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Все, что нужно знать о новом дополнении для Hearthstone – «Экспедиция в Ун’Горо»

Виталий Фомин
Виталий Фомин
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Все, что нужно знать о новом дополнении для Hearthstone – «Экспедиция в Ун’Горо»
Вчера неожиданно для многих компания Blizzard Entertainment анонсировала новое дополнение для онлайн-карточной игры Hearthstone. В этом материале мы собрали все, что известно об аддоне «Экспедиция в Ун’Горо» (Journey to Un’Goro) на данный момент.

Сюжет

В ходе «Экспедиции в Ун’Горо» искатели приключений проберутся в самый центр кратера, в котором сохранились доисторические формы жизни, господствовавшие некогда в Азероте. По слухам, участники прошлых экспедиций кое-что забыли в Ун'Горо... Речь идет о чудовищно мощных картах! Чтобы их получить, игрокам придется изрядно потрудиться. Также говорят, что обитающие в кратере динозавры способны приспосабливаться к новым условиям и противостоять любым угрозам за счет неизвестного ранее механизма эволюции. А еще они не терпят посягательств на свою территорию. Но хотя в пути вас ждет огромное количество испытаний, переживать не стоит! Ваша безопасность практически гарантирована, если вы ничего не будете трогать.

Новое поле боя «Экспедиция в Ун’Горо»

Новые механики

После выхода дополнения «Экспедиция в Ун’Горо» в Hearthstone будут реализованы несколько новых игровых механик.

Во-первых, появятся карты с новым типом существ - элементали. В связи с этим многие из тех карт, которые уже есть в игре получат приписку к этому типу. Например, «Ледяной яростень» и «Вольный элементаль». Для нового типа существ будут усиливающие карты, которые призваны подстегнуть игроков создавать колоды на элементалях.

Во-вторых, появятся так называемые карты задач. То есть карты с написанными условиями выполнения задачи, за которую вы получите награду - очень мощную карту.  Например, выполнив задачу карты «Пробуждение творцов» - «Призовите 7 существ с Предсмертным хрипом», вы получите легендарную карту «Хранитель Амара» 8/8, которая сделает здоровье вашего героя равным 40 единицам или отлечит его до этой отметки. Каждый из классов будет иметь одно легендарное существо для каждого класса, а также одно легендарное заклинание задачи для каждого класса.


В-третьих, многие карты дополнения будут иметь мехнику - Адапатация. При выставлении таких карт на стол вам будет предложено выбрать одно из трех доступных усилений (всего их 10). Например, провокация, +3 к атаке, Яд и так далее.


В-четвертых, замечена легендарная карта с уникальной механикой - «Пирос». У нее есть три формы, которые появляются после уничтожения предыдущей. После смерти первой формы с характеристиками 2/2 и ценой в 2 маны карта вернется в руку уже существом 6/6 и ценой в 6 маны, а после смерти второй формы уже - 10/10 и ценой в 10 маны.

Карты дополнения Journey to Un’Goro

Всего «Экспедиция в Ун’Горо» включает в себя 130 карт, а поэтапно показывать их планируют после 17 марта.


Геймплей дополнения


Дата выхода и цена

Комплекты карт дополнения «Экспедиция в Ун’Горо» можно будет выиграть в режиме «Арена», а также приобрести за внутриигровое золото или настоящие деньги по той же цене, что и другие комплекты карт Hearthstone. С сегодняшнего и вплоть до выхода дополнения все желающие смогут оформить предзаказ 50 комплектов карт «Экспедиция в Ун’Горо» (не более одной покупки для учетной записи) по специальной цене в 2500 руб (для PC). Все жадные до новых открытий исследователи, оформившие предзаказ, получат в подарок уникальную рубашку для карт, которая позволит проникнуться атмосферой дополнения.

Выход дополнения «Экспедиция в Ун’Горо» запланирован на середину апреля.



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