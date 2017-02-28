Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -Авангард
Футбол  Урал- : -Краснодар
Футбол  Спартак- : -Согндал
Хоккей  Барыс- : -Трактор
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Баскетбол  Локомотив- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лучший фильм: «Зенит» – «Спартак». Итоги альтернативного Оскара

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Лучший фильм: «Зенит» – «Спартак». Итоги альтернативного Оскара
Источник: ФК «Зенит»

«Советский спорт» подводит итоги футбольного Оскара, где экспертами были наши читатели.

Лучший фильм: матч 9-го тура сезона-2016/17 «Зенит» – «Спартак» (4:2) - 47% голосов.

Футболисты «Зенита» празднуют гол в ворота «Спартака»
Футболисты «Зенита» празднуют гол в ворота «Спартака»Источник: ФК «Зенит»

Лучший режиссер: Курбан Бердыев («Ростов») – 58%. 

«Ростов» Курбана Бердыева завоевал серебряные медали чемпионата России-2015/16
«Ростов» Курбана Бердыева завоевал серебряные медали чемпионата России-2015/16Источник: ФК «Зенит»

Лучший сценарий: матч 15-го тура сезона 2016/17 «Краснодар» – «Зенит» (2:1) – 55%.

«Краснодар» вырвал победу у «Зенита», забив два мяча в дополнительное время
«Краснодар» вырвал победу у «Зенита», забив два мяча в дополнительное времяИсточник: ФК «Краснодар»

Лучший актер: Квинси Промес («Спартак», 14 голов, 9 передач) – 35%. 

По итогам сезона 2015/16 Промес стал вторым бомбардиром чемпионата
По итогам сезона 2015/16 Промес стал вторым бомбардиром чемпионатаИсточник: ФК «Зенит»

Лучший актер второго плана: Тимофей Калачев («Ростов», 6 передач) – 30%.

Тимофей Калачев вместе с «Ростовом» занял второе место в чемпионате, вышел в Лигу чемпионов и теперь выступает в плей-офф Лиги Европы
Тимофей Калачев вместе с «Ростовом» занял второе место в чемпионате, вышел в Лигу чемпионов и теперь выступает в плей-офф Лиги ЕвропыИсточник: Photo.sovsport.ru

Лучшие визуальные эффекты: «Спартак» - ЦСКА. Перфоманс болельщиков красно-белых: гигантский кабан с головой лошади – 48%.

Гигантское изображение кабана фанаты «Спартака» растянули во время дерби 29 октября 2016-го. Фото: fanat1k.ru
Гигантское изображение кабана фанаты «Спартака» растянули во время дерби 29 октября 2016-го. Фото: fanat1k.ru

