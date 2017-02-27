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40 тысяч за мазню. Фанаты «Кристал Пэлас» по ошибке изрисовали свой автобус

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
40 тысяч за мазню. Фанаты «Кристал Пэлас» по ошибке изрисовали свой автобус
Источник: The Telegraph

На войне все средства хороши. Главное - не подорваться на собственной гранате.

Болельщики «Кристал Пэлас» придумали, как деморализовать футболистов «Мидлсбро» перед недавним матчем - разрисовать клубный автобус.

Только вот фанаты немного запутались и испачкали транспорт своей же команды. И пусть на автобусе не написали ничего плохого, название клуба на фоне красно-синих цветов, над позорной осечкой посмеялись обе стороны.

Работник стадиона «Селхерст Парк» Дин Уотерс запостил, а потом удалил в своем твиттере насмешливое сообщение, в котором оценил ущерб этого проступка для клуба:

- Нанести нашему автобусу ущерб на сумму 40 000 £, думая, что он принадлежит «Боро». Отлично!

Один из фанатов «Мидлсбро» написал в твиттере, что автобус принадлежит «Кристал Пэлас», но в день игры гости взяли у хозяев его в аренду.

Дело было в субботу, за несколько часов до матча. «Кристал Пэлас» обыграл «Мидлсбро» со счетом 1:0, а единственный мяч забил Патрик ван Анхолт. После этой победы «орлы» вышли на 17-е место и поднялись из зоны вылета. «Мидлсбро» здесь же, на одну строчку выше.

Может, так и задумали болельщики хозяев - встряхнуть игроков перед важной встречей? Всего-то понадобилось: несколько баллонов с краской и клубный автобус.

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