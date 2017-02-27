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«Минакову не «мешка» привезли». Передача «Пропустил немножко»

Артур Гичунцев, Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Минакову не «мешка» привезли». Передача «Пропустил немножко»

Ведущие программы Сергей Ващенко и Артур Гичунцев обсудили прошедший поединок непобежденного российского тяжеловеса Виталия Минакова, который состоялся 23 февраля в Химках в День защитника Отечества.

Виталий встретился в «клетке» с американцем Ди Джеем Линдерманом. В первом раунде россиянин побывал в нокдауне и лишь гонг спас его от поражения. В перерыве Минаков восстановился и перехватил инициативу. В третьей пятиминутке россиянину удалось нокаутировать соперника. Таким образом, Виталий одержал 19-ю победу в своей профессиональной карьере.

Из выпуска передачи «Пропустил немножко» вы узнаете:

- Что дальше ждет Виталия и почему он так слабо провел бой против Линдермана?

- Стал известен следующий соперник Сергея Харитонова в лиге Bellator. Кто он и такой и какие шансы у россиянина на победу?

- Юношеская сборная России по ММА с блеском выступила на Кубке мира в Ярославле, завоевав девять золотых и три серебряные медали.

- Завершит ли карьеру Хабиб Нурмагомедов через год? 

Российские юноши громят всех. Главные события в мире ММА за прошлую неделю

На грани. Минаков чуть не проиграл американцу в День защитника Отечества


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