Новое начальство для Мозгова. Обзор недели в НБА

Смена руководства «Лейкерс», глубокий резерв для Мозгова, усиление «Кливленда» и дебют Казинса за «Новый Орлеан». Что важного случилось в лиге за последнюю неделю?

ДЕДЛАЙН

Неделя после уик-энда Всех звезд традиционно посвящена дедлайну на обмены игроков и все, что с ними связано. Пока баскетболисты возвращаются в команды и проводят первые тренировки, генменеджеры клубов работают по 28 часов в сутки, ведя переговоры друг с другом (ну, кроме офиса «Сан-Антонио» - там обычно отключают телефоны и не обращают внимания на эту суету). В текущем сезоне главный трейд прогремел на всю лигу еще до последнего дня обменов (когда, как правило, и оформляются основные сделки) – Демаркус Казинс перебрался в «Новый Орлеан». Но темы для обсуждений были. Интриги – тоже. Основных – целых три:

- Отдаст ли «Индиана» Пола Джорджа.

- Отдаст ли «Чикаго» Джимми Батлера.

- Обменяют ли «Никс» Деррика Роуза на Рикки Рубио в «Миннесоту»?

В случае с Джорджем изначально было понятно, что Ларри Берд просто изучает рынок, предлагая своего лидера на истекающем контракте. Летом что-то выручить за Пола будет куда удобнее и проще. Но все же если бы поступило крутое предложение, все могло случиться уже сейчас. С Батлером ситуация похожая – «Буллс» хоть и говорили, что не намерены расставаться с Джимми, негласно все понимали, что расстаться-то они готовы, вопрос лишь в компенсации. А вот трейд Роуза на Рубио казался практически решенным – командам просто предстояло утрясти детали…

В итоге не сложилось ничего. Джордж остался в «Пэйсерс», Джордж – в «Буллс», Роуз – в «Никс», Рубио – в «Тимбервулфс». По слухам, «Миннесота» сама в последний момент передумала меняться один в один. Так что громких трейдов не случилось. И даже «Филадельфия» Джалила Окафора не пристроила – хотя пыталась еще как! Однако вместе этого рассталась с Нерленсом Ноэлем, который продолжит карьеру в «Далласе». Обратным пунктом в Пенсильванию в числе других приехал Эндрю Богут, но всем было понятно, что «76-е» его отчислят. Хоть так, хоть этак, однако перебор с мощными форвардами у «Филадельфии» теперь не столь серьезный.

ОТСТАВКА

В итоге самый громкий трейд так и стал единственным в подобном роде в этом сезоне. И, кстати, повлиял еще на один клуб. Неспособность заполучить Казинса стоила работы сразу двум боссам «Лейкерс». Как стало известно, ЛАЛ могли выменять звездного центрового, но не захотели расстаться с Брэнданом Ингрэмом, которого просили «Сакраменто». И, видимо, когда владелец клуба Джинни Басс увидела, что Демаркус отправился в Новый Орлеан за «мешок картошки», ее терпение лопнуло.

Леди не пощадила даже собственного брата, который, кстати, тоже владеет акциями ЛАЛ – Джим Басс отправился в отставку с поста вице-президента по баскетбольным операциям. А Митч Капчак, проработав в клубе 17 лет, покинул пост генерального менеджера. Место последнего занял Роб Пелинка – бывший агент россыпи звезд в лице Кобе Брайанта, Джеймса Хардена, Криса Боша, Андре Игуодалы и многих других. А президентом назначен сам легендарный Мэджик Джонсон.

Осталось понять – как все это отразится на Мозгове.

