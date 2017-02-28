«Ушел Харламов, теперь нет Петрова…» Колоссальная потеря для хоккея (видео)

Владимир Петров

Об уходе Владимира Петрова говорит бывший защитник ЦСКА, заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев.

- Только что об этом узнал. Это большое потрясение… - говорит Гимаев. – В последнее время я всегда общался с Петровым, когда мы встречались. Другое дело, что Владимир Владимирович уже не так часто приходил на хоккей. И бросалось в глаза, что у него были серьезные проблемы со здоровьем. За последний год он очень сильно сдал. Шел по лестнице в ЦСКА, лифта нет – наверху был весь белый.

- «Ночью 28 февраля в возрасте 69 лет умер легендарный советский хоккеист Владимир Петров. Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР…» - сообщается на сайте ФХР. Расскажите о Петрове тем молодым, кто не видел его игру.





- Я считаю, что тройка Михайлов – Петров – Харламов была сильнейшей в истории нашего хоккея. Сужу по тому, против кого и с кем я играл. Настолько они дополняли друг друга, были взаимозаменяемы. У них был высочайший уровень мастерства. Никогда не возникало ситуаций, что кто-то отдал неудобную передачу, чтобы партнер не мог принять шайбу или бросить. Петров был оснащен потрясающе.

Невероятно уверенный в себе игрок. По-спортивному наглый. Шел напролом как танк.

Вот бывает, что ты встаешь на вбрасывание. И против тебя – тоже сильный хоккеист. Ты должен дать ему понять, что ты намного сильнее. Вот у Петрова это уже по взгляду было видно. Он доминировал на площадке, тем более с такими партнерами.

И по жизни у Петрова всегда была своя позиция. Всегда! Спорил даже с великими тренерами. А еще – очень жизнерадостный мужчина с большой энергией.

- Это ведь Владимир Петров как центр сдерживал Фила Эспозито в Суперсерии-1972.

- Конечно. Петров – абсолютный лидер, и он мог остановить кого угодно.

- Владимиру Петрову принадлежит большой рекорд, когда он на одном чемпионате мира набрал, если не ошибаюсь, 34 очка. Рядом даже никто не стоит!

- Да вот простой пример. Виктор Тихонов создал тройку Жлуктов – Балдерис – Капустин. И на тренировках ставил против звена Петрова. Так микроматчи заканчивались со счетом где-то 11:3 или 9:2 в пользу тройки Петрова. Они их просто рвали, не давали из зоны выйти. Настолько доминировали. Я никогда не видел такого сыгранного звена. Причем они с Харламовым и Михайловым все были разными, но здорово дополняли друг друга.

- Велика роль Петрова и после хоккейной карьеры, он многое сделал для ЦСКА.

- Когда «Роснефть» пришла в клуб, и пригласили Владимира Владимировича, то он стал главным советником по хоккею. Мнение Петрова было очень весомым, и он имел точку зрения по любому вопросу.

Не забывайте также, что с осени 2013 года Владимир Петров был президентом «Золотой шайбы», многое сделал благодаря своему авторитету.

Это колоссальная потеря для отечественного хоккея. Ушла целая эпоха. Умер Харламов, теперь нет Петрова, могучего и достойного человека. Хотел бы выразить свои искренние соболезнования.