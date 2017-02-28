Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал3 : 2 ОТАвангард
Футбол  Урал- : -Краснодар
Футбол  Спартак- : -Согндал
Хоккей  Барыс- : -Трактор
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Баскетбол  Локомотив- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хороший, плохой, злой Раджа Наингголан

Вадим Анисимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хороший, плохой, злой Раджа Наингголан
Источник: Reuters

В преддверии Римского дерби в рамках полуфинала Кубка Италии между «Лацио» и «Ромой» обозреватель Вадим Анисимов пытается разобраться в непростом и противоречивом характере новой звезды «джаллоросси» Раджи Наингголана.

Джордж Бэст, Винни Джонс, Эрик Кантона, Билли Бремнер, Златан Ибрагимович, даже Джоуи Бартон... Это далеко не полный список футболистов, вызывающих порой смешанные чувства у болельщиков. Талант и мастерство граничат зачастую с несносным характером, острым языком, пристрастием к алкоголю и хулиганскими выходками. Таких игроков помнят, любят и ненавидят, ими восторгаются и их втаптывают в грязь. Однако именно своими живыми характерами они и привлекают зрителя, уставшего от восковых фигур идеальных богов футбольного Олимпа.

Одним из таких детей порока является футболист «Ромы» Раджа Наингголан. Пожалуй, именно он стал наиболее влиятельным и заметным игроком Серии А на данный момент.

Весь образ бельгийского полузащитника состоит из противоречий, начиная с внешнего вида. Идеально выбритый ирокез и обилие татуировок должны вселять животный страх в соперника. Но среди множества рисунков на теле Раджи есть один, который мил его сердцу больше всего. Крылья с датой рождения и смерти его матери Лизы. Она мечтала, чтобы Наингголан стал великим футболистом, и, похоже, сын выполняет это обещание. Отец Раджи бросил семью и вернулся в Индонезию для продолжения бизнеса, когда мальчику было 5 лет. Семья Наингголан перенесла много трудностей и невзгод, но ненависти к отцу у игрока нет. Ведь именно он впервые дал ему в ноги мяч и заложил фундамент будущего футболиста.

Но не только Раджа получил от отца базовые навыки игры в футбол. Его сестра-близнец Риана также выбрала карьеру футболиста. Именно из солидарности с ее любовными отношениями с женщиной Наингголан принимал участие в марше против гомофобии. При этом все эти события происходят при строгом религиозном католическом воспитании в семье. Сам футболист хоть и уважает частное мнение о религии, но называет себя убежденным атеистом. Наингголан говорит: «Пока выбор свободен и сознателен, он будет признан». А что же выбрал для себя Раджа?

Любовь к дорогим машинам. Наингголан обожает дорогие спортивные авто и шикарные дома. Пройдя путь от бедного мальчика до мировой звезды футбола, бельгиец позволяет себе наслаждаться всем, что полагается в таком случае известной персоне. Правда, богатства и статус не отрывают Раджу от реальности. «Сейчас есть, а завтра я могу это потерять. Надо жить прямо сейчас», - говорит игрок.

Умение дать отпор. Многие футболисты не позволяют себе в социальных сетях отвечать на оскорбления фанатов. Наингголан не из робкого десятка не только на поле, но и в жизни. Орудуя твиттером не хуже Джоуи Бартона, бельгиец разбивает в пух и прах оппонентов колкими комментариями. К счастью, недоброжелателям везет больше, чем Федерико Матьелло. Молодой игрок схлопотал открытый перелом ноги в столкновении с Раджой. Но в этом случае футболист принес свои глубочайшие сожаления пострадавшему.

Курение и клубы. Пожалуй, Наингголана можно считать одним из самых заядлых курильщиков в современном футболе. Доходило до того, что в составе сборной Бельгии Радже предоставляли номер с балконом, на который футболист выходил выкурить вечернюю сигарету. Конечно, толпы фанатов не раз запечатляли на фотографиях Наинголлана с облаке дыма на балконе или в клубе. Раджа - большой любитель клубных вечеринок. По его словам, он не может сидеть дома и жить по принципу «дом-тренировка-дом-тренировка». Ему нужны развлечения, и он может себе это позволить. Что думают об этом думают тренеры? Они терпят. Вынуждены терпеть.

Быть лидером. В клубе подобном «Роме», имеющем в составе таких харизматичных футболистов, как Франческо Тотти, Даниэле Де Росси и Алессандро Флоренци, трудно стать новым лидером. Однако эта задача по плечу Радже Наингголану. Главный тренер Лучано Спаллетти изменил тактику команды на 3-4-2-1, а бельгиец сменил опорную зону на место одного из двух «треквартист» под Эдином Джеко. В отсутствие Флоренци и Де Росси, с Вечным Тотти, не так часто выходящим на поле, Наинголлан подхватил знамя «Ромы» и повел команду к победам. И если в начале сезона форма бельгийского полузащитника вызывала вопросы, то сейчас Раджа – один из лучших как в составе «джаллоросси», так и во всей Серии А.

Ненавидеть «Ювентус». Еще с 80-х годов одним из главных раздражителей для фанатов «Ромы» стал туринский «Ювентус». Ненависть среди болельщиков команд даже нашла отражение в художественном фильме Рикки Тоньяцци «Ультра». Видимо, следуя заветам истории, Раджа Наингголан на дух не переносит «зебр» из Турина. Игрок не стесняется во всеуслышание об этом заявлять при любом удобном случае, тем самым заставляя фанатов по праву считать его «uno di noi» - «одним из нас». Как говорил сам Наингголан: «Я ненавидел «Ювентус» еще со времен выступлений за «Кальяри». Мы постоянно играли с ними в ничью. Они выигрывают скудетто, забивая с пенальти и штрафных. Если мы не выиграем чемпионат, то отнимем у них Кубок Италии».

