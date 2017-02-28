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Борис Майоров: У Петрова был могучий характер! Он с Тарасовым и Тихоновым спорил

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Петров, Борис Майоров и Борис Михайлов
Владимир Петров, Борис Майоров и Борис МихайловИсточник: «Советский спорт»

Легендарный нападающий Борис Майоров – о своем товарище и наследнике в «Красной машине», не менее знаменитом форварде сборной СССР Владимире Петрове.

Судьба безжалостна к нам, в паспорта и метрики она не смотрит. В 1968 году Борис Майоров, завоевав в составе сборной СССР золотые медали на Олимпиаде в Гренобле передавал эстафету в нашей «Красной машине» следующему, более молодому поколению игроков, среди которых был и Владимир Петров. Войдя в легендарную тройку Михайлов – Петров – Харламов, Владимир Владимирович выиграл для нашей страны две следующие Олимпиады – в 1972 году в Саппоро и в 1976-м в Инсбруке. А сегодня Майорову приходится прощаться со своим товарищем. Не только по сборной. По жизни, которая была посвящена российскому хоккею…

- Мы совсем недавно, в ноябре, ездили в составе делегации сборной России на Кубок Карьяла, - вспоминает Борис Майоров. – Я, Боря Михайлов и Володя Петров. Это у нас традиционный осенний хоккейный вояж. И вот год назад Володя был еще очень активный. Помню, мы даже выпивали вместе. А в этот раз – уже совсем не то. Грустный он был. А потом одна больница, другая и, наконец, Бурденко. Быстро его болезнь съела…

- Игрок это был просто замечательный, - продолжает Майоров. – Не просто член знаменитой тройки, где играли еще Михайлов и Валера Харламов. Петров и сам по себе был фигурой в нашем хоккее. Классический центральный нападающий. Я его всегда ставлю в тройку лучших. И пусть кто-то со мной не согласится, но с моей точки зрения Петров, как центрфорвард, интереснее, чем мой партнер по спартаковскому звену – Вячеслав Старшинов.

У него в арсенале было все! Ни одного слабого места. Хорошее катание, отличная техническая оснащенность, этакое легкое обращение с шайбой. Плюс желание сыграть на партнера, великолепное видение поля. Ну и самый важный для центрального нападающего компонент – умение вести силовую борьбу. В контактной игре Петров был хорош! Мало у нас за всю историю хоккея было таких центров…

«Ушел Харламов, теперь нет Петрова…» Колоссальная потеря для хоккея (видео)

При этом человек с очень сильным характером. Известно, что Петров, будучи игроком, всегда много спорил и с Анатолием Тарасовым, и с Виктором Тихоновым. Я считаю, что это нормально. Выдающийся хоккеист имеет право на собственное мнение. Согласится ли с ним тренер – другой вопрос. Но Володя при этом был именно коллективным игроком, для которого интересы команды превыше всего.

Вот что интересно… Каждого игрока из тройки Харламов – Петров – Михайлов можно обсуждать и отдельно. Бывает, что игроки сильны именно звеном, в котором есть яркий лидер. А про его партнеров и сказать-то особо нечего. Но тут – совсем другой случай! У каждого – своя харизма, огромный талант, конкретные вещи, которые можно долго обсуждать.

Я бы еще отметил, Володька после завершения игровой карьеры проявил себя отличным организатором. Не надо забывать, что он работал президентом ФХР в самое трудное для нашего хоккея время. В последние годы управлял «Золотой шайбой». И кроме того, был в ЦСКА, наряду с Михайловым, членом наблюдательного совета. Одним из тех, кто строил новый армейский клуб. Он до самого конца жизни трудился на благо нашего хоккея в самых разных областях.

- Вы же против него успели поиграть в чемпионатах страны.
- Новая армейская тройка по-настоящему стала раскрываться в 1967-68 году. А в 1969-м она впервые попала на чемпионат мира. В ЦСКА тогда еще не затихли страсти по поводу тройки Локтев – Альметов – Александров…

Но я то Петрова заметил еще раньше, когда он играл за «Крылья» и был самым лучшим в своей команде. Ох, какой он был неуступчивый, когда его тройка против нашего, уже в ту пору знаменитого спартаковского звена на лед выходила. Ворчали мы на него! Ведь на десять лет человек моложе, а на нас, игроков сборной, прет, не гнется.

- Получилось, что в сборной вы передали эстафету его поколению. И тройка Петрова приняла его с честью.
- Совершенно верно.Успел вместе с ними немного поиграть. Даже съездили за рубеж пару раз на товарищеские матчи. Петров в общении произвел на меня впечатление очень приятного человека. Но с характером! Всегда имел свое мнение по любому вопросу и был готов его отстаивать. Хотя другим и не навязывал. Причем, у Петрова всегда были очень интересные зарисовки игры. Вот даже на «Карьяла» смотрим вместе матч, потом начинаем его разбор… У Владимира всегда были очень необычные выводы. Особенно по игре сборной России.

Очень жаль, что таких преданных нашему хоккею людей сегодня стало меньше. Петров был Персоной в хоккее. С самой что ни на есть большой буквы…

«Петров ушел от той же болезни, что и Тихонов». Последние дни великого хоккеиста

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