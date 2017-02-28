Казаков и Ткачев передали приветы Омску. «Адмирал» сравнял счет в серии

«Адмирал», победив «Авангард» (3:2 ОТ) в четвертом матче, сравнял счет в серии. Во всех трех голевых комбинациях хозяев приняли участие воспитанники омичей Максим Казаков и Владимир Ткачев.

Первый матч плей-офф во Владивостоке вызвал невиданный в Приморье ажиотаж. Все билеты стоимостью от 750 до 3000 рублей были сметены. Клубная касса разбогатела на 9 миллионов российских денег. Это втрое больше дохода от самого крутого матча регулярного чемпионата, с ЦСКА.

Моряки, вернувшиеся домой после полуторамесячного отсутствия, живут по… омскому времени. Памятуя о четвертом матче серии, который состоится на поле «Авангарда» в четверг.

Работники «Фетисов Арены» были удивлены многочисленностью десанта из Омска. В воскресном матче рядом с лавкой гостей выстроилась шеренга запасных и работников клуба. В их числе два могучих охранника.

А главный тренер Федор Канарейкин удивлял в ресторане арены, попросив заменить вилку, которой ему не удалось разрезать котлету. Когда предложили сделать это ножом, наставник сказал, что привык работать вилкой. Пришлось хозяевам сходить в магазин за правильной вилкой.

Отказались «ястребы» от предложенной хозяевами питьевой воды. Закупили ее сами. На всякий случай. История спорта ведь знает истории отравления водой.

Героем третьего матча серии стал Казаков, уже передавший четыре голевых привета родному «Авангарду». Пятый привет Омску форвард-технарь передал в первом периоде, броском с острейшего угла застав врасплох Фурха. А во второй 20-минутке родному клубу напомнил о себе другой его блудный сын – Ткачев, вколотив шайбу под перекладину и сравняв счет.

У гостей солировал пропустивший третий матч из-за микротравмы Бурдасов, оформивший дубль. Если первая его шайба – всецело на совести вратаря Бобкова, то вторая – процентов на 50-60. Кистевой бросок после легко выигранного Кучерявенко вбрасывания удался на славу – шайба вонзилась в девятку.

Самый козырной шанс нарушить равновесие упустил Юньков. Высочив с лавки для оштрафованных, он оказался с глазу на глаз с Бобковым, но проиграл ближний бой вратарю.

В основное время, как и в первом матче серии, ничья. На сей раз 2:2. Сухая цифирь статистики сделала героем второго плана центрфорварда хозяев Фисенко, выигравшего 17 вбрасываний из 21. Насколько затянется овертайм? Опять 45 минут, как в первом матче серии? Нет, всего на 18 минут и секунд. После паса из-за ворота Ткачева Райт с колена вколотил шайбу в ворота. Тренеры омичей на всякий пожарный попросили судей сходить в «кино». Ныне это в моде. Нет, рефери Сидоренко на весь зал объявил: «Шайба пересекла линию ворот». Значит, серия вернется во Владивосток. Можно только представить, что будет твориться 4 марта на «Фетисов Арене».