Раджа Наингголан – это гремучая дикая смесь пороков и мастерства, которая традиционно возносит игроков в стан великих. Взберется ли бельгиец на вершину? Возможно, у него для этого есть все предпосылки.

А пока что этот своеобразный футболист находит идеальный баланс, совмещая несовместимое. Возьмите немного табакокурения, усердной работы на тренировках, остроты высказываний, нежности к семье. Добавьте результативность и лидерские качества настоящего бойца. Снабдите зелье любовью к роскоши и ощущением приземленности в отношениях с людьми. Перемешайте, посыпая щепотками ненависти к соперникам и принятием алкоголя. Прекрасно! На выходе вы получаете одного из сильнейших футболистов итальянского чемпионата Раджу Наингголана!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Массимилиано Аллегри: Учу ли я английский или испанский? В школе у меня были проблемы даже с итальянскимГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оригинально ответил на вопрос о своем возможном переходе в чемпионат Англии или Испании.Конте грядущим летом может вернуться в чемпионат ИталииКак сообщает издание La Repubblica, наставник «Челси» Антонио Конте раздумывает над возвращением в чемпионат Италии.Сразу два игрока «Наполи» могут перейти в «Арсенал»Как сообщает Tuttomercatoweb, лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Лоренцо Инсинье.Де Врей отверг предложение «Челси» ради перехода в «Манчестер Юнайтед»По информации издания Express, грядущим летом состав «Манчестер Юнайтед» пополнит защитник сборной Голландии Стефан Де Врей.Василий Уткин: Боже мой, как мы живем без «Ромы»Обозреватель «Советского спорта» поддержал своего коллегу Нобеля Арустамяна, который ранее высоко оценил игру «Ромы» под руководством Лучано Спаллетти, и выразил сожаление, что столичный клуб не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.Нобель Арустамян: У Наинголлана есть хоть одна слабая черта!? Идеальный футболистКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян высоко оценил игру в нынешнем сезоне полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана.Второй трофей Моуринью с «МЮ», камбэк «Реала», шайба Анисимова и 28 сэйвов Бобровского в НХЛ. Главные новости утраВторой трофей Моуринью с «МЮ», камбэк «Реала», шайба Анисимова и 28 сэйвов Бобровского в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.Серия А. 26-й тур. «Фиорентина» примет «Торино» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу.Нобель Арустамян: «Рома» прекрасна. Играет моментами даже лучше «Ювентуса»Нобель Арустамян: «Рома» прекрасна. Играет моментами даже лучше «Ювентуса»Комментатор «Матч ТВ» высказался о победе «Ромы» над «Интером» (3:1) в матче 26-го тура серии А.Георгий Черданцев: «Рома» прямо очень хорошаяГеоргий Черданцев: «Рома» прямо очень хорошаяКомментатор «Матч ТВ» высказался о победе «Ромы» над «Интером» (3:1) в матче 26-го тура серии А.Дубль Наингголана принес «Роме» выездную победу над «Интером»Дубль Наингголана принес «Роме» выездную победу над «Интером»В матче 26-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле уступил «Роме» со счетом 1:3.«Милан» на выезде обыграл «Сассуоло»Матч 26-го тура чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Миланом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Милана».«Лацио» обыграл «Удинезе»Матч 26-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Удинезе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Лацио».Чудаки из Бергамо. Как «Аталанта» переписывает футбольную историюЧудаки из Бергамо. Как «Аталанта» переписывает футбольную историюВ чемпионате Италии вновь нет чемпионской интриги, но есть другая – сможет ли чудо-команда из Бергамо выйти в Лигу чемпионов.«Челси» намерен перехватить у «Милана» защитника «Вильярреала» Мусаккио«Челси» готовит предложение по трансферу защитника «Вильярреала» Матео Мусаккио, сообщает The Sun.«Сампдория» избежала поражения в матче с «Палермо»Матч 26-го тура чемпионата Италии между «Палермо» и «Сампдорией» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Букмекеры не видят фаворита в матче «Интера» и «Ромы»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 26-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой».«Манчестер Юнайтед» предложит за Доннарумму 40 миллионов фунтовГолкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма будет одной из приоритетных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» будущим летом, сообщает Mirror.«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Перишич может быть включен в сделку по продаже Санчеса в «Интер»Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в «Арсенале» в результате трансфера полузащитника «канониров» Алексиса Санчеса в миланский клуб.
Главные новости
Формула-1
Хэмилтон показал лучшее время в утренней части тестов, Квят - шестой
Хоккей
«Адмирал» в овертайме обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии
Футбол
Сычев будет выступать в составе пляжного «Локомотива»
Футбол
Кристан Нобоа: У «Ростова» долги перед игроками за 3,5 месяца
Теннис
Донской обыграл Южного и вышел на Федерера на турнире в Дубае
Хоккей
Тренеры «Водника» и «Байкала-Энергии» дисквалифицированы на 2,5 года за скандальный матч
Лыжный спорт
Елена Вяльбе: Я гарантирую, что российская сборная на чемпионате мира была чистой, как и на Олимпиаде в Сочи
Футбол
Янбаев отказался продлевать контракт с «Локомотивом»
Футбол
Владимир Маркин: «Анжи» предложил ужесточить наказание за мат на трибунах
Хоккей
Главный трофей ВХЛ будет носить имя Владимира Петрова
все новости
Рома
Ромакалендарьстатистика
Раджа Наингголан
Раджа Наингголанвсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости