Армейцы, марш на пляж! Парадокс, но СКА и ЦСКА уходят в отпуск в разгар плей-офф

Дмитрий Пономаренко предлагает сократить количество матчей в первом раунде Кубка Гагарина и вернуться к прежней формуле – до трех побед.

Вот я так и знал, что опять у нас этот казус в КХЛ случится. Вроде армейские клубы всем сейчас интересны. И как бы хоккейный болельщик в массе к ним не относился, это лидеры КХЛ. Как минимум, фавориты Западной конференции.

И именно к лидерам приковано в плей-офф внимание многих любителей нашего хоккея. Который вроде бы сейчас надо наращивать от раунда к раунду. Подогревать.

Но как?!

Вот в понедельник, 27 февраля, СКА и ЦСКА закончили досрочными победами свое выступление в стартовом раунде плей-офф. А в следующий раз они выйдут на лед только 8 марта. Почти девять суток между поединками пройдет!

Кому это вообще нужно?

- Ситуация с восьмидневной паузой двоякая, конечно, - в задумчивости почесал бороду главный тренер СКА Олег Знарок, оформив в Подольске выход во второй раунд.

И правда – что лидерам с этим отпуском делать? Распустить команду на недельку? Дать игрокам возможность слетать с семьями в отпуск в теплые страны?

А, может, наоборот загрузить игроков по полной на тренировках, чтоб они в стартовых матчах второго раунда еле ноги волочили?

Нет, серьезно – что делать?

Три дня – хороший нормальный отдых. Пять дней – вообще шикарно, можно болячки, микротравмы залечить и в бой.

Но вот когда больше – это уже минус команде. Потому что ее надо вроде в игровом тонусе держать. Но при паузе в восемь дней это невозможно.

Абсурд, но впору в разгар плей-офф играть товарищеские матчи. Может, ЦСКА со СКА сгоняют в паузе парочку? Или встретятся с «Магниткой», которая с большой долей вероятности сегодня тоже освободится…

Я понимаю, что в финале надо биться до четырех побед. Это, как правило, интересно. Согласен, что и для финалов конференций такая формула подходит. Потому что там соперники равны и по классу, и по мощи. И борьба между ними, как правило, равная. Про полуфиналы конференций – уже можно спорить.

Но вот про первый раунд и спорить нечего. Ну не нужны тут серии до четырех побед! Потому что из года в год одно и тоже. Несколько пар решают задачу в кратчайшие сроки. И только в одной или двух парах на всю лигу в этом раунде заруба. Вот как сейчас у «Динамо» и «Торпедо». И я понимаю, что нижегородцам было бы обидно уже вчера столь яростную борьбу закончить.

Но остальные-то будут тупо ждать, пока одна пара выяснит отношения. И их болельщики тоже будут в ауте, в режиме ожидания.

Или того хуже! Вот возьмем пару «Локомотив» - Динамо (Минск). Выиграли ярославцы три матча. Потом минчане игру зацепили. И кому нужна эта затяжка? Ведь результат предрешен. Еще получит травму кто-то из игроков не дай бог в уже никому ненужных матчах…

Я предлагаю простую вещь. Хотя бы в первом раунде плей-офф вернуться к сериям до трех побед.

Тогда и отпуск поневоле сократится. Вот, допустим, оформили СКА, ЦСКА и «Локомотив» выход в во второй раунд в субботу. А «Динамо» и «Торпедо» дотянули… Пусть даже до пятого решающего матча – в среду. То есть следующий раунд начался бы тоже в субботу. И пауза сразу уменьшается на два дня. Которые, между прочим, в апреле будут совсем не лишние, когда тот же Знарок начнет готовить сборную к чемпионату мира.

Кроме того, можно в первом раунде и от бесконечных овертаймов отказаться. Один полный (четвертый) период в случае надобности. Потом буллиты. Это позволит проводить спаренные домашние матчи (без дня отдыха между ними) и еще более кардинально сократить режим вынужденного ожидания.

У нас ведь так все и было. Причем, не так давно! Еще в 2010 году в первом раунде Кубка Гагарина играли до трех побед. Но тут победитель регулярного чемпионата, СКА, умудрился уступить на старте плей-офф рижанам (1-3 в серии). Главным виновником этого казуса стала объявлена формула! И лига тут же провела реформу, увеличив количество матчей. Кстати, еще годом ранее в КХЛ в первом раунде еще били буллиты.

Но сейчас-то у нас во главе угла все же сборная вроде. Так давайте исходить из ее интересов. А заодно и игроков, и болельщиков из числа главных претендентов на Кубок Гагарина от ненужного ожидания избавим.