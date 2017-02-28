Карлес Пуйоль: В 2008 году у России была очень хорошая сборная

Экс-защитник сборной Испании Карлес Пуйоль посетил волонтерский центр МГИМО, рассказал об ожиданиях от ЧМ-2018 и поездке на метро.

На встречу с волонтерами Пуйоль прибыл на метро. Точнее проехал в подземке часть пути до проспекта Вернадского. И не преминул поделиться впечатлениями от увиденного.

- Было здорово! Метро меня впечатлило. Все очень красиво, везде чисто. Если бы я жил в Москве, то точно пользовался бы метро.

- Чего ждете от чемпионата мира в России?

- Сначала состоится Кубок конфедераций. Многие считают, что это всего лишь подготовка к чемпионату мира. Но на самом деле этот турнир так же важен. Уверен, что Кубок конфедераций пройдет с большим успехом. Жаль, что это единственный титул, который я не смог завоевать в качестве игрока. И, конечно, жду большого праздника футбола на чемпионате мира. Надеюсь, что и сборная Испании станет частью такого важного события.

- Вас называют легендой, вы провели много выдающихся матчей за национальную команду. Насколько ЧМ помогает появлению таких легендарных игроков, ярких личностей?

- Чемпионат мира — это самый максимальный уровень, на котором ты можешь сыграть в составе сборной. Все футболисты хотят участвовать в таком турнире. И теперь, когда ФИФА приняла решение увеличить число сборных на ЧМ, у многих топовых игроков появится шанс выступить на мировом первенстве, получить новый опыт.

- Есть ли что-то в карьере, что вам не удалось осуществить?

- Думаю, я очень везучий человек, ведь всегда делал то, что мне нравится больше всего — играл в футбол за любимую команду, «Барселону». С клубом я завоевал все возможные титулы, со сборной не хватает только победы в Кубке конфедераций. Так что я очень горд тем, чего добился в карьере.

- Как изменился ваш образ жизни после завершения карьеры?

- Радикальным образом. Переходный период был непростым, я ведь привык к ежедневным тренировкам. Так что жить без профессионального спорта было непросто. Но и после футбола есть жизнь, у меня семья, две дочки, много времени провожу с ними.

- Вы играли против сборной России в 2008 году. Что думаете о нашей сборной сейчас?

- В 2008-м у вас была очень хорошая команда, лично мне пришлось непросто в матчах с Россией. Сейчас же строится новая команда. Уверен, что все мечтают о хорошем выступлении сборной на ЧМ. Безусловно, Россия покажет достойный результат при поддержке своих болельщиков.

- Роналду стал чемпионом Европы. Может ли Месси стать чемпионом мира в России?

- Ничего невозможного в футболе нет. Но для начала командам нужно квалифицироваться на турнир. В Аргентине собраны сильные игроки. На мой взгляд, эта команда будет одним из фаворитов ЧМ.

- Кто лучше: Месси или Криштиану?

- Для меня — Месси. Роналду тоже один из лучших футболистов в истории. Но если нужно выбрать одного, то это, конечно, Месси.