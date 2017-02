«Считайте это реакцией на увольнение тренера». Как «Лестер» победил без Раньери

Джейми Варди празднует гол в ворота "Ливерпуля" Источник: Reuters

Действующие чемпионы Англии прервали серию неудач в АПЛ сразу после отставки Клаудио Раньери.

В 26-м туре АПЛ под горячую руку «лисам», впервые за долгое время оказавшимся в центре внимания всей футбольной Англии на минувшей неделе, попал «Ливерпуль». Пожалуй, преувеличивать значимость этого успеха «Лестера» не стоит: в конце концов, команда Юргена Клоппа в последние недели откровенно буксует. Из семи последних матчей в рамках национального первенства мерсисайдцы выиграли только один.

«Было ясно, что матч получится боевым и эмоциональным, но нам нужно было хотя бы навязать оппонентам плотную борьбу. Наша вина состоит в том, что мы позволили сопернику быть прошлогодним «Лестером». Моя команда заслуживает критики. В последнее время мы крайне нестабильны» Юрген Клопп

И все же чемпионы страны сделали важнейший турнирный шаг, который, вполне возможно, спасет их от исторического конфуза: вылета в чемпионшип сразу после сенсационного триумфа в сезоне-2015/16. Так или иначе, «синие» покинули опасную зону и поднялись на 15-ю строчку таблицы премьер-лиги.

На домашнем стадионе «Лестер» отдал соперникам мяч (хозяева владели им лишь 39% игрового времени), но при этом предложил высокий прессинг. Как отметил после матча автор дубля Джейми Варди, команда вернулась к основам, и к той тактике, которая еще недавно регулярно приносила успех.

«Мы прочитали в прессе много обидных и несправедливых вещей в свой адрес, и хотели как-то ответить на критику. Сегодня мы доказали многое, но теперь хотим демонстрировать такой футбол регулярно. Честно говоря, я не знаю, почему мы не играли так раньше. Мы много работали на тренировках, но в матчах игра не давалась. Был очень расстроен из-за своей низкой результативности в этом сезоне. Надеюсь, еще смогу исправить ситуацию» Джейми Варди

Примечательно, что гол 30-летнего нападающего, забитый до перерыва, стал первым для его команды в рамках премьер-лиги в 2017 году. Кроме того, чемпионы прервали серию из пяти поражений в АПЛ кряду.



Конечно, не мог остаться в стороне от происходящего и Гари Линекер: бывший нападающий «лис» и сборной Англии, ныне - футбольный эксперт, которого скоропостижная отставка Клаудио Раньери довела до слез.

«Отличная победа «Лестера». Жду обилия высказываний в духе «Мы сделали это для Клаудио». Надеюсь, его пригласят на следующий домашний матч команды и попрощаются с тренером правильно - так, как он этого заслуживает», - написал Линекер в своем твиттере.

Great win for Leicester. Waiting for the "We did it for Claudio" quotes. I do hope they invite him to a home game to say goodbye properly. — Gary Lineker (@GaryLineker) 27 февраля 2017 г.

Но пока игроки, по слухам, напрямую повлиявшие на принятие решения об увольнении Раньери, не торопятся отдавать бывшему наставнику должное. Один из героев матча с «Ливерпулем» Дэнни Дринкуотер высказался в довольно-таки агрессивном ключе:

- Чувствую себя превосходно. Нам нужно использовать этот успех для дальнейшего прогресса в игре. Можете назвать сегодняшнюю победу реакцией на увольнение тренера. Мы решили вернуться к базовым принципам в игре, действовать попроще. Старались сократить количество ошибок, активно прессинговали соперника. Эта тактика создавала проблемы для «Ливерпуля» и помогала нам взять верх, - заявил полузащитник.

Высокую самоотдачу своих подопечных отметил и Крэйг Шекспир - бывший ассистент Раньери, которому на первых порах доверили вывести команду из кризиса.

«Видел по глазам игроков, что сегодня они готовы биться. Внутри у них горел огонь. Играть под давлением нелегко, но футболисты заслужили кредит доверия. Это хорошее начало, но пока только начало. Сегодня я доволен действиями каждого. И, конечно, команде очень помогли наши болельщики» Крэйг Шекспир

It wasn't a bad audition...



Craig Shakespeare is firmly in contention for the #LCFC job on a permanent basis.

➡️ https://t.co/lFft04xJwL pic.twitter.com/avrgcDqgx5 — BBC Sport (@BBCSport) 27 февраля 2017 г.

Как знать, может быть этот специалист с претенциозной фамилией тоже станет для «Лестера» знаковой фигурой - в конце концов, былыми достижениями коллектив обязан и ему. Но, по информации британских СМИ, клубные боссы уже ведут активные переговоры с Роберто Манчини, Найджелом Пирсоном и даже с 70-летним Гусом Хиддинком. А вот прекрасно знакомый фанатам «лис» Мартин О'Нил, ныне удачно работающий со сборной Ирландии, уже взял самоотвод.

Президенту клуба Вичаю Шриваддханапрабха в ближайшее время предстоит принять еще одно непростое решение. А пока тайский бизнесмен делает все от себя зависящее, чтобы оградить футболистов от нападок прессы и излишнего ажиотажа.

«Это было болезненное решение, но мы должны были действовать в интересах клуба, даже вопреки собственным чувствам. Вся ответственность лежит на руководстве клуба, и ко всему произошедшему никак не были причастны наши футболисты. Несправедливо то, что игроков «Лестера», которые были преданы тренеру, теперь обвиняют в нелояльности к нему. У нас остается более четверти сезона на то, чтобы исправить ситуацию. Главное - добиться того, чтобы «Лестер» сохранил прописку в премьер-лиге. Нужно объединить усилия и защитить то, чего мы достигли вместе с Раньери» Вичай Шриваддханапрабха, президент клуба

4 марта, в матче 27-го тура чемпионата Англии «Лестер» сыграет на своем поле с «Халл Сити», а «Ливерпуль» в тот же день примет лондонский «Арсенал».