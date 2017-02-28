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Незасчитанные шайбы ЦСКА и камбэк «Динамо». Видеообзор матчей Кубка Гагарина

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Незасчитанные шайбы ЦСКА и камбэк «Динамо». Видеообзор матчей Кубка Гагарина
Источник: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Самые яркие моменты четвертых матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Западной конференции.

4. Травма Галузина

Матч «Торпедо» - «Динамо» омрачила травма нападающего нижегородцев Владимира Галузина, полученная им в середине третьего отрезка времени. Форвард автозаводцев смог покинуть лед лишь с помощью врачей.


3. Жаркая концовка в Минске

Концовка матча между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» вышла жаркой. Арбитрам несколько раз приходилось разнимать сцепившихся соперников.

За шесть минут до конца третьего периода команды едва не сошлись пять на пять. Одним из главных действующих лиц в потасовке стал голкипер «зубров» Бен Скривенс. Вкратце: финский нападающий «Локомотива» Петри Контиола бросил - голкипер минчан отбил, а дальше понеслось… Скривенс потерял шлем и  что-то высказал соперникам на этот счет. Форвард ярославцев Максим Тальбо налетел на Скривенса. Защитник минчан Евгений Лисовец вступился за своего голкипера…

В итоге арбитрам удалось всех разнять и рассадить по скамейкам.


2. Незасчитанные голы ЦСКА

Московские армейцы дважды забрасывали шайбы походу матча с «Йокеритом». И дважды они не была защитаны.  В первом случае гол отменили так как форвард москвичей Александр Попов забил коньком.


Со вторым случаем все оказалось сложнее. Определить контакт нападающего ЦСКА Яна Муршака с голкипером «джокеров» Райаном Запольски в момент гола Джеффа Плэтта было непросто даже арбитрам встречи. Судьи долго просматривали повтор момента и все же во второй раз за матч отменили взятие ворот «Йокерита».


1. Шайба Тарасова и камбэк «Динамо»

Хоккеистам московского «Динамо» удалось спасти матч менее чем за минуту до конца третьего периода. Шайба заметалась на пятаке перед воротами голкипера нижегородцев Ильи Проскурякова, а нападающий бело-голубых Даниил Тарасов на скорости, с неудобной руки, в падении, да еще и спиной к воротам сумел забросить ее в девятку.


В овертайме победу «Динамо» принес бросок форварда Максима Карпова, сумевшего воспользоваться секундным замешательством Проскурякова.

Отметим, что все четыре матча серии между московским «Динамо» и «Торпедо» заканчивались в овертаймах, что является новым рекордом Кубка Гагарина.


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