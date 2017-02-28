Хабиб Нурмагомедов: Я заставил Тони нервничать. Но теперь разговоры закончились

Российский боец легкого веса Хабиб Нурмагомедов, которому 5 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 209 предстоит сразится против американца Тони Фергюсона за «временный» титул чемпиона организации, дал интервью Ариэлю Хельвани в передаче The MMA Hour.

О РАЗГОВОРЕ С ФЕРГЮСОНОМ ВО ВРЕМЯ ТЕЛЕФОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

- Тони нервничал, как и все мои соперники. Я повеселился от души. Я шутил, заставил Фергюсона нервничать. Но теперь все разговоры закончились. До боя осталось всего пять дней. 5 марта мы проведем с Тони бой — бой, который будет главным на турнире UFC 209. Считаю, что наш поединок будет величайшим за всю историю легкого веса.

О СВОЕЙ СЛАВЕ

- Моя слава стала меня беспокоить. Если я завоюю пояс чемпиона, то популярность только возрастет. Мне больше нравится, когда люди меня не узнают. Все подходят, начинают спрашивать о ММА. Иногда я от этого очень устаю.

О ПОДДЕРЖКЕ

- Бой в воскресенье очень важен для меня. Он важен для всех моих фанатов. Меня будут поддерживать 1,4 миллиарда мусульман, 500 миллионов человек из стран бывшего СССР. Представляете, два миллиарда человек будут болеть за меня. Я верю, что смогу оправдать их ожидания и выполнить свою задачу.

О ТОНИ ФЕРГЮСОНЕ

- UFC собирался устроить мне поединок против Киесу или Альдо. Тони не соглашался драться со мной. Не хотел другого соперника, кроме Фергюсона. Так что, Тони должен быть благодарен мне, что этот поединок стал реальным. Бой с этим американцем самый сложный для меня в UFC. Никто не заставит меня сдаться. Тони говорит, что в четвертом или пятом раунде будет издеваться надо мной? Это пустой треп.

О ЧЕМПИОНСТВЕ

- На кону «временный» пояс чемпиона. Но я не парюсь по этому поводу. Люди и так знают, кто есть кто. В воскресенье я стану настоящим чемпионом UFC. Конор Макгрегор ничего не сможет сделать. Единственный шанс для него — это подраться со мной. Но я сомневаюсь, что он не затрусит. Я не обсуждал дальнейшие планы с UFC. Может быть, они опять сделают Конору денежный поединок. Сейчас я сосредоточен на Тони.

О СЛОВАХ ФЕДОРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО — О ТОМ, ЧТО UFC НЕ ВЫГОДНО, ЧТОБЫ ХАБИБ БЫЛ ЧЕМПИОНОМ

- Если бы UFC был против того, чтобы я стал чемпионом, мне бы не дали бой за титул. До этого я много пропустил из-за различных операций и потерял места в рейтинге. Это была моя вина, я травмировал ребро и ногу. Но отчасти я согласен с Федором, но не до конца. На турнире UFC 205 я должен был драться за пояс против Эдди Альвареса, а не Макгрегор. Но они устроили бизнес-шоу. Дана Уайт выводит ММА на новый уровень, за это я благодарен ему. Но, он иногда несет какую-то чушь.

О БОЕ В РОССИИ

- Сложно говорить, состоится ли мой следующий поединок в России. Это зависит от Конора Макгрегора. Если ирландец захочет, то UFC сделает турнир в России. Если Конор укажет на Лас-Вегас или Ирландию, то все мы поедем туда.

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Кто: Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Тони Фергюсон (США)

Весовая категория: легкая (бой за титул «временного» чемпиона)

Места в мировом рейтинге. Нурмагомедов (6-е, бои 24-0); Фергюсон (3-е, бои 22-3)

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 10 из 10