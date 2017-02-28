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Подарят ли Капризов с Умарком праздник Уфе?

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Подарят ли Капризов с Умарком праздник Уфе?
Источник: ХК «Ак Барс»

Вчера определились первые четвертьфиналисты на Западе. Вполне предсказуемо ими стали армейцы, московские и питерские. Вероятно, завтра мы узнаем полный состав пар, если московские динамовцы и железнодорожники одержат победы в родных стенах.

На Востоке ситуация видится запутаннее.

«Куньлунь Ред Стар» (8) - «Металлург» Мг (1)

Если отделить игру от результата, то команда из Пекина одну победу заслужила. Но состав исполнителей в хоре Владимира Юрзинова-младшего не позволяет превратить количество в качество. Увы, изысканные голы (из тех, что забил Виделль) весят ничуть не больше рабочих, «мусорных». Даже в плей-офф.

Позавчера расчехлили клюшки в плей-офф Мозякин и Зарипов. Капитан «Магнитки» скинул груз – набрал тысячное очко, а потом и разменял вторую тысячу баллов за результативность. Теперь перед ним новая высота – нетленный рекорд Вениамина Александрова (53 гола). Чтобы его побить, не хватает пяти шайб. Прямо-таки напрашивается ход – затянуть серию с китайцами. Это шутка.

Однако нелишне напомнить: в чемпионском 2014-м году «сталевары» в первом раунде один матч дебютанту КХЛ («Адмиралу») отдали и завершили серию со счетом 4-1.

Начало – 14.30 мск. КХЛ-ТВ

Счет в серии: 0-3 (2:4, 2:5, 2:3)

Матч

Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг

Место и дата

28 февраля 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

«Адмирал» (7) – «Авангард» (2)

- Не «Авангард» нас обыграл, - заявил после омской части серии генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов. При этом он не стал жаловаться на домашнее судейство и травмы своих игроков.

В воскресенье моряки, вернувшись после полуторамесячного отсутствия домой, выдали настоящий спектакль. А заглавную партию исполнил воспитанник «Авангарда» Максим Казаков, оформивший дубль.

Обычно дальневосточники делают ставку на блицкриг. Однако на этот раз получив голы в раздевалку и из раздевалки, они сумели забросить решающую шайбу. Казаков отважился на бросок с острейшего угла и застал врасплох вратаря-хорошиста Фурха.

Матч прошел с невиданным ажиотажем. Верится, что и сегодня нас ждет то же самое.

Хозяева лишились своего главного бомбардира Саболича, у которого сломана ключица. В лазарете Горшков и Макаренко. «Авангард» понес не менее ощутимую потерю в лице Бурдасова. Капитану команды защитнику Медведеву пришлось в третьем матче провести несколько смен в нападении.

В любом случае серия вернется в Омск.

Начало – 12.30 мск. КХЛ-ТВ HD

Счет в серии: 1-2 (1:2 ОТ, 3:6, 4:3)

Матч

Адмирал - Авангард - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

28 февраля 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

«Барыс» (5) – «Трактор» (4)

В Челябинске соперники нанесли друг другу удары почти равной силы. В Астане заговорил главный снайпер «барсов» и второй в чемпионате после Мозякина Доус, сделав дубль. Его вторая шайба может возглавить хит-парад самых красивых голов плей-офф. Новый капитан казахстанцев легко объехал защитника Кольцова и с острого угла вогнал шайбу под перекладину, передав привет вратарю Францоузу.

В прошлый воскресный вечер голкиперы сборной Чехии Фурх и Францоуз, словно сговорившись, пропускали решающие шайбы с острого угла.

Матч в Астане собрал 10 тысяч зрителей, меньше, чем последняя игра «Барыса» в регулярном чемпионате.

Тракторист Пестунов ознаменовал 500-ю для себя игру в КХЛ голом. Правда, шайба срикошетила в ворота от клюшки вратаря Карлссона, пытавшегося прервать передачу на дальнюю штангу.

Тщетно защитники челябинцев Денисов и Белов старались запугать соперников зубодробительным силовыми приемами. Судьбу встречи решило мастерство Доуса.

Начало - 16.30 мск. КХЛ-ТВ HD

Счет в серии: 2-1 (5:2, 1:5, 3:1)

Матч

Барыс - Трактор

Место и дата

28 февраля 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

«Салават Юлаев» (3) – «Ак Барс» (6)

Уфимцы остались верны себе. Ухитрились растранжирить перевес в счете 3:0. Но все-таки матч вытащили благодаря голу Лисина, который в форме «Ак Барса» выигрывал золото чемпионата страны в 2006-м. Лисин вообще стал злым гением Казани.

Опять у юлаевцев чехарда с вратарями. Начинал третий матч Гаврилов, а заканчивал Сведберг. Пора бы прекратить эти шараханья. В плей-офф должен играть один вратарь.

Команде Игоря Захаркина ни в коем случае нельзя беспричинно удаляться. У «барсов» с возвращением Азеведо прорезалось большинство.

Тоакже отметим второй кубковый гол Капризова, первые – Умарка и Куляша. Ожил Паршин, отдавший две передачи.

Хоккейная общественность долго обсуждала силовой прием защитника Захарчука, проведенный против уфимца Лазарева. Сыграно жестко, у пострадавшего сломаны грудные позвонки. Но это хоккей, где травмы неизбежны. В действиях «барса» судьи усмотрели только один криминальный момент – отрыв ног в заключительной фазе силового приема. Так что карательный орган лиги не изменил вердикт рефери – 2 минуты за «неправильную атаку».

А вот защитник уфимцев Гончаров, на последних секундах матча ударивший соперника концом черенка, заслужил более жесткое, чем две минуты, наказание – (5+20) и сегодня на лед не выйдет. В который уж раз эмоции Гончарова захлестывают разум.

В случае победы хозяев серию обязательно вернется в столицу Башкортостана.

Начало – 17.00 мск. «Матч ТВ», КХЛ-ТВ

Счет в серии: 1-2 (1:2, 1:2, 4:3)

Матч

Салават Юлаев - Ак Барс

Место и дата

28 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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