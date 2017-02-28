Лучший фильм: «Зенит» – «Спартак». Итоги альтернативного Оскара
Источник: ФК «Зенит»
«Советский спорт» подводит итоги футбольного Оскара, где экспертами были наши читатели.
Лучший фильм: матч 9-го тура сезона-2016/17 «Зенит» – «Спартак» (4:2) - 47% голосов.
Футболисты «Зенита» празднуют гол в ворота «Спартака»Источник: ФК «Зенит»
Лучший режиссер: Курбан Бердыев («Ростов») – 58%.
«Ростов» Курбана Бердыева завоевал серебряные медали чемпионата России-2015/16Источник: ФК «Зенит»
Лучший сценарий: матч 15-го тура сезона 2016/17 «Краснодар» – «Зенит» (2:1) – 55%.
«Краснодар» вырвал победу у «Зенита», забив два мяча в дополнительное времяИсточник: ФК «Краснодар»
Лучший актер: Квинси Промес («Спартак», 14 голов, 9 передач) – 35%.
По итогам сезона 2015/16 Промес стал вторым бомбардиром чемпионатаИсточник: ФК «Зенит»
Лучший актер второго плана: Тимофей Калачев («Ростов», 6 передач) – 30%.
Тимофей Калачев вместе с «Ростовом» занял второе место в чемпионате, вышел в Лигу чемпионов и теперь выступает в плей-офф Лиги ЕвропыИсточник: Photo.sovsport.ru
Лучшие визуальные эффекты: «Спартак» - ЦСКА. Перфоманс болельщиков красно-белых: гигантский кабан с головой лошади – 48%.
Гигантское изображение кабана фанаты «Спартака» растянули во время дерби 29 октября 2016-го. Фото: fanat1k.ru
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