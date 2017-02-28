Последний матч «Спартака», Кубок и откровения Могилевца. Пока вы спали (видео)

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Заключительный спарринг

В понедельник «Спартак» провел одну тренировку. Все те, кто участвовал в контрольном матче с «Сарпсборгом» (а играл один состав, без замен), занимались в восстановительном режиме. Все остальные провели полноценное занятие, в котором превалировала тактика. Комбаров, Боккетти и Зе Луиш, получившие микротравмы, вернулись в общую группу. Индивидуально занимается только Ананидзе, у которого выявлено растяжение мышц бедра.





Сегодня «Спартак» сыграет последний матч на зимних сборах. Соперник – норвежский «Согндаль». Изначально спарринг-партнером была «Волеренга», но что-то не сложилось. На данный момент это команды примерно одного уровня – в сезоне-2016 «Волеренга» финишировала десятой, а «Согндаль» – одиннадцатым. Так что принципиальной разницы нет. Матч начнется в 19.30 (мск).



Фото: официальный сайт «Спартака»

«Краснодар» – «Урал»

Сегодня официально откроется, то есть возобновится российский футбольный сезон. В 1/4 финала Кубка России «Урал» примет «Краснодар»… в Краснодаре. Впрочем, матч уникален не только и не столько этим переносом из Екатеринбурга; в последние годы это стало обычным явлением. А датой. 28 февраля, подумать только! Ну, в Краснодаре можно играть круглый год.

В этой истории с переносом в ином свете предстал «Урал». Вчера клуб призвал болельщиков устроить флешмоб – записывать видео-обращения к команде. А сегодня стало известно, что все желающие смогут посмотреть матч в одном из кинотеатров Екатеринбурга. При этом все расходы клуб взял на себя. Такое отношение – редкость в нашем футболе. О болельщиках у нас если и вспоминают, то в последнюю очередь. «Ростов», наверное, заломил бы такой ценник за билет в кинотеатр, что пришлось бы кредит брать…





Подготовка к центральному матчу тура

«Зенит» приступил к подготовке к матчу с ЦСКА. Вчера питерцы провели первую тренировку в своем тренировочном центре. До 2 марта включительно «Зенит» будет работать здесь, а затем отправится в Москву.



Фото: официальный сайт «Зенита»

Игроки ЦСКА сегодня пройдут медосмотр и соберутся на базе в Ватутинках, где и возобновят подготовка к матчу с «Зенитом». Хорошая новость – Федор Чалов продлил контракт с клубом до конца сезона-2019/20.

Судьбоносный матч ЦСКА – «Зенит» состоится в субботу.

«Задачу выполнили»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал о том, как прошла подготовка к сезону. Следите за этой командой: может выстрелить.

– Я очень доволен тем, как сложились сборы, как прошла подготовка ко второй части сезона. У нас была задача набрать определенный объем тренировочной работы и игровой объем через товарищеские матчи, которых у нас было много. В этих встречах команда проявила себя хорошо, все футболисты сыграли на должном уровне. Считаю, что мы набрали хорошую форму. Безусловно, были и неприятные моменты – в последнем товарищеском матче получил травму Рочина, это очень обидное повреждение, степень тяжести мы пока озвучить не можем. Были также контактные повреждения у Лестьенна и Сонга, но кроме этих случаев травм больше нет. В целом задачу мы выполнили.





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