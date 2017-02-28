Джорджио Ди Чента: Поступок мартена Фуркада был глупостью

Самый титулованный спортсмен Всемирных военных игр в Сочи - двукратный олимпийский чемпион Турина-2006, капрал итальянской армии Джорджо Ди Чента дал эксклюзивное интервью нашему изданию. Великий лыжник вспомнил Олимпийские игры в Сочи-2014, а также рассказал, чем привлекает европейских спортсменов служба в рядах вооруженных сил своих стран.

Капрал Ди Чента мечтал выиграть «золото» Военных игр. Не смог. Лучший его результат в Сочи-2017 – четвертое место в командном спринте. Но итальянец не расстроился. Расстроенный Ди Чента – нонсенс.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Джорджио ДИ ЧЕНТА Родился 7 октября 1972 года в Толмеццо (Италия). С 16 лет входил в юниорскую сборную Италии. В 1995 году в возрасте 23-х лет попал в основную команду. Трижды становился бронзовым призером чемпионатов мира (1997, 1999, 2009) и выигрывал серебряную медаль на ЧМ-2005. Двукратный олимпийский чемпион 2006 года в Турине (Италия) на дистанции 50 км, и в эстафете 4х10 км. Серебряный призер Игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США) в эстафете 4х10 км. В 2010 году стал знаменосцем сборной Италии на Церемонии открытия Олимпийских игр в Ванкувере. Родная сестра Мануэла ди Чента – двукратная олимпийская чемпионка 1994 года по лыжным гонкам – на дистанциях 15 и 30 км. Является членом Международного олимпийского комитета с 1999 года.



ПРО ПОСЛЕДНИЕ ВОЕННЫЕ ИГРЫ

– Мистер Ди Чента, по прилету в Сочи вы сказали, что этот сезон может стать два вас последним в профессиональной карьере. Какое решение вы приняли?

– Пока у меня есть мотивация продолжать карьеру. У меня прекрасная жена и четверо замечательных детей – три дочери и сын, которому всего 10 лет. Чтобы содержать такую большую семью, мне необходимо тренироваться и участвовать в соревнованиях. Однако на следующих зимних Всемирных военных играх через четыре года в Германии я точно не выступлю.

– Ваша мечта завоевать золотую медаль Всемирных военных игр так и не осуществилась. В чем причина неудачи?

– Сказалось долгое путешествие в Россию: сначала из своего родного города Палуцца я добирался 10 часов на автобусе в Рим, затем на самолете в Сочи, и в гостиницу я попал далеко за полночь 24-го февраля, прямо перед первой гонкой. Если тебе 20 лет, то такие нагрузки легко переносятся, но мне уже 44 года и несколько дней отдыха перед стартом для меня играют решающую роль.

ПРО СЕМЬЮ

– Ваши дети занимаются лыжными гонками?

– Старшую дочку Лору никогда не интересовала спортивная карьера. Сейчас ей 20 лет и она изучает медицину в местном университете. Другие дочери Мартина и Гайа занимаются биатлоном, а сын Уильям – лыжными гонками. Сын уже становился победителем городских соревнований. Мои дети берут пример со своего дедушки - моего отца, который в свои 90 лет продолжает заниматься спортом, совершая ежедневные пробежки по горам.

– Вся ваша большая семья живет в одном доме?

– Да. Последние три года все мои деньги уходят на строительство нового дома. Я хотел, чтобы он был полностью деревянным, поэтому мне пришлось купить два грузовика для перевозки пиломатериалов. Но необходимость переросла в хобби – теперь я не могу оторваться от машин. Много времени провожу под капотом, копаясь в двигателе.

ПРО СОЧИ-2014

– Ваша соотечественница Аринна Фонтана, которая победила в трех дисциплинах шорт-трека на Военных играх в Сочи, сказала, что российская земля приносит ей удачу: два года назад в Москве она выиграла свое единственное «золото» чемпионатов мира, а на Олимпиаде в Сочи-2014 завоевала три медали. Какие у вас впечатления от России?

– На Играх 2014 года я не принял участие в масс-старте, потому что повредил спину во время мужской эстафеты. Сразу после эстафеты мне пришлось вернуться в Италию – лечь под скальпель.

– Не самые радужные воспоминания...

– Наоборот, я был в восторге от участия в сочинской Олимпиаде. И рад, что спустя три года здесь мало что поменялось. На Военных играх-2017 нас поселили в той же гостинице, где я жил во время Олимпиады. Я бы с удовольствием приезжал в Сочи, в Москву или Санкт-Петербург вместе с семьей в отпуск, но это проблематично из-за необходимости получать российскую визу в Риме, который находится в 700 км от моего дома.

ПРО СЛУЖБУ В АРМИИ

– Зачем вам служба в итальянской армии?

– Тренируюсь я в родном городе Палуцца, а мой тренер – начальник отряда карабинеров, в котором я служу уже 27 лет. Он пригласил меня в ряды итальянской армии, когда мне было 17 лет. Уже тогда я показывал отличные результаты на соревнованиях. Вообще, практика призыва перспективных спортсменов на военную службу распространена во многих европейских странах. Например, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад и бронзовый призер лыжных гонок в Сочи-2014 Морис Манифика являются военнослужащим французской армии. Во-первых, представлять армию очень почетно. Во-вторых, армия платит хорошие деньги: выступая за итальянскую армию на соревнованиях, я получаю €2 тыс. ежемесячно.

«ЗА КАЖДОЕ «ЗОЛОТО» ТУРИНА-2006 Я ПОЛУЧИЛ ПО €150 ТЫС.»

– Министерство обороны России выплачивает вознаграждения спортсменам-военнослужащим за победы на международных турнирах. Как с этим делом обстоит в Италии?

- Бонусы спортсменам в Италии полагаются только за медали Олимпийских игр, но их выплачивает не армия, а Национальный олимпийский комитет Италии (CONI). Например, за каждое «золото» Игр 2006 года в Турине я получил по €150 тыс. однако почти половина всей суммы ушла на налоги.

«УСТЮГОВ СДЕЛАЛ ИЗ МЕНЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЧЕТВЕРТЫМ МЕСТАМ»

– Вы следите за чемпионатом мира в Лахти, где российский лыжник Сергей Устюгов завоевал уже три медали: «золото» в скиатлоне и командном спринте вместе с Никитой Крюковым, а также «серебро» в индивидуальном спринте.

– Устюгов - замечательный спортсмен! На чемпионате мира 2013 года в Валь-ди-Фьемме (Италия) он выиграл «бронзу» в эстафете. Причем, на последнем этапе Устюгов опередил меня, и мы уступили русским 0,3 секунды. После того случая пошла шутка, что Устюгов сделал из меня специалиста по четвертым местам. Заметьте, командный спринт на Военных играх в Сочи, в котором наша команда показала четвертое время, стали еще одним доказательством, что в каждой шутке есть доля истины, - рассмеялся итальянец.

ПРО ДОПИНГ И БИАТЛОН

– Как вы относитесь к ситуации, которая произошла во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене между Мартеном Фуркадом и российской сборной по биатлону?

– В Италии уличенный в употреблении допинга спортсмен фактически лишается возможности продолжить карьеру. Его ждут серьезные штрафные санкции и, если он является военнослужащим, его ждет увольнение из рядов армии. Но я считаю, что если спортсмен честно отбыл дисквалификацию, как это сделал ваш Александр Логинов, то он имеет полное право участвовать в любых соревнованиях. Поэтому поступок Фуркада был глупостью.

