Мартовское безумие: где в этом месяце можно пробежать марафон

«Советский спорт» рассказывает о самых значимых и популярных марафонах в мире, которые пройдут в марте

5 марта

Logicom Cyprus Marathon

Пафос (Кипр)

В программе классический марафон (42,195 км), полумарафон (21,1 км), дистанция 10 км и ради развлечения забег на 5 км

Март - лучшее время для того, чстобы пробежать марафон на греческой земле и не умереть от зноя, как это случилось с первым марафонцем в истории. А Пафос - лучшее место для бега именно в марте-17: в этом году именно здесь расположена культурная столица Европы, так что после забега можно и будет провести время с пользой.

Runatolia Marathon

Анталья (Турция)

Классический марафон, полумарафон и дистанция 10 км

Марафон в Анталье - второй по значимости в Турции после Стамбульского. Людей меньше, виды - живописнее.

Lake Biwa Mainichi Marathon

Оцу (Япония)

Классический марафон

Марафон озера Бива - ежегодное соревнование среди мужчин. Он проводится с 1946 года и является старейшим японским марафоном. Свое название получил от озера Бива, мимо которого пробегают спортсмены.

Lake Maggiore Half Marathon

Вербания (Италия)

Полумарафон, дистанция 10 км

Вообще-то полноценного марафона в программе нет, но в нашем списке место для этогозабега найдется всегда. Он один из самых живописных в мире. Его маршрут пролегает по красивейшим берегам озера Маджоре, напротив Борромейских островов.

Nafplio Marathon

Навплион (Греция)

Классический марафон, полумарафон, дистанции 5 и 2,5 км

Еще один мартовский греческий марафон - только этот проходит на полуострове Пелопоннес и стартует в первой столице независимой Греции - Навплионе.

Treviso Marathon

Тревизо (Италия)

Классический марафон и полумарафон

Марафон в Тревизо стартует в предгорьях Альп. У этих соревнований ни с чем не сравнимый антураж: болельщики вдоль трассы подбадривают всех участников, угощают фруктами, в городах и селах играют духовые оркестры и рок-группы.

11 марта

Rock'n'Roll DC Marathon and Half Marathon

Вашингтон (США)

Классический марафон и полумарафон

В этих соревнованиях воплощена прекрасная идея совместить приятное с полезным - музыку и бег. Впервые такой забег прошел в 1998 году в Сан-Диего и со временем он превратился в настоящий бегущий рок-фестиваль, который привлек внимание как музыкантов, так и спортсменов со всей Америки.

12 марта

Zurich Marato de Barcelona

Барселона (Испания)

Классический марафон

Это четвертый по значению марафон Европы после Берлинского, Лондонского и Парижского. Имеет бронзовый статус Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Записаться на участие уже не получится (заявочный лист заполнился еще в прошлом году), но можно приехать, поболеть за других и записаться в лист ожидания на следующий год.

Nagoya Womens Marathon

Нагоя (Япония)

Классический марафон

Ежегодный марафон, в котором участвуют только женщины. Самый известный в своем роде. Прерывался только однажды - в 2011 году его пришлось отменить из-за землетрясения.

17 марта

Jerusalem Marathon

Иерусалим (Израиль)



Классический марафон, полумарафон, дистанции 10 и 5 км, семейный забег на 1,7 км

Считается одним из самых интересных ежегодных мероприятий Иерусалима, которое привлекает тысячи местных жителей и туристов. Попутно - это марафон с самыми строгими мерами безопасности в мире.

19 марта

Athens Half Marathon

Афины (Греция)

Полумарафон

Марафонский забег от города Марафон до Афин мог бы переманить участников всех других забегов на планете. Видимо, именно поэтому организаторы решили ограничиться половинной дистанцией - чтобы и другим хватило. Зато, начиная с прошлого года, Афинский полумарафон превратился в спеособый праздник прихода весны: теперь он специально он проводится в третье воскресенье марта.

ONICO Gdynia Half Marathon

Гдыня (Польша)

Полумарафон

Без наград не останется ни один участник этого соревнования: на финише все получат красивую медаль, похожую на компас.

Limassol Marathon

Лимассол (Кипр)

Классический марафон

Трасса второго по значимости марафона на Кипре проходит вдоль моря, что делает забег вдвойне приятнее: во-первых, это единственный маршрут без крутых подъемов, а во-вторых, воздух лучше, да и погода в это время года к состязаниям располагает.

Seoul Marathon

Сеул (Республика Корея)

Классический марафон

По классификации IAAF имеет золотой статус. Соревнование ведет свою историю с далекого 1931 года. Марафон не проводился только с 1941 по 1953 год из-за Второй мировой и Корейской войн.

И еще

26 марта соревнования в беге на супердлинные дистанции пройдут в этот день разных частях света: в Венесуэле состоится Caracas Maraton, в Южной Корее - Incheon International Half Marathon, пробежать полумарафон также можно будет в польских городах Познань и Варшава.