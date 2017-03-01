Мартовское безумие: где в этом месяце можно пробежать марафон
«Советский спорт» рассказывает о самых значимых и популярных марафонах в мире, которые пройдут в марте
5 марта
Пафос (Кипр)
В программе классический марафон
(42,195 км), полумарафон (21,1 км), дистанция 10 км и ради развлечения забег на 5
км
Март - лучшее время для того, чстобы пробежать марафон на греческой земле и не умереть от зноя, как это случилось с первым марафонцем в истории. А Пафос - лучшее место для бега именно в марте-17: в этом году именно здесь расположена культурная столица Европы, так что после забега можно и будет провести время с пользой.
Анталья (Турция)
Классический
марафон, полумарафон и дистанция 10 км
Марафон в Анталье - второй по
значимости в Турции после Стамбульского. Людей меньше, виды - живописнее.
Оцу (Япония)
Классический марафон
Марафон озера Бива - ежегодное соревнование
среди мужчин. Он проводится с 1946 года и является старейшим японским
марафоном. Свое название получил от озера Бива, мимо которого пробегают
спортсмены.
Вербания (Италия)
Полумарафон, дистанция 10 км
Вообще-то полноценного марафона в программе нет, но в нашем списке место для этогозабега найдется всегда. Он один из самых живописных в мире. Его маршрут пролегает по красивейшим берегам озера Маджоре, напротив Борромейских островов.
Навплион (Греция)
Классический марафон, полумарафон, дистанции 5 и 2,5
км
Еще один мартовский греческий марафон - только этот проходит на полуострове Пелопоннес и стартует в первой столице независимой Греции - Навплионе.
Тревизо (Италия)
Классический марафон и полумарафон
Марафон в Тревизо стартует в
предгорьях Альп. У этих соревнований ни с чем не сравнимый антураж: болельщики
вдоль трассы подбадривают всех участников, угощают фруктами, в городах и селах играют
духовые оркестры и рок-группы.
11 марта
Rock'n'Roll DC Marathon and Half Marathon
Вашингтон (США)
Классический марафон и полумарафон
В этих соревнованиях воплощена прекрасная идея совместить приятное с полезным - музыку
и бег. Впервые такой забег прошел в 1998 году в Сан-Диего и со временем он превратился в
настоящий бегущий рок-фестиваль, который привлек внимание как музыкантов, так и
спортсменов со всей Америки.
12 марта
Барселона (Испания)
Классический марафон
Это
четвертый по значению марафон Европы после Берлинского, Лондонского и
Парижского. Имеет бронзовый статус Международной ассоциации легкоатлетических
федераций (IAAF). Записаться на участие уже не получится (заявочный лист заполнился еще в прошлом году), но можно приехать, поболеть за других и записаться в лист ожидания на следующий год.
Нагоя (Япония)
Классический марафон
Ежегодный
марафон, в котором участвуют только женщины. Самый известный в своем роде. Прерывался только однажды - в 2011 году его пришлось
отменить из-за землетрясения.
17 марта
Иерусалим (Израиль)
Классический марафон, полумарафон, дистанции 10 и 5 км, семейный
забег на 1,7 км
Считается одним из самых интересных ежегодных мероприятий Иерусалима, которое привлекает тысячи местных жителей и туристов. Попутно - это марафон с самыми строгими мерами безопасности в мире.
19 марта
Афины (Греция)
Полумарафон
Марафонский забег от города Марафон до Афин мог бы переманить участников всех других забегов на планете. Видимо, именно поэтому организаторы решили ограничиться половинной дистанцией - чтобы и другим хватило. Зато, начиная с
прошлого года, Афинский полумарафон превратился в спеособый праздник прихода весны: теперь он специально он проводится в третье воскресенье марта.
Гдыня (Польша)
Полумарафон
Без наград не останется ни один участник этого соревнования: на финише все получат красивую медаль, похожую на компас.
Лимассол (Кипр)
Классический марафон
Трасса второго по значимости марафона на Кипре проходит вдоль моря, что делает забег вдвойне приятнее: во-первых, это единственный маршрут без крутых подъемов, а во-вторых, воздух лучше, да и погода в это время года к состязаниям располагает.
Сеул (Республика Корея)
Классический марафон
По классификации IAAF имеет золотой статус. Соревнование ведет свою историю с далекого 1931 года. Марафон не проводился только с 1941 по 1953 год из-за Второй мировой и Корейской войн.
И еще
26 марта соревнования в беге на супердлинные дистанции пройдут в этот день разных частях света: в Венесуэле состоится Caracas Maraton, в Южной Корее - Incheon International Half Marathon, пробежать полумарафон также можно будет в польских городах Познань и Варшава.