Mitjet открывает российский сезон

В прошедший уикенд на «Сочи Автодроме» прошли заезды Arctic Cup, первого этапа нового сезона российской серии Mitjet.

ПИЛОТЫ – В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ

Одной из отличительных особенностей серии Mitjet является тот факт, что все пилоты, вышедшие на трассу, находятся в равных условиях, не взирая ни на возраст, ни на регалии. Все параметры, включая мощность двигателя, тип коробки передач, вес автомобиля, абсолютно идентичны. Поэтому дебютанты серии 15-летний Глеб Кузнецов и 19-летний Артем Кабаков имели все основания рассчитывать в этот день на успех.

Трудно представить, насколько было обидно двум молодым пилотам, которые по ходу первого круга оказались в роли сторонних наблюдателей. Уже на втором повороте произошел контакт, после которого Кабаков и Кузнецов вынуждены были сойти с дистанции. Остальные пилоты взялись за дело с удвоенной концентрацией. Наиболее правильные выводы для себя сделал один из самых опытных пилотов Михаил Макаровский. Стартовав с пятой позиции, он по ходу гонки обходил своих конкурентов, после чего отпраздновал закономерную победу.

Победа на Arctic Cup стала дебютной для Михаила Макаровского в серии Mitjet. Поздравлял триумфатора чемпион мира 2015 года по гонкам на выносливость Дэвид Маркозов. На вторую ступень пьедестала поднялся опытнейший Дмитрий Добровольский, который совсем скоро будет отмечать 15-летие своей автоспортивной карьеры. Третьим в гонке стал дебютант серии Дмитрий Бударин, который провел большое количество тестовых сессий, с ходу выиграл квалификацию, долгое время держался на лидирующей позиции, но затем уступил более матерым соперникам.

РЕВАНШ ДЕБЮТАНТА

«Регламент соревновательног о дня в нашей серии подразумевает проведение двух гонок, – говорит технический директор Mitjet Повилас Янкявичюс. – Каждая гонка – 20 минут плюс один круг. Пилотов, безусловно, привлекает динамичность развития событий на трассе. На вторую гонку первые шесть пилотов выходят на позициях, зеркально отображающих их места по итогам первой гонки. Таким образом, Михаил Макаровский, одержавший победу в первом заезде, на старт второй гонки выходил шестым».

Но даже шестая стартовая позиция не помешала Михаилу Макаровскому стать абсолютным триумфатором Arctic Cup: и вторая гонка осталась за ним. Следом финишировал Константин Гугкаев, который успешно сменил свой спортивный профиль: ранее Гугкаев был участником чемпионата мира по джиу-джитсу. Третьим по итогам гонки стал тот самый Глеб Кузнецов, которому удалось совершить потрясающий реванш. Стартовав с последней позиции, 15-летний пилот все-таки добился своего и забрался на подиум буквально на последнем круге. Заслуженную награду Кузнецову вручал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

«Открытие сезона, безусловно, оправдало наши самые смелые ожидания, – говорит владелец серии Mitjet Сергей Егоров, который в обеих гонках выступал в качестве пилота. – Мы стали свидетелями двух фантастических с точки зрения драматургии гонок. Здесь были и огромное количество обгонов, и многочисленные смены лидера, и интеллектуальная тактическая борьба – все то, за что мы и любим автоспорт. Уверен, что такой старт задаст нужный темп сезону, на который мы делаем серьезную ставку. Уже буквально через два месяца серия Mitjet выступит в качестве гонки поддержки «Формулы-1». Королевские гонки – это лучшее, что есть в автоспорте, поэтому мы хотим идти в ногу с этим грандиозным проектом. Кроме того, в этом году мы проведем шесть этапов Кубка России Mitjet, которые также будут организованы на высшем уровне».

Сергей Егоров на трассе «Сочи Автодрома»

Фото предоставлено пресс службой Mitjet