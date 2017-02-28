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«Уайлдер совсем «забронзовел». Он - «Черная акула», а не «Бомбардировщик»

Дмитрий Спирин, Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Уайлдер совсем «забронзовел». Он - «Черная акула», а не «Бомбардировщик»

В новом выпуске передачи «Держи удар» речь пойдет о последнем поединке Деонтея Уайлдера и анонсе боя Пакьяо-Хан.

Темы передачи:

Поединок Деонтей Уайлдер – Джеральд Вашингтон

– Почему Уайлдер не впечатлил

– Что ждать от его боя со Стиверном

– Будет и шестая добровольная защита?

Поединок Мэнни Пакьяо – Амир Хан

– Как напросился Хан?

– «Хана Хану», «Амиру Хана». Увидим ли мы такие заголовки?

– Мог ли бой состояться раньше?

Поединок Сергей Ковалев – Андре Уорд

– Когда пройдет бой?

– Каковы шансы Ковалева на победу и чем он может прибавить?

– Сравнение Сергея Ковалева с Мишель Пфайффер

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Дмитрий Спирин
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