ»

- Предыдущий этап Кубка мира проходил на олимпийской трассе в Пхенчхане. Не только у вас, да и у всей нашей команды что-то там не заладилось. В чем причина?

- Там коварный 9-й вираж. На тренировках мы ему большое внимание не уделили, а во время соревнований на нем теряли много времени. Из 32-х участников только пятеро его нормально проехали.

- В чем его коварство?

- После виража обычно идет прямой участок, а в Пхенчхане он сделан в виде приличного поворота. Поэтому из него надо очень аккуратно выходить. Но нам сказали, что 9-й вираж будут исправлять. Не дело, когда столько спортсменов не могут его нормально проехать. Так что к Олимпиаде все будет нормально.

- В Корее появились приличные саночники. Они наверняка используют преимущество «своего поля». Как это сделал перед Играми в Сочи наш скелетонист Александр Третьяков, который много времени тренировался на олимпийской трассе.

- Сани отличаются от скелетона. Скелетоны примерно похожи по своей конструкции друг на друга. У нас же каждый делает сани для себя, по своей технологии. В этом корейцам с нами конкурировать пока сложно - такое приходит с опытом. А для нас сани готовят такие мастера своего дела, как Альберт Михайлович и Олег Михайлович Демченко. Они умеют настроить сани под конкретную трассу. Мы приедем в Пхенчхан за неделю до Олимпиады, нам этого времени вполне хватит, чтобы подготовиться.

- Какие впечатления от столицы Игр-2018?

- Еда острая, - смеется Роман. – Попробовал местную лапшу – после нее горит все во рту. Специфическая кухня. Но некоторые блюда понравились - например, как они рис готовят. И еще огромный выбор всяких соусов.

- Врачи сборной разве не предупреждали, чтоб были поосторожней с местной пищей?

- Конечно, предупреждали. Говорили – можете пробовать, но без фанатизма. Ничего страшного в корейской кухне нет, просто пища для нас не совсем привычная. Там же и европейская кухня есть. Выбор большой, но всегда хочется местной экзотики попробовать.

- Собак не предлагали?

- Я спрашивал у корейского саночника насчет собак. Он сказал, что эта традиция уже в прошлом. Пожилые люди еще могут есть собак, но у более молодых поколений такая традиция уже не в моде. В меню ресторанов собак не найти. Корейцы предпочитают стейки из говядины, телятины, свинины, как и во всем мире.

- Еще в Корее принято спать на полу.

- В номерах кровати были, а также обои, шкафы, кондиционеры. Все, как везде

- Корейцы обходительные, кланяются при приветствии?

- Язык у них прикольный. А так – да, вежливые, веселые.

- В чем это выражается?

- Водитель у нас был весельчак. Все время смешил, какие-то истории рассказывал, имитировал стрельбу из автомата. Прикольный товарищ.

- Какие подарки привезли маме, сестре, девушке?

- Из Кореи магнитики привез, чай, фигурки воинов – местную экзотику. Из Европы? Нет, джинсы и обувь не вожу. Такие вещи мерить надо, пусть сами покупают.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Роман РЕПИЛОВ, родился 5 марта 1996 года в Дмитрове, Московской области.

Трехкратный призер чемпионатов мира, двукратный призер чемпионата Европы, обладатель Кубка мира-2016/17.

ВСЕ ПОБЕДЫ РОССИЯН В КУБКЕ МИРА

Год Имя Вид спорта

1992 Анфиса Резцова биатлон

1992 Елена Вяльбе лыжные гонки

1993 Анфиса Резцова биатлон

1993 Любовь Егорова лыжные гонки

1994 Сергей Шуплецов фристайл

1995 Елена Вяльбе лыжные гонки

1997 Елена Вяльбе лыжные гонки

1998 Лариса Лазутина лыжные гонки

2001 Юлия Чепалова лыжные гонки

2003 Дмитрий Архипов фристайл

2005 Альберт Демченко санный спорт

2009 Александр Зубков бобслей

2009 Александр Третьяков скелетон

2011 Екатерина Тудегешева сноуборд (слалом)

2015 Павел Кулижников конькобежный спорт

2017 Роман Репилов санный спорт

Примечание. Учитываются только победы в общем зачете в постсоветский период.



