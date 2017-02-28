«Белые слоны» не пройдут. Как спорт превратить в выгодный бизнес

На Российском инвестиционном форуме обсудили, как дорогой спортивный объект превратить в выгодное вложение, не забыв о долге перед обществом.

Может ли спорт сегодня в России быть прибыльным? Сейчас этот вопрос в России воспринимается как риторический. Стало общим местом обсуждать, что нет. Примерно так же, как наши древние предки были уверены в том, что Земля плоская и стоит на трех китах.

На дворе XXI век и мы не только знаем, но и видим из космоса, что Земля – круглая. Осталось только показать, что и спорт в нашей стране может быть выгодным вложением средств, как для государства, так и для бизнеса, особенно, если бизнес с государством идут не параллельными курсами, а пересекаются в ключевых точках.

На наших глазах рождается новый механизм, который поможет России и огромное количество спортивных объектов любого масштаба построить, и поколение чемпионов вырастить, и государство в кризис не вогнать, и позволить бизнесу развиваться. Речь идет о государственно-ч астном партнерстве (ГЧП) в спорте. Этому была посвящена целая сессия, организованная «Советским спортом» в рамках Российского инвестиционного форума, проходящего в Сочи.

- Мы говорим о государственно-ч астном партнерстве в сфере реализации масштабных проектов в спорте. Говорим об этом в широком смысле этого слова – не в чисто юридической трактовке. За последние десять лет мы совершили настоящий квантовый скачок, прорыв, имея в виду количество спортивных объектов, веденных в эксплуатацию в России. Мы имеем огромное «наследие» от Олимпиады. Надеюсь, что таким же ярким, серьезным и самобытным будет наследие чемпионата мира по футболу. Главный вопрос – что с этим делать? Нужно ли государству избавляться от объектов, передавая их в частные руки? – задал тему беседы заместитель генерального директора «Советского спорта» Игорь Столяров.

Такую огромную махину государство на своих плечах тащить не может. Да и не должно. Это и не эффективно, и не выгодно. Главный участник этой дискуссии, министр спорта России Павел Колобков, приглашенный на сессию «Советским спортом», подробно объяснил, что же скрывается за аббревиатурой ГЧП и почему этот формат будет интересен не только государству, но и бизнесу. Причем, бизнесу – в первую очередь:

- Спорт становится модным. Он становится важной частью экономики России. Ситуация сейчас непростая, - сказал министр. – В ней особенно важно встает проблема привлечения в спортивную индустрию частного капитала. Развитие инфраструктуры сейчас невозможно без частных инвестиций и компетенций. Эта задача формирует спрос на долгосрочные правоотношения между частными партнерами и государственными органами и субъектами.

В такой ситуации государство вынуждено искать другие пути финансирования – привлечение частных инвестиций. За 2009 – 2018 годы объем государственного финансирования строительства спортивных объектов уменьшится примерно в два раза. Это помогут сделать альтернативные механизмы привлечения средств.

- Необходим эффективный и универсальный инструмент – государственно-ч астное партнерство. Оно обеспечивает разные преимущества и привлекательные возможности: снимается значительная часть капитальных затрат по строительству и содержанию объектов. Государство приобретает налоговые поступления и выполняет социальный заказ. Плюс – появляются рабочие места, которые оплачиваются бизнесом. Наиболее востребованы проекты по видам спота на льду, водным видам спорта, футбол и другие игровые виды спорта, - объяснил Павел Колобков.

ГЧП может принимать разные виды: передача построенного государством объекта в частные руки, субсидирование строительства объекта, софинансирование постройки сооружения. Суть в том, что государство получит спортивный объект в котором будут заниматься будущие чемпионы, который создаст рабочие места, который будет приносить налоги в казну, который сделает нацию более здоровой. Бизнес получит возможность получать доход, одновременно помогая государству избавиться от дополнительных расходов – всем известно, что частное управление намного эффективнее государственного . Россияне получат больше спортивных сооружений, в которых по договору частного инвестора с государством будут бесплатно или за символическую плату будут заниматься будущие чемпионы.

Подробнее о том, почему государству выгодно помогать частному инвестору в постройке спортивных объектов, рассказал председатель межведомственной рабочей группы по вопросу развития ГЧП в сфере физической культуры и спорта при Правительстве Российской Федерации Дмитрий Свищев:

- Анализ показателей говорит, что только в 2015 году 86% инвестиций в спорт принадлежат государству. Понятно, что этого недостаточно в сегодняшних условиях – 0,05% от ВВП в 2015 году. В развитых иностранных государствах это 2% от ВВП. Причем, там эти деньги тратит не государство – в основном это деньги, привлеченные от частных инвесторов. У них – в 20 раз больше тратится на развитие спортивной инфраструктуры. При этом в России 32% людей активно занимаются спортом. В развитых странах – от 60%. В чем причина такой разницы? Дело в отсутствии спортивных сооружений. В 2014 году у нас обеспеченность спортивными сооружениями была 29%. В 2016 году – 38%. Рост есть – это благодаря позитивной работе Минспорта. Но нельзя все возлагать на плечи государства. Это непосильная ноша – надо помочь. Тем более, частный инвестор хочет возложить на себя эту ответственность, но он хочет извлекать из этого прибыль. Практика показывает, что это возможно. Окупаемость спортивного объекта – 7-10 лет.

