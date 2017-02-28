Юрий Семин: Миранчук обязательно сыграет против «Тосно»

Накануне четвертьфинально го матча Кубка России «Локомотив» - «Тосно» главный тренер железнодорожнико в ответил на вопросы «Советского спорта».

- Все ваши игроки готовы к матчу?

- Кроме Фарфана. Остальные новички, включая Кверквелию, подходят к игре в хорошей форме.

- Последний контрольный матч «Локомотив» проиграл. Насторожило вас это? И знаете ли причину?

- Причину знаем, настороженности нет. Скорей наоборот: заострился наш критический взгляд на самих себя и ситуацию. Значит, не будет расслабленности.

- И в чем же причина поражения от норвежцев на испанском сборе?

- Сумма причин. Но главное в контрольных матчах – сделать из них правильные выводы.

- Успели понять, в какой форме находится перешедший из «Краснодара» Ари?

- На мой взгляд, он готов. Жаль, что немного не хватило времени на знакомство его и Кверквелии с командой. Оба провели лишь по две тренировки, но помочь нам в состоянии, выглядят неплохо.

- Правда ли, что Янбаев отказался продлевать контракт с «Локомотивом»?

- Эти нюансы напрямую тренерской работы не касаются и к игре отношения не имеют. Личное дело игрока.

- Но ведь ушел Шишкин. Именно Янбаев представлялся первым номером на правом фланге обороны.

- Мне не известно о ситуации с контрактом Янбаева. Но не забывайте, что у нас есть Маргасов и другие крайние защитники.

- Если подводить итоги зимней паузы, чем довольны, чем нет?

- Доволен качеством работы футболистов на сборах и их отношением к работе. Это главное. Остальное вторично.

- Была ли возможность посмотреть контрольные матчи кубкового соперника - «Тосно»?

- Да, смотрел. Хорошая команда, не зря лидирующая в ФНЛ. В высшем дивизионе тоже не затеряется.

- Насколько высокой явки болельщиков ждете в среду?

- Сложно сказать. Погода не самая теплая, матч начинается поздно.

- Качество газона вас устраивает?

- Поле в Черкизове, по-традиции, одно из лучших в стране.

- Известно, что Кубок – первоочередная цель «Локомотива» в текущем сезоне. Не сыграет ли важность задачи против вас в плане перенастроя?

- Сыграет за. Высокая цель – не осложняющий, а мотивирующий фактор. Тем более что победитель определится по итогам одной игры.

- Тренеры не любят называть состав до матча, но про одного футболиста все же спрошу. Миранчук выйдет на поле?

- Если ничего не произойдет на тренировке во вторник – обязательно.

Матч Локомотив - Тосно Место и дата 01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция





