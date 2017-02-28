«Уайлдер совсем «забронзовел». Он - «Черная акула», а не «Бомбардировщик»
В новом выпуске передачи «Держи удар» речь пойдет о последнем поединке Деонтея Уайлдера и анонсе боя Пакьяо-Хан.
Темы передачи:
Поединок Деонтей Уайлдер – Джеральд Вашингтон
– Почему Уайлдер не впечатлил
– Что ждать от его боя со Стиверном
– Будет и шестая добровольная защита?
Поединок Мэнни Пакьяо – Амир Хан
– Как напросился Хан?
– «Хана Хану», «Амиру Хана». Увидим ли мы такие заголовки?
– Мог ли бой состояться раньше?
Поединок Сергей Ковалев – Андре Уорд
– Когда пройдет бой?
– Каковы шансы Ковалева на победу и чем он может прибавить?
– Сравнение Сергея Ковалева с Мишель Пфайффер
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