Группа, которую возглавляет Свищев, разработала программу. Оценив несколько объектов, эксперты попытавшись создать выгодную финансовую модель: строительство объектов для водных и ледовых виды спорта.

- За 10 лет государство потратило бы на спортивный комплекс не самого дорогого уровня – порядка 790 миллионов рублей. В эту сумму входят инвестиции в строительство – порядка 250 миллионов рублей. Остальное – расходы на содержание. Если привлекается частный инвестор, то период окупаемости этого объекта составляет четыре года. При этом государство получает в виде налоговых поступлений 145 миллионов рублей ежегодно. Региональный и местный бюджеты – порядка 94 миллионов рублей, - объясняет простую арифметику Дмитрий Свищев.

По мнению чиновника, сложность привлечения частного инвестора создает негативное общественное мнение при передаче объекта в частные руки. Долгое время спорт расценивали, как дотационную, социально-значим ую отрасль нашей страны. Но население требует качества услуг: безопасность, современное оснащение. Возлагать это все на государство неправильно. Сейчас это не позволяет делать ни экономическая ситуация, ни политическая. По мнению спикера необходима пропагандистская работа – привлечение известных спортсменов, которые могут рассказывать, что «частный инвестор – это не так плохо, а даже хорошо».

Классический пример ГЧП – Олимпийский проект. К нему привлекались частные инвесторы, которым без конкурса в собственность передавалась земля, давались льготные кредиты, налоговые льготы. Это помогает инвесторам содержать объекты. К сожалению, пока это – не системный, а разовый проект. С 2016 года существует соответствующий закон, но требует усовершенствован ия, которым и занимается группа Свищева.

От рассуждений к делу помогли перейти реальные представители бизнеса, которые либо вкладывают деньги в финансирование строительства спортивных объектов, либо уже эксплуатируют, причем выгодно эксплуатируют, существующие сооружения и целые кластеры.

- Наш банк старается быть причастным ко многим спортивным программам, к командам, как высших спортивных достижений, так и в любительском спорте. Естественно к нам приходят из разных регионов те, кто готов вкладываться в разные спортивные проекты. Я сам занимаюсь многими из этих кейсов. Частный инвестор более всех заинтересован в том, чтобы вложить оптимальное количество денег и получить эффективность раньше, чем это сделало бы государство. Зачастую стоимость строительства приводятся завышенные. Часто цена может быть сокращена даже в несколько раз. Тогда это будет окупаемый проект. Главная проблема – это проблема не постройки и эксплуатации, а подводящей инфраструктуры для строительства: выделение земельных участков в нужном месте, подведение коммуникаций. Если бы с инвестора сняли эту часть, связанную с коммуникациями, это стало бы самой эффективной помощью, - уверен Алексей Нефедов, президент и член совета директоров банка «Югра».

Нефедов, как банкир, подтвердил, что участие государства в каком-либо проекте, пусть даже частичное, - это дополнительная гарантия для его организации, увеличивающая вероятность того, что кредит на постройку будет одобрен и спортивное сооружение вскоре начнет функционировать.

По проектах, которые уже реализованы, или реализуются в Москве рассказал глава Москомспорта Николай Гуляев.

- Крупнейший из инвестиционных проектов – «ВТБ Арена Легенд». Вообще, он правильнее называется «Парк Легенд». Но пока реализован уникальный проект хоккейного дворца. Это трансформер, который позволяет проводить не крупные турниры но и соревнования по другим видам спорта, многочисленные шоу. За этот неполный зимний сезон, арену посетило более 500 тысяч зрителей – цифра более чем впечатляющая. Благодаря такому подходу, спортивные площадки стали центрами притяжения. В прошлом году дополнительно был открыт центр синхронного плавания с двумя чашами. Сейчас он носит имя нашей легендарной синхронистки, пятикратной Олимпийской чемпионки, Анастасии Давыдовой. Там занимаются на безвозмездной основе наши будущие чемпионки. Мы понимаем, что строительство многопрофильного кластера на территории бывшего завода ЗИЛ было правильным. После окончания строительства Москва получила и еще получит спортивно-развле кательный и деловой комплекс, способные обеспечить безубыточное функционирование , - уверен Николай Гуляев.

