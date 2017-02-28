Хороший, плохой, злой Раджа Наингголан

В преддверии Римского дерби в рамках полуфинала Кубка Италии между «Лацио» и «Ромой» обозреватель Вадим Анисимов пытается разобраться в непростом и противоречивом характере новой звезды «джаллоросси» Раджи Наингголана.

Джордж Бэст, Винни Джонс, Эрик Кантона, Билли Бремнер, Златан Ибрагимович, даже Джоуи Бартон... Это далеко не полный список футболистов, вызывающих порой смешанные чувства у болельщиков. Талант и мастерство граничат зачастую с несносным характером, острым языком, пристрастием к алкоголю и хулиганскими выходками. Таких игроков помнят, любят и ненавидят, ими восторгаются и их втаптывают в грязь. Однако именно своими живыми характерами они и привлекают зрителя, уставшего от восковых фигур идеальных богов футбольного Олимпа.

Одним из таких детей порока является футболист «Ромы» Раджа Наингголан. Пожалуй, именно он стал наиболее влиятельным и заметным игроком Серии А на данный момент.

Весь образ бельгийского полузащитника состоит из противоречий, начиная с внешнего вида. Идеально выбритый ирокез и обилие татуировок должны вселять животный страх в соперника. Но среди множества рисунков на теле Раджи есть один, который мил его сердцу больше всего. Крылья с датой рождения и смерти его матери Лизы. Она мечтала, чтобы Наингголан стал великим футболистом, и, похоже, сын выполняет это обещание. Отец Раджи бросил семью и вернулся в Индонезию для продолжения бизнеса, когда мальчику было 5 лет. Семья Наингголан перенесла много трудностей и невзгод, но ненависти к отцу у игрока нет. Ведь именно он впервые дал ему в ноги мяч и заложил фундамент будущего футболиста.

Но не только Раджа получил от отца базовые навыки игры в футбол. Его сестра-близнец Риана также выбрала карьеру футболиста. Именно из солидарности с ее любовными отношениями с женщиной Наингголан принимал участие в марше против гомофобии. При этом все эти события происходят при строгом религиозном католическом воспитании в семье. Сам футболист хоть и уважает частное мнение о религии, но называет себя убежденным атеистом. Наингголан говорит: «Пока выбор свободен и сознателен, он будет признан». А что же выбрал для себя Раджа?

Любовь к дорогим машинам. Наингголан обожает дорогие спортивные авто и шикарные дома. Пройдя путь от бедного мальчика до мировой звезды футбола, бельгиец позволяет себе наслаждаться всем, что полагается в таком случае известной персоне. Правда, богатства и статус не отрывают Раджу от реальности. «Сейчас есть, а завтра я могу это потерять. Надо жить прямо сейчас», - говорит игрок.

Умение дать отпор. Многие футболисты не позволяют себе в социальных сетях отвечать на оскорбления фанатов. Наингголан не из робкого десятка не только на поле, но и в жизни. Орудуя твиттером не хуже Джоуи Бартона, бельгиец разбивает в пух и прах оппонентов колкими комментариями. К счастью, недоброжелателям везет больше, чем Федерико Матьелло. Молодой игрок схлопотал открытый перелом ноги в столкновении с Раджой. Но в этом случае футболист принес свои глубочайшие сожаления пострадавшему.

Курение и клубы. Пожалуй, Наингголана можно считать одним из самых заядлых курильщиков в современном футболе. Доходило до того, что в составе сборной Бельгии Радже предоставляли номер с балконом, на который футболист выходил выкурить вечернюю сигарету. Конечно, толпы фанатов не раз запечатляли на фотографиях Наинголлана с облаке дыма на балконе или в клубе. Раджа - большой любитель клубных вечеринок. По его словам, он не может сидеть дома и жить по принципу «дом-тренировка- дом-тренировка». Ему нужны развлечения, и он может себе это позволить. Что думают об этом думают тренеры? Они терпят. Вынуждены терпеть.

Быть лидером. В клубе подобном «Роме», имеющем в составе таких харизматичных футболистов, как Франческо Тотти, Даниэле Де Росси и Алессандро Флоренци, трудно стать новым лидером. Однако эта задача по плечу Радже Наингголану. Главный тренер Лучано Спаллетти изменил тактику команды на 3-4-2-1, а бельгиец сменил опорную зону на место одного из двух «треквартист» под Эдином Джеко. В отсутствие Флоренци и Де Росси, с Вечным Тотти, не так часто выходящим на поле, Наинголлан подхватил знамя «Ромы» и повел команду к победам. И если в начале сезона форма бельгийского полузащитника вызывала вопросы, то сейчас Раджа – один из лучших как в составе «джаллоросси», так и во всей Серии А.

Ненавидеть «Ювентус». Еще с 80-х годов одним из главных раздражителей для фанатов «Ромы» стал туринский «Ювентус». Ненависть среди болельщиков команд даже нашла отражение в художественном фильме Рикки Тоньяцци «Ультра». Видимо, следуя заветам истории, Раджа Наингголан на дух не переносит «зебр» из Турина. Игрок не стесняется во всеуслышание об этом заявлять при любом удобном случае, тем самым заставляя фанатов по праву считать его «uno di noi» - «одним из нас». Как говорил сам Наингголан: «Я ненавидел «Ювентус» еще со времен выступлений за «Кальяри». Мы постоянно играли с ними в ничью. Они выигрывают скудетто, забивая с пенальти и штрафных. Если мы не выиграем чемпионат, то отнимем у них Кубок Италии».

Раджа Наингголан – это гремучая дикая смесь пороков и мастерства, которая традиционно возносит игроков в стан великих. Взберется ли бельгиец на вершину? Возможно, у него для этого есть все предпосылки.

А пока что этот своеобразный футболист находит идеальный баланс, совмещая несовместимое. Возьмите немного табакокурения, усердной работы на тренировках, остроты высказываний, нежности к семье. Добавьте результативность и лидерские качества настоящего бойца. Снабдите зелье любовью к роскоши и ощущением приземленности в отношениях с людьми. Перемешайте, посыпая щепотками ненависти к соперникам и принятием алкоголя. Прекрасно! На выходе вы получаете одного из сильнейших футболистов итальянского чемпионата Раджу Наингголана!