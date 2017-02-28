Мальчик, выигравший женский турнир по борьбе

О непростой судьбе трансгендеров-сп ортсменов почти не пишут. Между тем они уже выигрывают турниры.

Он только что вышел из спорткомплекса с улыбкой на лице и золотой медалью на шее. Простой техасский парень. Да, только выиграл он чемпионат… среди девушек.

Он (она?) появился на свет в женском обличье, но всю жизнь идентифицировал себя как мужчину и сейчас проделал уже немаленький путь к тому, чтобы стать мужчиной на деле (биологические и медицинские нюансы мы опустим).

Несмотря на то, что он идентифицирует как мальчик, лига позволяет ему бороться только против девочек.

- Я не был бы здесь сегодня, если бы не было моих товарищей по команде, - говорит он собравшимся журналистам после победы. И немного недоумевает почему люди обращают повышенное внимание к его гендерной составляющей. – Главное, что я много тренировался. А каков я, не так важно. Я это я. И мне самому с собой комфортно.

Почему, в таком случае, она (он?) не соревнуется среди юношей?

- Да, меня поддерживают и все тренеры, и все администраторы, и все преподаватели в университете. Но они же вынуждены подчиняться правилам. А в правилах написано: «Борцы могут конкурировать только против своего собственного пола, который определяется на основании свидетельства о рождении студента».

Спортивные ведомства говорят, что подобные переходы из мужских соревнований в женские или наоборот будут возможны лишь после того, как изменится законодательство или же суд постановит внести изменения в свидетельство о рождении.

На самом деле, есть еще одна проблема: для наращивания мышц по мужскому типу строения тела используются те препараты, которые запрещены по допинг-соображен иям. Как решать этот вопрос? Большая проблема.