Говоря о ГЧП, глава Москомспорта рассказал, что на территории Москвы реализуется две «первые ласточки»: стадион «Красная Пресня» и спортивный кластер Воробьевых гор. Кроме того, в прошлом году Мосгордумой был принят закон о льготном налогообложении на землю для объектов вместительностью более 12 тысяч зрителей. В это число попадают все вышеперечисленны е объекты. Их владельцам это позволит сэкономить на налогах.

- В результате всех принятых мер Москва и Россия получат современные поля, а детишки, которые будут заниматься на них, вырастут достойным поколением и станут флагманами российского футбола на европейских и мировых площадках, - надеется Гуляев.

Завершилась сессия двумя яркими примерами, которые показывают, насколько государственно-ч астное партнерство может быть эффективным, даже в российских условиях. Эксперты, управляющие «наследием» Сочи-2014, этими объектами, которым все предрекали участь «белых слонов», рассказали, как спортивный объект можно сделать эффективным.

Заместитель генерального директора курорта «Розы Хутор» Андрей Егоров, рассказал, как они с коллегами ответили на вопрос «что дальше», применительно к тому, что осталось после Олимпиады в Сочи.

- Мы – частный бизнес. У нас есть частный акционер. Но государство очень сильно помогало через кредиты «Внешэкономбанка «. По сути «Роза Хутор» строился, как Олимпийский объект – на нем была разыграна примерно треть всех медалей Сочи-2014. Но Олимпийские игры закончились. Что дальше? Встал вопрос в бизнес-эксплуата ции. Наше корпоративное мнение – нам удалось эффективно организовать бизнес. За 2016 год мы приняли почти два миллиона гостей. Причем, летом гостей было больше, чем зимой. Зимой мы приняли 800 тысяч человек, а летом – 1,1 миллиона. Впервые мы показали чистый операционно-дене жный поток. Мы зарабатываем достаточно неплохие деньги и продолжаем их инвестировать, - рассказал Андрей Егоров.

По его словам, к Олимпиаде объект не был закончен полностью – есть здания, которые стоят пустыми, незаконченными с точки зрения ремонта. У «Розы Хутор» есть необходимость совершенствовать горнолыжную и горную инфраструктуру. Но что все это дает государству, которое по-крупному вложилось в строительство курорта? Ответ прост только в 2016 году курорт заплатил в разные бюджеты более миллиарда рублей. Но есть у инвесторов и определенные проблемы.

- У нас есть проблема – мы строим новые лифты. Есть правила и законы на уровне региона, которые позволяют нам получить льготу по налогу на имущество, но мы не можем ее получить. Существуют различные государственные препоны административног о, организационного порядка. Есть еще проблема с кредитами – мы получили большие деньги от ВЭБа и должны их отдавать. Но если ты закредитован, все твои активы находятся в залоге – тебе сложно привлекать новые активы на свою территорию. Ты все должен согласовывать с кредиторами. А это сложно – кредитор – не частная организация, а полугосударствен ная, не такая гибкая, - объяснил Андрей Егоров.

О трех инструментах, которые должно предоставить государство для эффективного строительства и управления спортивными сооружениями подробнее рассказал генеральный директор НАО «Красная поляна» Александр Саурин.

- Есть вопрос – насколько ЧГП здесь эффективно? Я убежден: если бы не запустили частное партнерство в Олимпийском проекте, у нас были бы куда больше проблемы, чем есть сейчас, уверен спикер. – Есть три инструмента, которыми этого удалось достичь. Первый инструмент – финансирование: не было бы ВЭБа, не было бы финансирования, мы бы не получили возможности экстенсивного развития. Второй инструмент – территориальное планирование: если не будут созданы приоритеты к территориальному планированию для объектов спорта, система будет исключением, а не правилом. Третий инструмент – многофункциональ ность: спортивный объект – окупаемый, но не самый доходный. Больше дохода приносят, например, гостиницы. Сверхприбыльный проект – казино. Надо понимать, что в нашем случае казино – это бывший горный медиацентр. Поэтому многофункциональ ность при строительстве спортивного объекта так важна. Она должна быть основой и базой для проекта. Она помогает диверсифицировать проект.

В случае с АНО «Красная Поляна» - повезло. Все три инструмента были использованы государством. Но это – частный случай. На федеральном уровне пока таких инструментов, регулярно функционирующих нет.

ГЧП только начинает свой путь по стране. Но мы уже видим позитивные сдвиги. Остается надеяться, что в сложившейся финансовой ситуации желание частных инвесторов, государства и россиян совпадут, а организованная «Советским спортом» дискуссия придаст дополнительный импульс расширению государственно-ч астному партнерству.