Ключевой год для Квята. Команды и пилоты сезона-2017

В Барселоне стартовали первые предсезонные тесты. Делать выводы о скорости новых машин пока рано, но вспомнить о задачах пилотов и команд на этот год – самое время.

MERCEDES

Льюис ХЭМИЛТОН (Великобритания)

Валттери БОТТАС (Финляндия)

Лучшая «конюшня» трех последних лет внезапно потеряла действующего чемпиона мира и половину межсезонья потратила на то, чтобы договориться о переходе Валттери Боттаса. Контракт с финном рассчитан на один год – именно столько у него времени, чтобы оправдать авансы и утвердиться в качестве серьезного соперника для Хэмилтона. Потянет или нет? Льюис, конечно, быстр, плюс зол за то, что в 2016-м проиграл титул Нико Росбергу. Но ведь и Боттас за годы в «Уильямсе» продемонстрировал, что давно перерос уровень команды из Гроува. С высокой долей вероятности «Мерседес» продолжит доминировать, а если нет, то в любом случае останется в списке главных фаворитов. Шанс бороться за победы у Валттери будет. Но доказывать свою состоятельность в борьбе со звездным партнером надо прямо сейчас. Времени на раскачку нет. Через полгода руководство в Брэкли может совсем иначе расставить акценты между гонщиками – кого тащить к победе в чемпионате, кому отвести роли помощника. Пока там, вроде, оба равны.

RED BULL

Даниэль РИККИАРДО (Австралия)

Макс ФЕРСТАППЕН (Голландия)

«Ред Булл» должен сделать шаг вперед. Должен выжать максимум из перемен в регламенте. Не зря новым болидом все еще занимается сам гениальный Эйдриан Ньюи! И если кто и сможет бросить серьезный вызов «Мерседесу», то это в первую очередь будут «Быки». Риккиардо и Ферстаппен – самая интересная пара пилотов в пелотоне. Оба молоды, талантливы, быстры, с практически неограниченным потенциалом. Оба способны выдать яркую гонку, претендовать на подиум и на победу. Оба в перспективе готовы стать чемпионами. Плюс наверняка не избежать конфликтов между Максом и Дэном – как на трассе, так и вне ее. Определенно, следить за тем, как австралиец и голландец будут бороться за лидерство в команде, станет интересно. Как и за тем, не захотят ли в «Ред Булл» повторить историю, слепив из одного пилота суперзвезду, а из второго – его подмастерье.

FERRARI

Себастьян ФЕТТЕЛЬ (Германия)

Кими РАЙККОНЕН (Финляндия)

«Феррари» в незавидном положении. В команде – кризис. Оба ее пилота работают на истекающих контрактах и в конце года могут покинуть Маранелло. Кими, скорее всего, вовсе завершит карьеру, но что будет делать Себ? В первый день тестов в Барселоне «Скудерия» даже не стала выводить гонщиков к прессе, а презентацию болида провела скромно и онлайн (за что получила по полной от итальянской прессы, назвавшей такое решение «провалом»). И самое обидное – пока не видно, за счет чего «Феррари» может существенно прибавить, чтобы догнать хотя бы «Ред Булл», не говоря о «Мерседесе». Перетряски на руководящих постах, расставание с Джеймсом Эллисоном – все это не слишком способствовало гладкой работе над новой машиной. В середняки-то, наверное, не скатятся, но ведь у «Скудерии» может быть единственная цель – борьба за титул! А титул пока кажется недосягаемым.

Оттого и Феттель грустный, и с журналистами общаться не хотят, а главная ассоциация при упоминание команды связана с унынием.

FORCE INDIA

Серхио ПЕРЕС (Мексика)

Эстебан ОКОН (Франция)

Ограниченный бюджет, проблемы Виджая Мальи с законом и с бизнесом – все это не повлияло на выступление «Индийской силы», которая в прошлом году добилась лучшего результата в истории, став четвертой в Кубке конструкторов. Задача на нынешний сезон – удержаться в топ-4. Благо, остался Серхио Перес – возможно, самый яркий гонщик из тех, что выступают не в топ-командах. Плюс появился молодой, но безмерно талантливый и отлично проявивший себя в «Мэйноре» Эстебан Окон. Даже если «Форс Индия» не будет так быстра, как в 2016-м, хочется верить, что в отдельных гонках она продолжит «зажигать». Нам это надо.

WILLIAMS

Фелипе МАССА (Бразилия)

Лэнс СТРОЛЛ (Канада)

17 лет разницы между двумя пилотами – такого в «Формуле-1» не было, наверное, с 50-х! Переход Боттаса в «Мерседес» привел к тому, что Фелипе Масса отложил завершение карьеры (хотя так трогательно прощался с болельщиками на последних «Гран-при»…). Лэнс Стролл получил место в кокпите не только благодаря деньгам отца, канадского миллиардера Лоуренса Стролла (он же – фактический совладелец команды), но и благодаря таланту. Молодой парень блестяще отъездил в «Формуле-3», став чемпионом и подтвердив готовность к переходу на высший уровень. Станет ли он вторым Ферстаппеном – вот в чем вопрос. Ведь если Лэнс поедет столь же ярко, Макс может перестать быть главным подростком «Формулы-1» - а это способно повлиять на очень многое. Жаль, уровень «Уильямса» заметно ниже, чем у «Ред Булла», засветиться в борьбе за подиум Строллу будет сложнее. Но, впрочем, и Ферстаппен в первый год в составе «Торо Россо» так сильно не блистал. А если удастся превзойти Массу в очной борьбе на равной технике – это уже станет однозначным успехом. Фелипе же доказывать нечего. Ему просто нужно компенсировать нехватку опыта напарника в работе с инженерами, ну и выполнять роль «дядьки» для самого Лэнса. С этим он справится.

MCLAREN

Фернандо АЛОНСО (Испания)

Стоффель ВАНДОРН (Бельгия)

«Хонда» пообещала принципиально новый двигатель, который вплотную приблизит «Макларен» к лидерам, но первый же день тестов закончился провалом - из-за утечки масла Фернандо Алонсо провел на трассе меньше времени, чем в боксах. Может – разовая поломка. Может – конструктивный дефект. Тянуть дальше нельзя, боссам из Уокинга больше оправдываться нечем и надо возвращаться в списки лидеров. Только удастся или нет – никто не знает. По сути, «Макларен» может остаться при своих или рухнуть обратно, к аутсайдерам. Для Вандорна это не так принципиально – он готовится лишь к первому полному сезону и будет набираться опыта, попутно пытаясь доказать, что не напрасно заменил Дженсона Баттона. Зато принципиально для Алонсо. Испанец явно не намерен тратить последние годы карьеры на прозябание в середине пелотона. До конца года он должен решить – готов ли остаться в «Макларене», либо пришла пора менять команду. «Макларен», в свою очередь, должен сделать все, чтобы Фернандо выбрал первый вариант. Сам-то испанец отрабатывает на 120 процентов.

TORO ROSSO

Даниил КВЯТ (Россия)

Карлос САЙНС (Испания)

Возвращение к двигателям «Рено» пойдет «Торо Россо» на пользу – провала во второй половине сезона не будет, так что команда должна бороться за более высокие места. Но тут внимание больше приковано к пилотам. Понятно, что ни Сайнс, ни Квят на будущий год в Фаэнце не останутся. Обоим надо за 20 гонок убедить руководство других команд сделать им предложение. Вакансия в «Ред Булл» теоретически возможна, но шанс сменить в «Быках» Ферстаппена или Риккиардо крайне низок. Значит – либо на выход из «Формулы-1», либо – новый вызов вне империи Матешица. Так что внутрикомандная борьба между испанцем и россиянином будет особенно принципиальна. Карлос и Даниил быстры, талантливы и перспективны. Кто выйдет победителем? Одна из основных интриг чемпионата.

HAAS

Роман ГРОЖАН (Франция)

Кевин МАГНУССЕН (Дания)

«Хаас» ударно дебютировал в «Формуле-1» благодаря стараниям Грожана. А в нынешнем сезоне заполучил и Магнуссена, сменившего «богатого», но отнюдь не быстрого Гутьерреса. Правда, в адрес датчанина были упреки касательно трудовой дисциплины – собственно, на этой почве он и расстался с «Рено». Но скорость у Кевина есть. Другое дело, что сами американцы вряд ли смогут добиться серьезного прогресса по сравнению с прошлым годом. Тут скорее речь пойдет о борьбе за место выше последнего в Кубке конструкторов.

RENAULT

Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ (Германия)

Джолион ПАЛМЕР (Великобритания)

В «Рено» потратили прошлый сезон на перестройку, но теперь должны прибавить. Для этой цели и пригласили Хюлькенберга, который в «Форс Индии» научился выжимать максимум из средних по возможностям машин. Бюджет, ресурсы (в том числе – кадровые) - в Энстоуне есть все для прогресса. Немного смущает наличие в составе Палмера, который хоть и прибавлял в дебютный год, но не так быстро и не так ярко, как ждали от чемпиона GP2. Однако за Джолионом стоит серьезная финансовая поддержка, да и в трудолюбии британцу не откажешь. И если будет совсем плох, то есть резервный вариант в виде Сергея Сироткина (все тоже самое, только россиянин еще и моложе, и быстрее, и в целом перспективнее).

SAUBER

Маркус ЭРИКССОН (Швеция)

Паскаль ВЕРЛЯЙН (Германия)

«Заубер» едва не стал последним по итогам прошлого сезона – спасибо Фелипе Насру, попавшему в очки в Бразилии, что помогло швейцарцам опередить несчастный «Мэйнор». Вот только «Мэйнор» межсезонье пережить не смог – команда признана банкротом и «Формулу-1» покинула. Так что сейчас перед «конюшней» из Хинвила маячит перспектива стать главным аутсайдером чемпионата. Правда, пара пилотов выглядит неплохо. Эрикссон принес сюда деньги. Верляйн – деньги, талант (который все еще ценится очень высоко, несмотря на то, что «Форс Индия» предпочла немцу Окона) и какую-никакую, но помощь «Мерседеса». В отдельных гонках парни могут «зажечь», за очки точно несколько раз поборются. Вопрос в машине. Новый болид сменил раскраску, став ярче и заметно интереснее. Но стал ли он существенно быстрее?