«Лестер» жив! Главные события 26-го тура АПЛ

«Советский спорт» рассказывает о самом важном, что произошло в английском футболе в минувшие выходные.

ИБРАГИМОВИЧ И ДЕТИ

Главным событием выходных стал финал Кубка лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном». В центре внимания оказался шведский форвард «Юнайтед» Златан Ибрагимович, сделавший дубль и забивший в том числе победный гол на последних минутах.

А после игры Ибра, находясь в благодушном настроении, принялся откровенничать с журналистами. В частности, 35-летний футболист заявил, что перейти в «МЮ» его просили сыновья – Макс и Винсент. «Я не приезжал в Англию раньше, потому что не было подходящего момента. Даже когда мои дети сказали, что хотят видеть меня играющим за «Юнайтед», я не думал об этом всерьез. А потом позвонил Жозе, с которым у меня особые отношения. Да, мои мысли были далеко отсюда, но потом дети и Жозе переубедили меня», - рассказал Ибра.

К слову, для шведа Кубок лиги стал 30-м трофеем, выигранным им с начала профессиональной карьеры в 1999 году.

Для главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью этот Кубок лиги – уже четвертый в карьере, и по этом у показателю он сравнялся в великими Брайаном Клафом и Алексом Фергюсоном. А, кроме того этот трофей может стать отличным громоотводом в конце сезона, если «Юнайтед» вдруг не попадет в Лигу чемпионов.

СТРАСТИ ПО ШЕКСПИРУ

«Лестер» в первом матче после отставки Клаудио Раньери обыграл «Ливерпуль». Причем все было похоже на лучшие образцы прошлого сезона – самоотверженная командная работа, быстрые контратаки, фирменные голы Джейми Варди в стиле «длинный пас на ход – рывок удар – мяч в сетке», ну и, конечно, везение.

Здесь, по идее, нужно сказать что-то про эмоциональный всплеск после ухода тренера, но с «Лестером» ситуация сложнее. Складывается четкое ощущение, что игроки «лис» и правда не хотели работать с Раньери и ходили к руководству просить о его отставке (в прессе упоминались имена Варди, а также Моргана, Шмайхеля, Олбрайтона). А, добившись своего, осознали, что теперь ответственность лежит целиком на их плечах. Тем более что принципиальное решение об увольнении Раньери было принято еще до матча Лиги чемпионов с «Севильей», в котором уже были видны проблески той игры, что показали «лисы» против «Ливерпуля».

Такой результат значительно увеличил шансы ассистента Раньери Крэйга Шекспира стать главным тренером «Лестера». Он давно в команде - помогал еще предшественнику итальянца Найджелу Пирсону, его, как сообщают местные репортеры, любят игроки.

«Могу ли я получить эту работу? Думаю, да. Переживаю ли я из-за этого? Нет. Уверен, руководство примет правильное решение. Моей задачей было подготовить команду к матчу с «Ливерпулем», и я это сделал», - сказал Шекспир.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ

Перед матчем «Челси» и «Суонси» на «Стэмфорд Бридж» состоялось чествование легенды лондонцев Фрэнка Лэмпарда. 648 матчей, 211 голов, лучший бомбардир в истории клуба, 11 трофеев в составе «синих» - цифры и факты не передают всего. Лэмпард был настоящим олицетворением «Челси».

К сожалению, у меня не было шанса сказать «до свидания», и я всегда очень сожалел об этом. Теперь эта возможность представилась, и я хочу сказать огромное спасибо всем вам», - обратился он к трибунам.

Проиграть в такой день «Челси» не мог. Этого и не случилось – «синие» добились очередной победы. Главным героем стал Сеск Фабрегас, проводивший 300-й матч в чемпионате Англии. Испанец забил сам и отдал голевой пас Педро. Кстати, Фабрегас сравнялся с Лэмпардом по числу результативных передач в премьер-лиге – на их счету по 102 паса. Больше только у легенды «МЮ» Райана Гиггза – 162 передачи.

После 26 туров «Челси» набрал 63 очка – на три больше, чем на этом же отрезке дистанции в сезоне-2014/15, когда «синие» в последний раз взяли титул.

СОТНЯ КЕЙНА

Похоже, нет в премьер-лиге соперника более удобного для «Тоттенхэма», чем «Сток Сити» - в первом круге «шпоры» выиграли в гостях со счетом 4:0, а сейчас повторили этот результат уже на «Уайт Харт Лейн».

Главным героем стал форвард лондонцев Харри Кейн, сделавший хет-трик и разменявший первую сотню голов за карьеру – теперь в его профайле значатся 102 мяча. Тут, правда, следует оговориться, что сюда ходят и голы, забитые в низших лигах за «Лейтон», «Милуолл» и «Лестер», так что, например, в наш клуб Григория Федотова он бы пока еще не прошел.

Но в любом случае достижение Кейна заслуживает уважения, ведь ему только 23 года (24 исполнится в июле). На счету нападающего 66 голов в чемпионате Англии - в этом возрасте больше него в премьер-лиге забивали только пять человек (Майкл Оэун, Робби Фаулер, Уэйн Руни, Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку). А если взять четыре ведущих европейских лиги, то со старта сезона-2015/15 результативнее Кейна, на счету которого за этот период 81 гол, играют всего шесть человек – Роналду, Лео Месси, Луис Суарес, Роберт Левандовски, Гонсало Игуаин и Пьер-Эмерик Обамеянг. Отличная компания, не правда ли?

БЕЙ СВОИХ, ЧТОБЫ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ

Болельщики «Кристал Пэлас» имеют репутацию одних из самых ярких и живых в Англии. Если на многих стадионах воцарилась поистине театральная атмосфера, а трибуны забиты жующими попкорн туристами, то на «Селхерст Парк» царит дух старого доброго английского футбола.

Иногда, правда, ребята перегибают палку. Перед важнейшей игрой с «Мидлбсро» фанаты попортили командный автобус, щедро расписав его граффити – «Кристал Пэлас ФК» на сине-красно-белом фоне. Ущерб оценивается примерно в 40 тысяч фунтов – мойки и автосервисы в Лондоне дороги.

Самое смешное, что фанаты думали, будто это автобус, предоставленный их клубом для «Мидлсбро». Он стоял рядом с гостиницей недалеко от стадиона «Селхерст Парк». Представители «Пэлас» сообщили, что подали заявление в полицию.

Впрочем, проведенная акция помогла – лондонцы одержали важнейшую победу над прямым конкурентом в борьбе за выживание (1:0).