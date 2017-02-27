«Динамо», хватит издеваться! Как москвичи вновь вырвали победу в овертайме

Грубые ляпы в обороне. Камбэк на последних секундах. Пятый овертайм в серии. Так динамовцы добились успеха (3:2) в четвертом матче.

64-я минута поединка. Это кажется невероятным, но в противостоянии «Динамо» и «Торпедо» основного времени командам вновь не хватило. 17-й период начали команды за четыре встречи!

И на этот раз развязка долго ждать себя не заставила. Форвард бело-голубых Карпов уже ставил победную точку в пятом периоде первого матча. Сейчас Максим воспользовался тем, что голкипер «Торпедо» Проскуряков не сумел зафиксировать шайбу, которую казалось уже накрыл, и отправил ее с пятачка в пустые ворота. Так динамовцы спасли матч, в котором уступали поначалу в одну калитку…

В середине первого периода хозяева открыли счет, оформив свою пока самую раннюю шайбу в этой серии. Гол был забит из-за чудовищной ошибки защитника гостей Кутейкина. В прошлом матче я уже отмечал, что оборона «Динамо» действовала далеко не безгрешно, что в итоге и привело к поражению в третьем поединке. Но то были цветочки. А тут…

Атака «Торпедо» завершилась неточным броском. Кутейкин первым подхватил отскочившую от борта шайба. И поначалу все вроде сделал правильно – увез ее от греха подальше за ворота. А вот затем на него словно помутнение нашло.

Ведь можно было сделать все что угодно! Самым простым решением было бы увезти шайбу еще дальше в пустой угол и там уже сориентироваться в ситуации на площадке. На худой конец можно было бы судорожно пустить ее по борту просто подальше от ворот. Но Андрей выбрал третий вариант. Самый невероятный и убийственный для своей команды.

Защитник «Динамо» неожиданным для Еременко резким пасом вернул шайбу на «пятачок». И мало того, выложил ее точно на крюк, накатывающемуся на ворота торпедовцу Галузину. Будь на месте Кутейкина любой из нападающих нижегородцев… Он не сыграл бы лучше! Но в этом случае вратарь бело-голубых хотя бы был готов к такому развитию событий. А здесь предательский «пас» Кутейкина и его застал врасплох.

Видимо, дополнительные овертаймы начинают сказываться на стоянии игроков. Потому что в пятом или шестом периоде кряду такие нелепые ошибки еще допустимы. А вот в середине стартовой двадцатиминутки оправдания им просто нет.

1:0. И нижегородские трибуны аплодисментами отблагодарили «Динамо» за столь щедрый и неожиданный презент.

Ну а на 23-й минуте встречи игроков и зрителей уже накрыло дежавю. Потому что именно на этой минуте, «Торпедо», как и двое суток назад повело в счете 2:0. Правда, говорить, что москвичи проспали начало второго периода на этот раз не приходится. Поскольку шайбу хозяева забросили в большинстве после удаления Федорова.

И снова досадная ошибка! Динамовец схлопотал две минуты за собственную небрежность – выброс шайбы за пределы площадки в не слишком опасной ситуации. Но в плей-офф мелочей не бывает. И вот первое же удаление в составе бело-голубых обернулось голом.

Мозеру удался отменный бросок из центра зоны. Но стоит отметить и то, что никто из динамовцев не помешал нижегородцу атаковать ворота с убойной дистанции.

Ощущение дежавю усилил Игумнов, сокративший разрыв в счете еще во втором периоде. И на этот раз оборона хозяев дала ощутимую трещину, позволив москвичу расстрелять своего вратаря.

И на этом совпадения не заканчиваются. Потому что бело-голубым удается сравнять счет на последней минуте третьего периода! Почти так же, как и торпедовцам в третьей встрече. Когда казалось, что надежды на спасение уже нет, гости заменили голкипера на шестого полевого игрока. И в сутолоке, в свалке у ворот, которую устроил капитан бело-голубыхТерещенко, шайбу в сетку переправил Тарасов.

Еще один овертайм. Уже в четвертом матче кряду и…победа «Динамо!

Да уж… Поиздевались в этом матче москвичи! И над своими болельщиками, и над соперником.

Матч Торпедо - Динамо - 2:3 О.Т. (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) Голы: Галузин 9:38 (1:0). Мозер (Галузин, Сёмин), 22:28 (2:0 - бол.). Игумнов (Рылов, Тарасов), 34:11 (2:1). Тарасов 59:21 (2:2). Карпов 63:38 (2:3). Место и дата 27 февраля 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция



