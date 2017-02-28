Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -Авангард
Футбол  Урал- : -Краснодар
Футбол  Спартак- : -Согндал
Хоккей  Барыс- : -Трактор
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Баскетбол  Локомотив- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Считайте это реакцией на увольнение тренера». Как «Лестер» победил без Раньери

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джейми Варди празднует гол в ворота "Ливерпуля"
Джейми Варди празднует гол в ворота "Ливерпуля"Источник: Reuters

Действующие чемпионы Англии прервали серию неудач в АПЛ сразу после отставки Клаудио Раньери. 

В 26-м туре АПЛ под горячую руку «лисам», впервые за долгое время оказавшимся в центре внимания всей футбольной Англии на минувшей неделе, попал «Ливерпуль». Пожалуй, преувеличивать значимость этого успеха «Лестера» не стоит: в конце концов, команда Юргена Клоппа в последние недели откровенно буксует. Из семи последних матчей в рамках национального первенства мерсисайдцы выиграли только один. 

«Было ясно, что матч получится боевым и эмоциональным, но нам нужно было хотя бы навязать оппонентам плотную борьбу. Наша вина состоит в том, что мы позволили сопернику быть прошлогодним «Лестером». Моя команда заслуживает критики. В последнее время мы крайне нестабильны» Юрген Клопп

И все же чемпионы страны сделали важнейший турнирный шаг, который, вполне возможно, спасет их от исторического конфуза: вылета в чемпионшип сразу после сенсационного триумфа в сезоне-2015/16. Так или иначе, «синие» покинули опасную зону и поднялись на 15-ю строчку таблицы премьер-лиги.

На домашнем стадионе «Лестер» отдал соперникам мяч (хозяева владели им лишь 39% игрового времени), но при этом предложил высокий прессинг. Как отметил после матча автор дубля Джейми Варди, команда вернулась к основам, и к той тактике, которая еще недавно регулярно приносила успех.

«Мы прочитали в прессе много обидных и несправедливых вещей в свой адрес, и хотели как-то ответить на критику. Сегодня мы доказали многое, но теперь хотим демонстрировать такой футбол регулярно. Честно говоря, я не знаю, почему мы не играли так раньше. Мы много работали на тренировках, но в матчах игра не давалась. Был очень расстроен из-за своей низкой результативности в этом сезоне. Надеюсь, еще смогу исправить ситуацию» Джейми Варди

Примечательно, что гол 30-летнего нападающего, забитый до перерыва, стал первым для его команды в рамках премьер-лиги в 2017 году. Кроме того, чемпионы прервали серию из пяти поражений в АПЛ кряду.

Конечно, не мог остаться в стороне от происходящего и Гари Линекер: бывший нападающий «лис» и сборной Англии, ныне - футбольный эксперт, которого скоропостижная отставка Клаудио Раньери довела до слез.

«Отличная победа «Лестера». Жду обилия высказываний в духе «Мы сделали это для Клаудио». Надеюсь, его пригласят на следующий домашний матч команды и попрощаются с тренером правильно - так, как он этого заслуживает», - написал Линекер в своем твиттере.

Но пока игроки, по слухам, напрямую повлиявшие на принятие решения об увольнении Раньери, не торопятся отдавать бывшему наставнику должное. Один из героев матча с «Ливерпулем» Дэнни Дринкуотер высказался в довольно-таки агрессивном ключе:

- Чувствую себя превосходно. Нам нужно использовать этот успех для дальнейшего прогресса в игре. Можете назвать сегодняшнюю победу реакцией на увольнение тренера. Мы решили вернуться к базовым принципам в игре, действовать попроще. Старались сократить количество ошибок, активно прессинговали соперника. Эта тактика создавала проблемы для «Ливерпуля» и помогала нам взять верх, - заявил полузащитник.

Высокую самоотдачу своих подопечных отметил и Крэйг Шекспир - бывший ассистент Раньери, которому на первых порах доверили вывести команду из кризиса.

«Видел по глазам игроков, что сегодня они готовы биться. Внутри у них горел огонь. Играть под давлением нелегко, но футболисты заслужили кредит доверия. Это хорошее начало, но пока только начало. Сегодня я доволен действиями каждого. И, конечно, команде очень помогли наши болельщики» Крэйг Шекспир

Как знать, может быть этот специалист с претенциозной фамилией тоже станет для «Лестера» знаковой фигурой - в конце концов, былыми достижениями коллектив обязан и ему. Но, по информации британских СМИ, клубные боссы уже ведут активные переговоры с Роберто Манчини, Найджелом Пирсоном и даже с 70-летним Гусом Хиддинком. А вот прекрасно знакомый фанатам «лис» Мартин О'Нил, ныне удачно работающий со сборной Ирландии, уже взял самоотвод.

Президенту клуба Вичаю Шриваддханапрабха в ближайшее время предстоит принять еще одно непростое решение. А пока тайский бизнесмен делает все от себя зависящее, чтобы оградить футболистов от нападок прессы и излишнего ажиотажа.

«Это было болезненное решение, но мы должны были действовать в интересах клуба, даже вопреки собственным чувствам. Вся ответственность лежит на руководстве клуба, и ко всему произошедшему никак не были причастны наши футболисты. Несправедливо то, что игроков «Лестера», которые были преданы тренеру, теперь обвиняют в нелояльности к нему. У нас остается более четверти сезона на то, чтобы исправить ситуацию. Главное - добиться того, чтобы «Лестер» сохранил прописку в премьер-лиге. Нужно объединить усилия и защитить то, чего мы достигли вместе с Раньери» Вичай Шриваддханапрабха, президент клуба

4 марта, в матче 27-го тура чемпионата Англии «Лестер» сыграет на своем поле с «Халл Сити», а «Ливерпуль» в тот же день примет лондонский «Арсенал».

Матч

Лестер Сити - Ливерпуль - 3:1 (2:0)

Голы

Варди 28 (1:0). Дринкуотер 39 (2:0). Варди 60 (3:0). Коутиньо 68 (3:1).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Морган, Симпсон, Хут, Олбрайтон (Чилуэлл, 90), Марез (Грэй, 80), Ндиди, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Амарти, 69)

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Вейналдум, Джан, Лаллана, Лейва (Вудберн, 84), Мане (Морено, 66), Милнер, Коутиньо, Фирмино

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Дмитрий Спирин
Дмитрий СпиринЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Раньери отдал половину компенсации за разрыв контракта с «Лестером» на благотворительностьБывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери получил от клуба 3 миллиона фунтов стерлингов в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.Конте не намерен покидать «Челси»Главный тренер «Челси» Антонио Конте не собирается возвращаться в чемпионат Италии, утверждает портал Goal.com.Юрген Клопп: Мы позволили сопернику быть прошлогодним «Лестером»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от «Лестера» (1:3) в матче 26-го тура чемпионата Англии.Джейми Варди: Мы прочитали о себе много несправедливых вещей в прессе и хотели ответить на критикуНападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.Дэниел Дринкуотер: Можете назвать победу «Лестера» реакцией на увольнение тренераПолузащитник «Лестера» Дэниел Дринкуотер прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:1) в 26-м туре чемпионата Англии.Крэйг Шекспир: Видел по глазам игроков «Лестера», что сегодня они готовы битьсяИсполняющий обязанности главного тренера «Лестера» Крэйг Шекспир прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.«Лестер» обыграл «Ливерпуль» в первом матче после отставки Раньери, Варди оформил дубль«Лестер» обыграл «Ливерпуль» в первом матче после отставки Раньери, Варди оформил дубльЧемпион Англии «Лестер» нанес поражение «Ливерпулю» (3:1) в матче 26-го тура национального первенства.«Лестер» – «Ливерпуль» - 3:1. Как это былоВ рамках 26-го тура чемпионата Англии по футболу «Лестер Сити» сыграет с «Ливерпулем».40 тысяч за мазню. Фанаты «Кристал Пэлас» по ошибке изрисовали свой автобус40 тысяч за мазню. Фанаты «Кристал Пэлас» по ошибке изрисовали свой автобусНа войне все средства хороши. Главное – не подорваться на собственной гранате.«Лестер» – «Ливерпуль». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Лестера» и «Ливерпуля» на матч 26-го тура АПЛ, который состоится сегодня и стартует в 23.00 мск.Конте грядущим летом может вернуться в чемпионат ИталииКак сообщает издание La Repubblica, наставник «Челси» Антонио Конте раздумывает над возвращением в чемпионат Италии.Златан Ибрагимович: Дети просили меня перейти в «МЮ»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, что дети летом просили его перейти в английский клуб.«Лестер» снова проиграет. Прогноз Николая Яременко на сегодняшний матч«Лестер» снова проиграет. Прогноз Николая Яременко на сегодняшний матчПрогноз Николая Яременко на матч «Лестер» – «Ливерпуль».Сразу два игрока «Наполи» могут перейти в «Арсенал»Как сообщает Tuttomercatoweb, лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Лоренцо Инсинье.Антонио Конте: У «Челси» есть Виллиан, поэтому я могу спать спокойноАнтонио Конте: У «Челси» есть Виллиан, поэтому я могу спать спокойноГлавный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после победы над «Суонси» в матче 26-го тура АПЛ (3:1).«Арсенал» планирует усилиться защитником «ПСЖ»Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Sport Mediaset.Букмекеры не верят в назначение Хиддинка в «Лестер»Главным кандидатом на пост главного тренера «Лестера», ставший вакантным после отставки Клаудио Раньери, по мнению букмекеров является Найджел Пирсон.Де Врей отверг предложение «Челси» ради перехода в «Манчестер Юнайтед»По информации издания Express, грядущим летом состав «Манчестер Юнайтед» пополнит защитник сборной Голландии Стефан Де Врей.Антонио Конте: Фабрегас? Наша общая цель важнее отдельно взятого игрокаГлавный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Суонси» 26-м туре АПЛ (3:1) похвалил своих подопечных, а также высказался об игре полузащитника Сеска Фабрегаса, который перестал проходить в основу «синих».Жозе Моуринью: Златан? Никогда не уговариваю игрока продлить контрактЖозе Моуринью: Златан? Никогда не уговариваю игрока продлить контрактГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопросы журналистов после победы над «Саутгемптоном» (3:2) в финале Кубка английской лиги.
Главные новости
Футбол
Раньери отдал половину компенсации за разрыв контракта с «Лестером» на благотворительность
Футбол
Конте не намерен покидать «Челси»
Хоккей
НХЛ. «Нью-Джерси» играет с «Монреалем» и другие матчи
Футбол
Юрген Клопп: Мы позволили сопернику быть прошлогодним «Лестером»
Футбол
Джейми Варди: Мы прочитали о себе много несправедливых вещей в прессе и хотели ответить на критику
Футбол
Дэниел Дринкуотер: Можете назвать победу «Лестера» реакцией на увольнение тренера
Биатлон
Бьорндалена обокрали на пути в Пхенчхан
Футбол
Массимилиано Аллегри: Учу ли я английский или испанский? В школе у меня были проблемы даже с итальянским
Футбол
Крэйг Шекспир: Видел по глазам игроков «Лестера», что сегодня они готовы биться
Биатлон
Симон Шемпп пропустит этап Кубка мира в Пхенчхане из-за болезни
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Джейми Варди
Джейми Вардивсе новости
Клаудио Раньери
Клаудио Раньеривсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости