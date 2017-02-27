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«Фантастический случай на матче в Подольске…» Как СКА вышел в четвертьфинал

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Фантастический случай на матче в Подольске…» Как СКА вышел в четвертьфинал
Источник: ХК СКА

СКА легко разгромил «Витязь» в серии (4-0), забросив аж 23 шайбы в четырех матчах. И первым в КХЛ вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

В этом матче была только одна интрига – сможет ли какой-то болельщик во втором перерыве выиграть айфон от местной «яблочной» фирмы? Для этого нужно было с центра площадки попасть шайбой в ворота, загороженные вратарем из клеенки. Там была только маленькая дырка между нарисованных щитков.

Представляете, попали туда сразу два фаната. Фантастика! Так что разорились коммерсанты на приличную сумму. Ну ладно, можно себе позволить. Все-таки для «Витязя» это последний матч сезона, который в любом случае успешен. Ведь команда впервые в истории вышла в плей-офф КХЛ.

В состав СКА вернулся лучший бомбардир последнего чемпионата мира Вадим Шипачев. Появился и Сергей Плотников, который из-за травмы не играл в официальных матчах с середины января. Но оба форварда вполне могли бы отдохнуть еще – команда из Санкт-Петербурга справилась бы даже без них.

Кстати, о Плотникове – он попал в третье звено, к Сергею Широкову и Николаю Прохоркину. Главный тренер СКА Олег Знарок не стал разбивать первую тройку, куда к Ковальчуку и Дацюку отлично вписался Евгений Кетов.

…В третьем матче, который прошел тут же в Подольске, защитник Патрик Херсли набрал 2 (1+1) очка, а Павел Дацюк – вообще 4 (1+3). Прошло два дня, и ничего не изменилось.

Первый гол – уже на четвертой минуте в большинстве, когда удаление за подножку схватил Александр Панков. Забил Ярно Коскиранта с передач Дацюка и Херсли.

Второй гол – через 32 секунды, его организовала тройка Шипачева.

Третий гол – девятая минута, отличился Сергей Широков с передач Евгения Кетова и снова Дацюка.

…Я уже вопрос приготовил Волшебнику: «Когда вы последний раз набирали четыре очка в плей-офф КХЛ?» Вспомнит ли?

Но Дацюк больше не лютовал, а во втором периоде дубль оформил Ярно Коскиранта, голевое чутье прорезалось у Николая Прохоркина, в большинстве показал себя Евгений Дадонов с передачи Ильи Ковальчука.

Что интересно, «Витязь» почти не уступал СКА по броскам: 25-32 после двух периодов. И на свой гол хозяева наработали. В середине третьего периода Алексей Макеев запихал шайбу в ворота Микко Коскинена. Главный тренер «Витязя» Валерий Белов не стал менять Харри Сятери даже после шести шайб и оставил его в рамке. Пусть легионер отработает последний матч сезона до конца.

«Пора заканчивать серию! Смотреть совсем нет никакого интереса, - писали фанаты СКА в интернете. – Да уж простят нас болельщики «Витязя». Желание и старание у вашей команды есть, но этого мало».

Да, ничего не сделаешь против мастерства.

С кем сыграет СКА во втором раунде? Если не случится большой сенсации, то с московским «Динамо» или «Локомотивом». Вторая команда памятна тем, что СКА прошел ее без особых проблем в первом раунде прошлого года. Но тогда случился большой скандал, когда в Ярославле выдали билет в один конец до Питера знаменитому Илье Ковальчуку. Не будем еще раз вспоминать ту историю, наступая на зажившую мозоль герою Квебека.

СКА – «Динамо» пройдет под девизом «Московские фанаты против Олега Знарка». Вы помните, как динамовские болельщики встречали в «ВТБ Ледовом дворце» своего бывшего тренера и кумира. В таком случае пожелаем Олегу Валерьевичу терпения, а любителей хоккея поздравим – и та, и другая серии должны получиться замечательными.

И интересными. Да уж простят меня болельщики «Витязя».

Матч

Витязь - СКА - 1:7 (0:3, 0:3, 1:1)

Голы:

Коскиранта (Дацюк, Херсли), 3:46 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 4:18 (0:2). Широков (Кетов, Дацюк), 8:53 (0:3 - бол.). Коскиранта (Хохлачёв), 26:07 (0:4). Прохоркин (Яковлев, Плотников), 31:45 (0:5). Дадонов (Ковальчук), 39:59 (0:6 - бол.). Макеев (Горак, Афиногенов), 46:58 (1:6). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 59:30 (1:7 - бол.).

Место и дата

27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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