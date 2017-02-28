Юлия Ефимова: Я заключила пари со своим тренером. И знаете, кто победил? (видео)

Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова дала интервью «Советскому спорту».

Вчера, 27 февраля, первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team завершила первый предсезонный сбор – и вылетела с острова Бали (Индонезия) в Сидней (Австралия). Там она продолжит подготовку к чемпионату России (10-14 апреля) и выступит на первых соревнованиях – открытом чемпионате Нового Южного Уэльса (3-5 марта). Впечатлениями от сбора поделилась лидер Efimova Team, трехкратный призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова.

- Главный итог первого сбора: я сильно устала, - призналась Ефимова. – Три месяца без каких-либо тренировок, конечно, не могли пройти бесследно. Мне было очень тяжело – и работать, и восстанавливаться после тяжелой работы. Даже возникали нюансы со здоровьем – растяжения, судороги… Так сложилось, что по разным причинам подготовку к сезону я начала очень поздно. До чемпионата России – отборочного на чемпионат мира – осталось очень мало времени. Поэтому подготовку мы начали в ускоренном режиме. И я выкладывалась без какой-либо жалости, без всяких капризов. На третьей неделе стало немного полегче. Мы даже выступили на контрольном старте…

- Что это был контрольный старт?

- Ну, как контрольный старт… Перед нами в бассейне Tirtayasa Kolam Renang каждое утро тренировалась сборная Индонезии, которую возглавляет австралийский специалист. Однажды мы приехали, а индонезийцы проводят что-то вроде внутренних соревнований – контрольный старт. Мы очень устали после серьезной работы накануне, поэтому уговорили главного тренера Андрея Михайловича Ефимова пойти на спор: если 50 м брассом проплывем без разминки очень быстро – тренировку нам отменят. Андрею Николаеву надо было выплыть из 29 секунд, мне – из 31, Вере Калашниковой – из 33.





- И как, получилось?

- Облом. Мы, конечно, все обогнали единственную участницу из сборной Индонезии. Но быстрее установленных нормативов никто не проплыл. Поэтому после этого старта нам всем пришлось работать полную тренировку.





Делать было нечего, дело было вечером😁🙈🐒 Happy Valentine's Day everyone 😘 Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Фев 13 2017 в 10:41 PST





- Как вообще оцениваете первый сбор, новых партнеров?

- Отличный сбор, замечательные ребята. Честно говоря, все получилось даже лучше, чем я рассчитывала. Главное – мы все умеем работать. Посмотрим, что из этого получится. Я думаю, что будет хорошо!

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА

- Первый сбор нашей команды оцениваю позитивно, - сказал главный тренер Efimova Team Андрей Ефимов. – Самое важное, что мы начали подготовку к чемпионату России. Конечно, эти три недели было очень тяжело. Всем – не только спортсменам (улыбается). Ребята приехали на сбор на Бали в разном физическом состоянии. Юлия Ефимова не тренировалась больше трех месяцев – с окончания прошлогоднего Кубка мира. Ей пришлось особенно сложно.

Off to Sydney✈️🤗. Подписываемся на @efimova_team и следим за обновлениями, постараемся, чтоб их было много!😅 Фото и видео отчёты нашего тренировочного процесса💪🏼🏊🏻‍♀️🏊🏼 Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Фев 27 2017 в 5:31 PST

Веру Калашникову и Андрея Николаева я увидел в работе первый раз и не знал, как они готовились раньше. Им, конечно, пришлось приспосабливаться к нашей системе подготовки – с одной тренировкой на воде в день, с небольшими объемами, но на скоростях, близких к соревновательным. Я не из тех специалистов, которые с первой тренировки сразу понимают, какие у спортсмена проблемы, что ему нужно поменять, а что нет. Долго присматриваюсь, анализирую… Конечно, я увидел, что требует у ребят корректировок – но и перспективы тоже увидел.

- Какие задачи ставите перед своими спортсменами на открытом чемпионате Нового Южного Уэльса в Сиднее?

- Никаких ориентиров. Все спортсмены должны выложиться полностью – и показать уровень текущей готовности. Рассматриваем этот старт, как этап подготовки к чемпионату России, отборочному на чемпионат мира. После чемпионата Нового Южного Уэльса останется еще месяц, чтобы что-то подправить, откорректировать.