«На Евро запомнились Аршавин и Павлюченко». Пуйоль – о сборной России и «Барсе»
Бывший капитан
«Барселоны» восхитился стадионом на Крестовском острове, а потом ответил на
вопросы болельщиков в офисе «ВКонтакте».
Пуйоль прилетел в Петербург 26 февраля, а на следующий день отправился на «Стадион Санкт–Петербург». Он составил компанию делегации ФИФА, которая провела последний операционный визит на арену перед Кубком конфедераций. Чемпиону мира понравился и стадион, и даже поле, которое внешне выглядит «непроснувшимся».
Как сейчас выглядит поле нового стадиона в Петербурге (видео)
Быстро отстрелявшись перед журналистами на стадионе, экс-капитан
«Барсы» уехал в центр города, где находится офис «ВКонтакте». Выбор
неслучайный: 20 февраля Пуйоль зарегистрировался в этой социальной сети. В
течение часа Карлес отвечал на вопросы болельщиков и комментатора Владимира
Стогниенко, а потом вручил билеты на матчи Кубка конфедераций двум победителям
конкурса на самые любопытные факты о Петербурге.
– Футбол все равно
остается моей страстью. Я не играю уже два с половиной года, потому что
была травма колена. Сейчас с ним все хорошо, и желание играть меня не
оставляет. Футбол – это моя жизнь. Так или иначе я буду играть.
– Я бы подписал
футболку болельщику «Реала». Тем более делал это много раз. Если я нравлюсь
болельщику «Реала» – ничего против не имею. У меня были и есть друзья в
королевском клубе. Мы вместе жили в сборной. Одно дело, когда «Барселона» и
«Реал» играли друг против друга. Другое, когда мы выступаем вместе за сборную.
Я дружу с Икером Касильясом и Раулем. В целом у меня много друзей из «Реала».
– Пока не собираюсь
начинать тренерскую карьеру. Неизвестно, куда жизнь нас забросит, но таких
планов у меня нет. Почему? Это очень тяжелая работа. У меня уже был период напряженной
работы семь дней в неделю по 24 часа. Сейчас в моей жизни идет другой этап. У
меня две дочки: одной три года, второй – один. Я хочу полноценно прожить этот
этап, быть рядом с женой. Когда становишься тренером, многое из-за этого
теряешь.
– Хави говорил, что
хотел бы увидеть «Барселону», где он и Бускетс тренируют, Пике – президент, а
Пуйоль – спортивный директор. Этот план звучит неплохо, но посмотрим, как
получится. Пока роль Пике выглядит наиболее реальной, потому что знаю, что
он хотел бы стать президентом клуба. Я по-прежнему больше воспринимаю его как
футболиста, своего друга. Он фантастический игрок. Но мы все еще молоды, у нас
куча времени впереди.
– Роль спортивного
менеджера привлекает меня больше, чем тренерская работа. У меня даже был
опыт такой работы в течение нескольких месяцев во время переходного периода,
когда заканчивал играть. Я ознакомился с тем, как все организовано. Это
непростой мир, но мне было бы очень интересно там поработать.
– Месси очень
изменился с тех пор, как пришел в «Барселону». Тогда он был скромный,
сдержанный, молчаливый. Шли годы, и Лионель превратился в настоящего лидера в
игре и за пределами поля. Он вызывает восхищение, я считаю его одним из лучших
игроков в истории. Месси – очень важный человек для команды, у него огромный
опыт игры и за клуб, и за сборную. Это большая удача, что я смог с ним
поработать.
– Когда я первый раз
увидел Месси, он еще не играл в основном составе, но многие уже говорили, какой
это выдающийся игрок. Тогда у меня была травма скулы, пришлось носить
маску на лице. Мне сказали, что есть такой молодой игрок Лео Месси, и у него
похожая травма: то ли носа, то ли другое повреждение, но он тоже был в маске.
Так мы с ним впервые пообщались.
– Месси – лучший
футболист современности. Для меня нет никаких сомнений, он далеко обошел
всех.
– У меня была масса
соперников, против которых тяжело играть. Если не учитывать Месси на
тренировках, где его невозможно остановить – я бы выделил Дидье Дрогба. Когда
ты играешь рядом, с ним тяжело справиться. Когда отходишь, теряешь его
моментально. Очень тяжело против него играть.
– У меня добрые
воспоминания от встреч со сборной России на Евро-2008. Во-первых, это была очень
хорошая команда. Во-вторых, мы добились положительных результатов. Для меня те
матчи были отнюдь не простыми. Все игроки были выдающимися. Мне тяжеловато
произносить русские фамилии, но запомнились Аршавин и Павлюченко, с которыми
сталкивался при защите.
– Тяжело выбрать
самого главного тренера в карьере. Я у всех многому научился. Пожалуй, Луи ван
Гал – самый значимый для меня. Он поверил в меня и поставил тогда, когда во мне
сомневались. С Франком Райкардом мы завершили пятилетний период без побед.
Гвардиола – это тоже важный период в карьере. Мы тогда играли в отличный футбол
и наслаждались тем, что делали.
– Известно, что у ван
Гала непростой характер, но хорошо, что он все говорит напрямую. Луи – очень
откровенный, очень честный тренер, и если он захочет что-то высказать – хорошее
или плохое – то подойдет и скажет тебе это в лицо. На мой взгляд, это лучше,
чем говорить через кого-то другого. С ним очень здорово работать. Если ты
действительно трудишься и заслуживаешь его доверия – он с тобой будет буквально
до гробовой доски. Я это прочувствовал на себе. Было тяжело, но он в меня
поверил, и все получилось.
– Возобновить карьеру, например, в США? Не буду обманывать, у меня такая мысль закралась, когда прошли проблемы с коленом. Однако я достаточно поиграл, много чего добился и подумал, что пора закрыть дверь в профессиональный футбол. Я рад нынешнему периоду в жизни. Мне 39 лет, многое уже было, но многое другое впереди.
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