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Геннадий Орлов: В «Зените» все позиции проблемныеКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов считает, что трансферная кампания «Зенита» не слишком удалась.Последний матч «Спартака», Кубок и откровения Могилевца. Пока вы спали (видео)Последний матч «Спартака», Кубок и откровения Могилевца. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Александр Бубнов: Шалимову было легче возглавить клуб, чем КарререФутбольный эксперт Александр Бубнов считает, что Игорю Шалимову было проще возглавить «Краснодар», чем Массимо Каррере принять «Спартак».Фернандо: «Спартак» – российский «Фламенго»!Фернандо: «Спартак» – российский «Фламенго»!Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал «Советскому спорту» о сборах, борьбе за чемпионский титул, Массимо Каррере и Луисе Адриано.«Спартак» – «Согндал». Текстовая трансляция начнется в 19:30Контрольный матч московского «Спартака» на сайте «Советского спорта».Артем Ребров: Могу всех успокоить – во вратарском коллективе «Спартака» никаких проблемГолкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал об отношениях со своими партнерами по клубу Сергеем Песьяковым и новичком красно-белых Александром Селеховым.Лучший бомбардир чемпионата Израиля может перейти в «Зенит»Как сообщает интернет-портал Fotbolti, «Зенит» планирует укрепить атакующую линию нападающим сборной Исландии Видару Кьяртанссону.«Иванович – рабоче-крестьянский парень». Итоговый рейтинг трансферов Ловчева«Иванович – рабоче-крестьянский парень». Итоговый рейтинг трансферов ЛовчеваВ конце прошлой недели завершилась трансферная кампания в РФПЛ.Фернандо: Луис Адриано - прирожденный бомбардирПолузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, как в команде адаптируются новички, в том числе и нападающий Луис Адриано.Фернандо: «Краснодар» - соперник опасныйПолузащитник «Спартака» Фернандо поделился мнением о ближайшем матче в чемпионате России против «Краснодара».Денег нет, но они держатся. Траты клубов РФПЛ год назад и сейчасДенег нет, но они держатся. Траты клубов РФПЛ год назад и сейчас«Советский спорт» сравнил траты клубов РФПЛ сейчас и в прошлом году, а порассуждал о современных рыночных тенденциях.Боккетти, Зе Луиш и Комбаров вернулись в общую группу «Спартака»Футболисты «Спартака» продолжают сбор в испанской Марбелье.ЦСКА с 28 февраля начнет в Ватутинках готовиться к матчу с «Зенитом».ЦСКА завершил сбор в Испании и накануне вернулся в Москву.ЦСКА – «Зенит». Главным арбитром назначен ЕгоровОфициальный сайт РФС сообщил имена судей и инспекторов, назначенных на матчи 18-го тура премьер-лиги.Вагит Алекперов: «Спартак» всегда чемпионПрезидент «Лукойла» Вагит Алекперов оценил шансы «Спартака» на победу в чемпионате России.«Зенит» начал подготовку к матчу против ЦСКА27 февраля футболисты «Зенита» на базе в Удельном парке начали готовиться к матчу 18-го тура чемпионата России против ЦСКА.Халк или Промес, кабан или майонез? Вручи свой «Оскар» в российском футболе!Халк или Промес, кабан или майонез? Вручи свой «Оскар» в российском футболе!Почувствуй себя критиком академии футбольного искусства.Проблемы «Спартака», цель ЦСКА и облом «Урала». Пока вы спали (видео)Проблемы «Спартака», цель ЦСКА и облом «Урала». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.«Хотим повторить, что получилось со «Спартаком». Как «Тосно» готовится к «Локо»«Хотим повторить, что получилось со «Спартаком». Как «Тосно» готовится к «Локо»Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко – о кубковом дежавю и готовности Артема Милевского.«Футбол «Спартака» – нудятина какая-то». Ловчев о матче красно-белых«Футбол «Спартака» – нудятина какая-то». Ловчев о матче красно-белыхОбозреватель «Советского спорта» разочарован игрой «Спартака» в контрольном матче против норвежского «Сарпсборга» (1:0).
Главные новости
Футбол
«Лестер» побеждает без Раньери, Бьорндалена обокрали, а в НХЛ бушует свинка. Главные новости утра
Хоккей
Владислав Третьяк: Похороны Петрова, скорее всего, пройдут 2 марта
Хоккей
Легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров скончался на 70-м году жизни
Футбол
Александр Бубнов: Шалимову было легче возглавить клуб, чем Каррере
Футбол
Президент «Саутгемптона»: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не получат ван Дейка
MMA
Допинг-тесты Нурмагомедова перед боем с Фергюсоном оказались отрицательными
Хоккей
Кучеров и Радулов - первая и вторая звезды дня в НХЛ
Футбол
Сергей Прядкин: Финансовая ситуация в «Томи» отрицательно сказывается на имидже РФПЛ
Плавание
Тренер по плаванию Андрей Ефимов: Первый сбор нашей команды оцениваю позитивно
Хоккей
Хет-трик Кучерова принес победу «Тампе» в матче с «Оттавой»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости