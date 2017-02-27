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Три раза отмерили и отрезали. Как ЦСКА обыграл «Йокерит»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Три раза отмерили и отрезали. Как ЦСКА обыграл «Йокерит»
Источник: Photo.khl.ru

Два незасчитанных гола гостей. Нули на табло целых 75 с копейками минут. ЦСКА выиграл третий овертайм подряд.

- Нынешний «Йокерит» не дотягивает до команды, которой руководил Эркка Вестерлунд, - уверял мэтр тренерского цеха Владимир Юрзинов-старший, знающий толк в финском хоккее. – У него другая харизма, другой темперамент, он живет игрой. Часто сам готов выскочить на лед, спори с судьями, рубит правду-матку на пресс-конференциях.

Вестерлунд напомнил о себе ближе к концу второго периода, когда зрителей «Хартвалл Арены» и канала КХЛ-ТВ HD изрядно утомили нули. Бывший наставник «шутов» появился на медиа-кубе. Трибуны откликнулись ревом одобрения. Причем сидел Вестерлунд не в VIP-ложе с генменеджером клуба Яри Курри – в ней шайбе негде было упасть, а рядом с простыми болельщиками.

При Вестерлунде все пять матчей серии с ЦСКА прошли от ножа. Причем в трех из них финны вели в счете, зацепив лишь один, в родных стенах. Сейчас ситуация похожа на ту, двухлетней давности. Но все-таки перевес армейцев ощущается. В контроле шайбы, игре «пять на пять», настойчивости на пятачке.

Два прошлых года на старте плей-офф наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов смело тасовал состав. Целыми блоками – по семь игроков. Теперь он, похоже, забыл свое любимое слово «ротация». После третьего матча внес всего одно изменение – вместо защитника Кутузова вышел резвый и бросающий Блажиевский.

Именно он единственный раз за два первых периода оставил гостей в меньшинстве, врезавшись перед своими воротами в резко затормозившего соперника. «Шуты», дважды успешно разыгравшие лишнего в третьем матче, заставили понервничать гостей и их вратаря Сорокина.

Во втором периоде шайба побывала в финских воротах, но гол справедливо отменили – Попов забил ногой. После этого «шуты» объявили охоту на Панина, самого колючего армейца. Снайпер-силовик Хухтала так впечатал защитника в борт, что тот слетел с копыт и не сразу поднялся со льда. Но это все цветочки. Ягодки были в третьем периоде.

На 46-й минуте Плэтт добил шайбу в сетку. Рефери уверенно указал на ворота. Гол!

- Нет, господин судья, посмотрите, был ли контакт клюшки армейца Муршака, боровшимся на пятачке, с нашим вратарем, - попросил наставник хозяев Юкка Ялонен.

Многочисленные повторы в этом не убеждали. Судьи Белов и Наумов впивались глазами в монитор, параллельно ведя разговоры-переговоры с просмотровой комнатой в московском офисе ФХР.

Белову ошибаться было никак нельзя, на его счету есть испорченный финал плей-офф-2011 «Салават Юлаев» - «Атлант». Грандиозный скандал после первого матча серии лига сгладила лишь ценой титула MVP, отдав его вратарю проигравшей команды (случай беспрецедентный).

После затяжного киносеанса с «сурдопереводом» из Москвы решение созрело. Белов без объявления по залу (эта необходимость прописана в регламенте) развел руки в стороны. Есть второй незасчитанный гол ЦСКА в этом матче и третий на «Хартвалл Арене» в уходящем сезоне. 23 сентября после тренерского запроса отменили заброшенную в конце игры Да Костой шайбу, зафиксировав офсайд при входе в зону. «Шуты» избежали поражения, вырвав победу по буллитам.

И все-таки Плэтта хоккейный бог наградил за настойчивость. В конце четвертого периода он протолкнул шайбу в ближний угол, с помощью рикошета от вратаря.

Судьи снова на всякий пожарный сходили в «кино». Уже по своей инициативе и гол заситали.

Матч

Йокерит - ЦСКА - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Плэтт 75:29 (0:1).

Место и дата

27 февраля 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция


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