МОЗГОВ

Пока, если честно, не отражается никак. На западном фронте – без перемен. «Лейкерс» провели два матча после уик-энда Всех звезд, и в обоих российский центровой на паркет не вышел. Итоги – поражение от «Оклахомы» (93:110) и «Сан-Антонио» (98:119). Люк Уолтон продолжает утверждать, что попросту наигрывает молодежь, но, скажем, во встрече со «Шпорами» Тайрик Блэк и Ивица Зубац, сменившие Мозгова на пятом номере, провели в общей сложности 33 минуты, набрав… по 2 очка. И сделав – внимание – 6 подборов на двоих!

Кого ты наигрываешь, Люк? И неужели Тимофей и при таком раскладе не заслуживает появления на паркете?

ПОПОЛНЕНИЕ

Вернемся к дедлайну. Изменения в составах команд продолжаются, конечно, и позже. Клубы отчисляют ставших им ненужными баскетболистов, те за минимальную зарплату подписывают новые контракты. Как правило – с контендерами (если речь идет о бывших звездах).

И «Кливленд» на подобном рынке работает активно. В последние два дня «Кавс» договорились о соглашениях с Дероном Уильямсом и Эндрю Богутом. Оба первую часть сезона провели в «Далласе», но потеряли место в основной ротации. Богута отправили в «Филадельфию» за Ноэля, где его благополучно отчислили, выкупив внушительный контракт австралийца. Уильямса «сбагрить» не удалось – пришлось отчислять самим. В итоге оба бывших участника Матчей всех звезд получат шанс выиграть перстни уже в этом сезоне – в составе «Кавс»! Для Уильямса эта возможность, по сути, вовсе будет первой. Эндрю же к ним не привыкать – ведь он участвовал в двух последних финалах, пусть и в составе «Голден Стейта». Один, как помним, выиграл.

Только… Поможет ли это «Кливленду»? Чем дальше, тем очевиднее – несмотря на звездный состав, «Кавс» всецело зависят от лидера. Приболел Леброн Джеймс, не сыграл из-за простуды в последней встрече с «Чикаго» - команда опять проиграла. Третий раз в этом сезоне – «Быкам». В четвертый раз – без Леброна. И вообще, если глянуть статистику – за последние три года Король пропустил 23 матча. Знаете, сколько из них выиграл «Кливленд»?

Знаете?

Всего четыре!

ДЕБЮТ

А как там, собственно, Казинс?

Демаркус дебютировал за «Новый Орлеан», и сходу оформил дабл-дабл, набрав 27 очков и 14 подборов в игре против «Хьюстона». «Пеликаны», правда, уступили (99:129). А Буги не стал изменять себе. Уже в следующем матче набрал худшие для себя в сезоне 12 очков. А в поединке против «Оклахомы» заработал 18-й технический, что обойдется ему в дисквалификацию на одну игру (если Лига не отменит решение до среды). Заодно – покинул площадку досрочно, набрав 6 фолов и отыграв всего 20 минут. Правда – накидал за них 31 очко, собрав 10 подборов.

Все-таки этот парень – непредсказуем, неуправляем, но невероятно эффективен!

ПРОГНОЗ

И напоследок – пару грустных новостей из стана «Филадельфии». Во-первых – Бен Симмонс в этом сезоне не сыграет. Первый номер драфта-2016, потенциальный завсегдатай звездных уик-эндов и вообще почти «новый Леброн», сломал ногу во время предсезонки и, вроде, должен был вернуться в феврале. Однако последнее обследование продемонстрировало, что австралиец все еще не здоров. Парню назначили инъекции костного мозга в поврежденную стопу и отложили его возвращение до осени.

Обидно.

Еще обиднее, что никак не понравится Джоэль Эмбиид. Камерунец, пропустив два первых года из-за проблем с ногами, так мощно дебютировал в этом сезоне, что однозначно заслужил титул лучшего новичка… А вот теперь – опять сломался. Сначала говорили об ушибе колена, но оказалось – там микроразрыв мениска. Когда Эмбиид вернется –неясно. И в его случае, с таким-то анамнезом, за будущее потенциально лучшего центрового лиги становится особенно тревожно.